En su discurso por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, la mandataria federal aseguró que durante los dos primeros dos años de su gobierno han habido varios intentos de deslegitimar a su gobierno, pero en todos han fracasado.

"Fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias. Fracasaron hace un año con su llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles. Fracasaron con la calumnia deliberada de que este gobierno protege a la delincuencia. Fracasaron al buscar la injerencia extranjera", afirmó.

Y a quienes, dijo, buscan deslegitimar el proceso electoral adelantando que habrá fraude, el destino es el mismo: el fracaso.

"Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales . La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia", resaltó.

Las declaraciones de la presidenta se dan en el contexto del nombramiento de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de la renuncia de Guadalupe Taddei por presuntos actos de corrupción.



La oposición ha alertado que hay un intento de hacer fraude en la elección del próximo año cuando se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales más.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, alertó de un posible fraude en la jornada electoral del próximo año.

“Lo que quieren estos cínicos de Morena es que haya un caos en la elección nacional, en el traslado de los paquetes, en el conteo de los votos. Entonces, quieren preparar un fraude y lo vamos a denunciar”, afirmó.