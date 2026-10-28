Blanca Cruz García, presidenta interina del INE, fue señalada por su cercanía con el grupo de Taddei

Cruz García llegó al INE designada por la Cámara de Diputados como consejera electoral para un periodo de nueve años y rindió protesta el 22 de abril de 2026, junto a Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López . Su periodo concluye hasta el 2035.

García Cruz, Gómez Puga y Chávez López relevaron a los consejeros salientes Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Su llegada al órgano electoral causó polémica, debido a que no lograron el visto bueno de la oposición.

Ceremonia de nombramiento de Blanca Cruz como consejera interina del INE. (Foto: Rogelio Morales Ponce)

Blanca Cruz llegó al INE con señalamientos de la oposición

Históricamente, las Consejerías del INE se nombraban desde la Cámara de Diputados por acuerdo casi unánime de los partidos, pero los nombramientos de Blanca Cruz, Arturo Chávez y Frida Gómez solo fueron avalados con los votos de Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

A Morena y sus aliados la oposición les recriminó la falta de consensos para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo General. PAN, PRI y MC votaron en bloque en contra de la terna propuesta y denunciaron imposición de la mayoría.

Arturo Chávez reconoció haber coincidido con la Presidenta Claudia Sheinbaum en su pasado como parte del movimiento estudiantil de la UNAM, además cuando se postuló aún era titular de Talleres Gráficos. Este contexto generó la mayor parte de la desconfianza pública y la votación de la terna resultó con 334 votos a favor del bloque oficialista, y 127 en contra del resto.

PAN, PRI y MC argumentaron en el proceso falta de transparencia, “un marcado sesgo a favor del oficialismo” y apuntaron severos riesgos para la imparcialidad del órgano electoral.