Dos órganos descabezados en pleno proceso electoral

Lorenzo Córdova afirmó que no es la primera vez que hay una vacante en el Instituto; sin embargo, subrayó que es imprescindible suplir la vacante de la presidencia del INE “a la brevedad posible”, porque lo que está en juego es la integración constitucional del órgano.

“Hoy estamos viviendo un momento muy delicado en donde los dos órganos encargados de las elecciones federales están incompletos: en el INE falta la presidencia que es la responsable de construir los consensos y en el TEPJF hay dos ausencias, de las 7 magistraturas, a todas luces esto es impropio e indeseable”, dijo.

El expresidente insistió en que la confianza debe servir de base para la legitimidad y que en toda elección los órganos deben estar debidamente integrados, no como ocurre en este momento.

Los expresidentes del INE e IFE se pronunciaron por la elección pronta de la sustituta de Taddei. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )



Luis Carlos Ugalde aseveró que la confianza en el Instituto es recuperable, pero para ello la Cámara Baja debe nombrar a una presidencia con experiencia y que tenga el respeto de todas las fuerzas políticas.

“Prolongar la presidencia provisional simplemente va a prolongar la crisis de confianza del instituto (...) tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes. Si eso ocurre en las próximas semanas, el daño causado al instituto es recuperable Creo que al gobierno y al Partido mayoritario son a los que les debería interesar más”, insistió.

Reconformar el Consejo General

En conferencia de prensa, los extitulares del INE urgieron a que el Congreso de la Unión instruya una reconformación del Consejo General.

Solo Valdés se pronunció porque “ciertos consejeros renuncien por dignidad” y den paso a un nuevo grupo que ofrezca credibilidad.