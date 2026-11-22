Padgett León nació el 10 de enero de 1975 en Toluca, Estado de México. Estudió Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su trayectoria profesional comenzó en el 2000, después de concluir sus estudios universitarios. Sus primeros años como periodista transcurrieron en el diario Reforma, donde trabajó en las secciones Estado de México y Ciudad hasta 2006.

Posteriormente, se incorporó a la revista Emeequis, donde colaboró en las áreas de Nacional, Política y Sociedad entre 2006 y 2012.

De 2012 a 2016 formó parte de la unidad de investigación del portal SinEmbargo. Más adelante, continuó su carrera en Radio Fórmula, donde participó en el programa Ciro por la mañana. También colaboró con Imagen Televisión, medio en el que permaneció hasta 2025.

Libros y premios de Humberto Padgett

Además de su trabajo en medios de comunicación, Humberto Padgett León desarrolló una importante labor como escritor. Entre 2008 y 2017 publicó ocho libros, en los que abordó temas relacionados con la violencia, el crimen organizado, la trata de personas y la realidad social y política del país.

Entre sus obras destacan Historia mexicanas de mujeres asesinas (2008); Jauría. La verdadera historia del secuestro en México (2010); Los muchachos perdidos (2012); Retrato íntimo de un padrote (2012); Las muertes del Estado. Feminicidios durante el gobierno mexiquense de Enrique Peña (2014); Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo. Crónica de la nación gomera (2014); Tamaulipas, la casta de los narcogobernadores (2016) y Estado de México. La monarquía de la barbarie (2017).