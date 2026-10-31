Así operaban las 5 empresas que se repartieron 2,461 millones de los OPLEs con licitaciones amañadas

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo García Carvente, reveló una red de simulación de competencia en la que cinco empresas se repartieron contratos por 2,461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
De acuerdo con el informe presentado ante la Cámara de Diputados, el esquema operó a través de la venta de materiales electorales y permitió a las compañías adjudicarse recursos públicos bajo licitaciones que aparentaban competencia.
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Carvente detalló que el 77% del monto total se concentró en los últimos cuatro años. Es decir, de 2021 a 2025 se asignaron 1,883.9 millones de pesos a las mismas cinco empresas, lo que evidencia un incremento de este fenómeno en los últimos años.
Las empresas señaladas por el OIC son: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, todas dedicadas a la producción y comercialización de insumos para procesos electorales.
Las empresas operaron en al menos 20 estados del país
Carvente destacó que estas cinco empresas han operado contratos en al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales en todo el país, con una amplia cobertura territorial.
La distribución muestra el alcance de cada proveedor dentro del esquema detectado. De acuerdo con el desglose presentado, al menos 20 OPLEs han tenido contratos con Cajas Graf, al menos 10 con Corporativo Zeg, al menos tres con Comercializadora JVLY, al menos 10 con Formas Finas y Materiales y al menos uno con Seriplast de México.
El titular del OIC explicó que el esquema de competencia simulada fue descubierto al cruzar la información de los representantes legales y apoderados, pues los mismos nombres aparecen en diferentes empresas, alternando su participación según la licitación.
Detalló que Cajas Graf y Corporativo Zeg, junto con Formas Finas y Materiales, son las empresas más activas dentro de la red. Sin embargo, precisó que las cinco forman parte del mismo esquema de competencia concertada y participan de manera coordinada en los procesos.
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Entre los estados donde se detectaron estas operaciones se encuentran Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
Pero también se enlistan Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En cuanto a los montos acumulados en el periodo analizado, Cajas Graf ha recibido 1,072 millones de pesos; Corporativo Zeg, 278.7 millones; Comercializadora JVLY, 208.3 millones; Formas Finas y Materiales, 815.9 millones y Seriplast de México 85 millones de pesos.
EL ABC de simular competencia y repartirse los contratos
De acuerdo con Víctor Hugo García Carvente, se ejecutaba de forma premeditada y en tres fases para inflar los precios y eliminar a competidores reales:
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- Inflar la investigación de mercado: sos empresas de un mismo grupo empresarial presentan ofertas con precios elevados. Al hacerlo, incrementan artificialmente la mediana del producto que se va a comprar. En esta etapa participan al menos dos empresas del bloque de cinco para elevar el precio de referencia.
- Eliminar a la competencia barata: con la mediana inflada, las empresas que presentan una oferta mucho más baja, con precios de mercado reales, quedan fuera automáticamente por estar por debajo del rango permitido.
- Cumplir a medias: una vez que permanecen en la licitación solo las empresas con precios inflados, pactan cuál cumple los requisitos de la licitación y cuál no, la segunda empresa se autosabotea para quedar descalificada.
- Gana el único que queda: al quedar descalificada la segunda empresa del grupo, en automático solo queda un único licitante habilitado, que resulta ganador.
Toda la operación está organizada para que una de ellas sea victoriosa. Según el OIC, las empresas del grupo se ponen de acuerdo con el único fin de simular una competencia genuina que no existe.
¿Cómo detecta el contralor del INE la simulación de competencia?
Para llegar a esta conclusión, el Órgano Interno de Control revisó información pública de 106 contrataciones de material electoral disponibles hasta enero de 2026, lo que permitió trazar el patrón de asignación y participación de proveedores.
Además, se consultaron y verificaron 53 procedimientos de licitación pública, en los que se analizó a las empresas participantes y los montos asignados en cada proceso, detectando coincidencias y comportamientos atípicos entre los concursantes.
La investigación se presentó durante una comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, donde Carvente expuso los hallazgos preliminares del estudio.
En su exposición, el contralor aclaró que no cuenta con la totalidad de la información de los contratos celebrados por los OPLEs en todo el país, por lo que el análisis es parcial y se basa únicamente en una muestra consultable sobre materiales electorales, como urnas, mamparas y demás insumos físicos utilizados durante la jornada electoral.