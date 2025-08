Sheinbaum va por encuesta y foros para reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizará una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos sobre la propuesta de reforma electoral y que se harán foros para que se discutan aspectos como eliminar la figura de plurinominales y que se reduzcan los recursos que se entregan a los partidos políticos.

“Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista tampoco”, afirmó este lunes.