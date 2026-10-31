Así operaban las 5 empresas que se repartieron 2,461 millones de los OPLEs con licitaciones amañadas

Carvente detalló que el 77% del monto total se concentró en los últimos cuatro años. Es decir, de 2021 a 2025 se asignaron 1,883.9 millones de pesos a las mismas cinco empresas, lo que evidencia un incremento de este fenómeno en los últimos años.

Las empresas señaladas por el OIC son: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, todas dedicadas a la producción y comercialización de insumos para procesos electorales.

Las empresas operaron en al menos 20 estados del país

Carvente destacó que estas cinco empresas han operado contratos en al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales en todo el país, con una amplia cobertura territorial.

La distribución muestra el alcance de cada proveedor dentro del esquema detectado. De acuerdo con el desglose presentado, al menos 20 OPLEs han tenido contratos con Cajas Graf, al menos 10 con Corporativo Zeg, al menos tres con Comercializadora JVLY, al menos 10 con Formas Finas y Materiales y al menos uno con Seriplast de México.

El titular del OIC explicó que el esquema de competencia simulada fue descubierto al cruzar la información de los representantes legales y apoderados, pues los mismos nombres aparecen en diferentes empresas, alternando su participación según la licitación.

Detalló que Cajas Graf y Corporativo Zeg, junto con Formas Finas y Materiales, son las empresas más activas dentro de la red. Sin embargo, precisó que las cinco forman parte del mismo esquema de competencia concertada y participan de manera coordinada en los procesos.