El mensaje fue leído por la periodista Mariel Ibarra, esposa del periodista y víctima indirecta del caso, debido al estado de salud de Padgett.

El reconocimiento llegó en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Humberto Padgett denunció filtración de datos y amenazas

El caso se remonta al 22 de agosto de 2017, cuando Padgett realizaba una investigación periodística sobre las actividades de narcomenudeo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Durante su labor, fue descubierto, golpeado y despojado de sus pertenencias, además de recibir amenazas.

Después acudió a las autoridades para denunciar los hechos y solicitar protección. Sin embargo, el Ministerio Público entregó información de su análisis de riesgo a los abogados de sus agresores.

Nombres, domicilios, teléfonos, rutinas y datos de seguridad de sus familiares quedaron expuestos.

Padgett también denunció que su expediente fue enviado seis veces al archivo y que se decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de los agentes ministeriales señalados por las irregularidades.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, reconoció que todavía había medidas pendientes relacionadas con las investigaciones, el esclarecimiento de responsabilidades y el acceso a la justicia.

Por eso, el periodista rechazó que una disculpa pudiera considerarse una reparación completa.

El reclamo público de Humberto Padgett

Padgett cuestionó la respuesta de las instituciones ante las agresiones en contra de los periodistas y sostuvo que las víctimas son abandonadas por las fiscalías, lo que favorece la impunidad.