Blanca Cruz García, presidenta interina del INE, fue señalada por su cercanía con el grupo de Taddei

Blanca Cruz García es la nueva presidenta interina del INE, luego de que las consejerías llegaran a un consenso para designarla al frente del Instituto, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de una indagatoria por presunta corrupción.
La Consejera tiene como su último antecedente laboral el Instituto Electoral del Estado de Puebla, donde también fue presidenta y organizó la elección federal del 2024.
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Cruz García laboró en el IEE de Puebla hasta abril del 2026; se convirtió en consejera presidenta local gracias a que el Consejo General del INE, que la eligió por unanimidad en el año 2022.
¿Quién es Blanca Cruz García?
Blanca Yassahara Cruz es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e hizo carrera dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), de 2011 a 2022.
El INE la describe en su perfil, ya actualizado con el cargo de presidenta interina, como una profesional “con sólida experiencia en la organización y operación de procesos electorales en México”, y destaca precisamente su trayectoria dentro del propio Instituto.
En el SPEN fue vocal de Organización Electoral en juntas distritales, laboró como encargada del despacho de la Junta Local Ejecutiva de Puebla, y allí coordinó la preparación, desarrollo y evaluación del proceso electoral en el ámbito estatal.
La consejera también pasó por la Junta Distrital número 12, donde atendió medios de impugnación y vigiló el cumplimiento del marco normativo.
Cruz García llegó al INE designada por la Cámara de Diputados como consejera electoral para un periodo de nueve años y rindió protesta el 22 de abril de 2026, junto a Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López . Su periodo concluye hasta el 2035.
García Cruz, Gómez Puga y Chávez López relevaron a los consejeros salientes Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Su llegada al órgano electoral causó polémica, debido a que no lograron el visto bueno de la oposición.
Blanca Cruz llegó al INE con señalamientos de la oposición
Históricamente, las Consejerías del INE se nombraban desde la Cámara de Diputados por acuerdo casi unánime de los partidos, pero los nombramientos de Blanca Cruz, Arturo Chávez y Frida Gómez solo fueron avalados con los votos de Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.
A Morena y sus aliados la oposición les recriminó la falta de consensos para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo General. PAN, PRI y MC votaron en bloque en contra de la terna propuesta y denunciaron imposición de la mayoría.
Arturo Chávez reconoció haber coincidido con la Presidenta Claudia Sheinbaum en su pasado como parte del movimiento estudiantil de la UNAM, además cuando se postuló aún era titular de Talleres Gráficos. Este contexto generó la mayor parte de la desconfianza pública y la votación de la terna resultó con 334 votos a favor del bloque oficialista, y 127 en contra del resto.
PAN, PRI y MC argumentaron en el proceso falta de transparencia, “un marcado sesgo a favor del oficialismo” y apuntaron severos riesgos para la imparcialidad del órgano electoral.
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Aunque Blanca Cruz no tiene ni tuvo militancia en Morena, fue cuestionada por adherirse al grupo Taddei dentro del Consejo General; es decir, sumarse a las votaciones de la expresidenta de manera sistemática.
Según un reporte del Observatorio Permanente de Integridad Electoral, Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Frida Gómez, Norma De la Cruz y Blanca Cruz García coincidieron entre sí entre el 88 y el 100% de sus votaciones, entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2026.
Eso los identificó como un bloque muy compacto dentro del Consejo General al que regularmente se sumaba el Consejero Uuc-kib Espadas para formar un grupo de seis.
Presidenta interina hasta que Diputados seleccione presidencia sustituta
Blanca Cruz es actualmente presidenta interina, pero volverá a su Consejería en cuanto la Cámara de Diputados nombre a la persona que sustituirá a Taddei en la presidencia.
El poder legislativo es el único que puede designar al reemplazo de Taddei de manera definitiva. El protocolo lo detalla el artículo 41 de la Constitución e incluye los siguientes pasos:
- Emitir una convocatoria pública.
- Integrar un comité técnico de evaluación de cinco personas.
- Evaluar los requisitos y la idoneidad de las personas aspirantes.
- Remitir una lista de las cinco personas mejor evaluadas.
- Impulsar acuerdos políticos para presentar una propuesta al Pleno.
Es importante mencionar que se requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes para escoger a la nueva presidencia y que la Constitución distingue entre una vacante que se elige únicamente para concluir un periodo pendiente y una nueva presidencia.
Quien llegue a ocupar la presidencia del INE tras este nuevo proceso de designación, lo haría hasta el 2035, pues Taddei renunció a su cargo, dentro de los primeros seis años del periodo.