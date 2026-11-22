Nueve años después de la agresión que sufrió mientras realizaba una investigación periodística en Ciudad Universitaria, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofreció el 21 de agosto pasado una disculpa pública al periodista Humberto Padgett y reconoció que la institución falló al proteger sus datos personales y al investigar con la debida diligencia los delitos cometidos en su contra.
“El periodismo no se arrodilla”: el discurso de Humberto Padgett tras la disculpa que le ofreció la Fiscalía CDMX
El mensaje fue leído por la periodista Mariel Ibarra, esposa del periodista y víctima indirecta del caso, debido al estado de salud de Padgett.
El reconocimiento llegó en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Humberto Padgett denunció filtración de datos y amenazas
El caso se remonta al 22 de agosto de 2017, cuando Padgett realizaba una investigación periodística sobre las actividades de narcomenudeo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Durante su labor, fue descubierto, golpeado y despojado de sus pertenencias, además de recibir amenazas.
Después acudió a las autoridades para denunciar los hechos y solicitar protección. Sin embargo, el Ministerio Público entregó información de su análisis de riesgo a los abogados de sus agresores.
Nombres, domicilios, teléfonos, rutinas y datos de seguridad de sus familiares quedaron expuestos.
Padgett también denunció que su expediente fue enviado seis veces al archivo y que se decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de los agentes ministeriales señalados por las irregularidades.
Durante la ceremonia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, reconoció que todavía había medidas pendientes relacionadas con las investigaciones, el esclarecimiento de responsabilidades y el acceso a la justicia.
Por eso, el periodista rechazó que una disculpa pudiera considerarse una reparación completa.
El reclamo público de Humberto Padgett
Padgett cuestionó la respuesta de las instituciones ante las agresiones en contra de los periodistas y sostuvo que las víctimas son abandonadas por las fiscalías, lo que favorece la impunidad.
También lanzó señalamientos en contra de las autoridades y el ejercicio del poder político en México, al denunciar presiones sobre los medios de comunicación y represalias en contra de los comunicadores.
El 22 de noviembre de 2026 el periodista falleció a los 51 años, después de más de un año de enfrentar el cáncer.
A continuación se presenta el discurso íntegro que ofreció Humberto Padgett ante la disculpa que le ofreció la Fiscalía de la Ciudad de México.
Discurso íntegro Humberto Padgett
“Hace nueve años y un día, a unos metros de aquí, en Ciudad Universitaria, hice lo que he hecho durante más de 20 años de ejercicio periodístico: documentar la verdad. Retraté un enorme mercado de drogas que operaba a la vista de todos, incluídas las autoridades capitalinas y de la UNAM.
El narco me descubrió, me golpeó, me robó y amenazó con matarme a mí y a mi familia si me atrevía a publicar o denunciar.
Entonces cometí el primer error: confiar en las autoridades que me prometieron profesionalismo. En lugar de eso, el propio Ministerio Público entregó mi análisis de riesgo a los abogados de mis agresores. Les dio acceso a nuestros nombres, domicilios, teléfonos, rutinas y vulnerabilidades de seguridad de cada familiar directo. Nos convirtieron en desplazados dentro de nuestra propia ciudad. Mi hogar dejó de ser un refugio para transformarse en una trampa mortal. Y cuando acudí a las instalaciones de la Fiscalía a preguntar por mi caso, la institución me detuvo a mí.
Los años, en el laberinto de la burocracia y la simulación, comenzaron a pasar porque a la vez que la Fiscalía aceptaba en su totalidad la recomendación de esta Comisión, envió seis veces mi caso al archivo y decretó el NO ejercicio de la acción penal contra los agentes del Ministerio Público que nos traicionaron. Ahí quedará la impunidad para quienes entregaron mi expediente a los narcos que amenazaron mi vida.
Por eso sostengo que esto no es negligencia; es la estructura de un NarcoEstado.
Cientos de periodistas en el país enfrentan lo mismo, pues siendo víctimas de delito por realizar su labor, son abandonados por las fiscalías para aliento de sus agresores. Propuesta Cívica, a quién le agradezco mi acompañamiento, ha documentado que el 98% de los homicidios y agresiones letales contra periodistas quedan en la impunidad.
He hablado con más de 250 funcionarios, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, y el resultado siempre fue el mismo: condenarme a la muerte común y corriente de la burocracia, de la insensibilidad, de la indiferencia y el olvido en que se encuentran las miles de víctimas en este país o al rencor institucional contra quienes nos negamos a permanecer en silencio.
No es casualidad sino disposición. En estos dos sexenios se ha incrementado las agresiones en contra de periodistas; la presión de los operadores del gobierno en las redacciones mediante las pautas publicitarias sigue surtiendo efecto; se han encarcelado comunicadores sólo por hacer su trabajo; se les ha condenado a la humillación de pedir perdón a funcionarios… se han hecho y publicado listas de “periodistas indeseables” desde la Presidencia. Todo esto, bajo el silencio de la mayoría de las Comisiones de Derechos Humanos y sobre todo de la Nacional.
Hoy me presento a esta ceremonia cargando el peso de casi una década de impunidad y simulación y lo hago enfrentando la batalla más difícil de mi vida: con el cuerpo gastado, sí, pero con la mente muy clara.
La Fiscalía tardó nueve años en aceptar lo indudable... porque para la burocracia el tiempo es solo un expediente que acumula polvo; pero para una víctima con la vida en riesgo, el tiempo lo es todo.
Escucho la disculpa pública que hoy se ofrece, pero las palabras no borran el agravio ni devuelven los años robados. Una disculpa que no viene acompañada de acceso a la justicia no es una reparación completa y nos sigue condenando a la repetición.
Así que, hoy no vine a otorgar un perdón cómodo a las instituciones. Vine a dejar constancia de que, aun con la salud mermada y el tiempo en contra, el periodismo no se arrodilla, no se rinde y jamás se silencia.
¡Muchas gracias!”