Entre los trabajos que le valieron este galardón se encuentran la crónica Noche de perros en el Sanborns , publicada en Emeequis; ¡Aviéntales el cerillo, son secuestradores! , sobre el linchamiento de personas inocentes en el Estado de México, y Zulema y 'El Chapo': amor, SMS y tragedia , publicado en SinEmbargo.
Su trayectoria también fue reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset , por investigaciones relacionadas con la violencia y el narcotráfico en México.
Retiro indefinido
En septiembre de 2024, Humberto Padgett León anunció a través de sus redes sociales que se retiraría del periodismo de manera indefinida. La decisión ocurrió después de sufrir un asalto a mano armada en Cuitzeo, Michoacán, y en medio de las amenazas y situaciones de riesgo que, según explicó, también afectaban a su familia.
"Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte", escribió en X en septiembre 2024.
Por su parte, la organización Artículo 19 informó que el periodista fue víctima de un asalto cometido por cuatro sujetos desconocidos a la altura de Cuitzeo. Durante el ataque, los agresores lo despojaron de su vehículo, identificaciones y equipo de trabajo.
Enfermedad
En octubre de 2025, Humberto Padgett León dio a conocer que padecía cáncer durante una intervención en el programa conducido por Ciro Gómez Leyva. En ese momento, explicó que había comenzado su segundo ciclo de quimioterapia con el objetivo de reducir el tumor.
Tras enfrentar la enfermedad, el periodista falleció este domingo 22 de noviembre, dejando una trayectoria de más de dos décadas dedicada a documentar la violencia, la corrupción y las problemáticas sociales de México.