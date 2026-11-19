Romo Gaxiola coincidió con Taddei en el Instituto Electoral Local de la entidad.

Ambos despidos se suman a las de otros 10 miembros de la Junta General Ejecutiva, que dejaron el cargo inmersos en el escándalo de presunta corrupción durante la administración de Taddei y todas se engloban en las cerca de 60 renuncias que el órgano electoral ha acumulado desde el pasado 26 de octubre.

Las y los consejeros aseguran que se trata de “una limpia” en todo el Instituto Nacional Electoral que tiene como objetivo recuperar la integridad y garantizar elecciones limpias y confiables.

Las nuevas designaciones en las encargadurías de despacho se hicieron con colegialidad; esto quiere decir que las 10 consejerías estuvieron de acuerdo y también las salidas se pactaron de esa manera.

Sin embargo, la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, dijo que se llevó a cabo por diversos motivos, entre ellos evaluaciones de desempeño y terminaciones de contrato.

Estas 60 renuncias, de las que Expansión Política dio cuenta ayer, incluyen cargos medios y cargos directivos de las unidades técnicas y direcciones ejecutivas.

Designan a otros tres encargados temporales

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de este 18 de noviembre se incorporan como encargados de despacho tres nuevos integrantes en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Fiscalización.

Se trata de designaciones temporales que buscan dar certeza y continuidad a los trabajos de las diversas áreas del Instituto mientras la Cámara de Diputados designa una nueva presidencia definitiva.