“Han transcurrido ya más de 15 días desde que el PAN formalizara propuestas para transparentar el proceso de convocatoria, pero esta Cámara ha decidido optar por el tortuguismo, por la dilación, por el pretexto que únicamente manda para mañana lo que la Constitución obliga a hacer hoy”, comentó el panista.

Señaló que la ley establece que en un “plazo breve” debe elegirse a la próxima presidenta del INE, concepto que, recordó, ya lo interpretó el TEPJF en 2013 como “de inmediato”.

Explicó que de los ocho puntos que propusieron como “candados” para evitar que la próxima presidenta fuera a fin a un partido político, Morena solo contestó tres, a los cuales se negó a incluirlos en la convocatoria al considerarlos “inviables”.

El coordinador parlamentario sostuvo que la falta de convocatoria ya no puede justificarse mediante negociaciones políticas ni prolongarse indefinidamente, por lo que el PAN decidió acudir al Tribunal Electoral para exigir el cumplimiento de la Constitución.

Sostuvo que la exigencia del PAN no se limita a la emisión de una convocatoria, sino que busca garantizar la elección de una presidenta "honorable, ejemplar y despartidizada" y que actúe con independencia del gobierno y de todas las fuerzas políticas.