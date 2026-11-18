El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que no tiene interés en ninguna candidatura de cara al próximo proceso electoral, y reveló que su única aspiración es un día ser postulado al máximo galardón de la UNAM.
“Lo voy a confesar: mi única aspiración es algún día haber reunido los méritos para poder ser candidato al premio de la Universidad Nacional”, dijo Córdova.
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En conferencia de prensa, el exfuncionario fue cuestionado por sus motivaciones para defender al INE; expresó que simple y llanamente hay un deseo de hacerle frente a las tendencias impositivas del partido en el poder y desestimó los rumores sobre sus militancia partidista.
“Claro que hay una intención política detrás de este documento que presentamos, esa intención política es defender la institucionalidad electoral y a la democracia y combatir las tendencias autoritarias que hoy lamentablemente se muestran en el país, cualquier otra cosa es mera especulación”, sentenció.
Junto a Lorenzo Córdova, otros tres expresidentes del INE que urgieron a la Cámara de Diputados a elegir a la nueva presidenta del INE, rechazaron sus intenciones de buscar un puesto o encargo.
Sin embargo, José Woldenberg aclaró que ninguno de ellos está impedido, por ley, si quisiera contender por un puesto político.
“Haber trabajado en el INE o IFE a nadie le cancela sus derechos políticos. De tal suerte que los exfuncionarios de estas instituciones tienen garantizados por la Constitución el ejercer sus derechos políticos como mejor les convenga”, dijo.
La academia o el retiro: las aspiraciones de expresidentes del INE
Cuando fue el turno de Luis Carlos Ugalde y de José Woldenberg de explicar sus aspiraciones a futuro, el primero apuntó que no vive en México y que su vida es la academia y el segundo aseveró que su edad es garantía para no pensar en política.
“Yo sí le quiero decir que, ya a mi edad, no estoy para ningún cargo de elección: de tal suerte que a mí sí me pueden dar por muerto. Es una desafortunada fórmula para decirlo, pero créanme que lo voy a cumplir”, deslizó Woldenberg.
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Mientras que Luis Carlos Ugalde habló de su trabajo en universidades extranjeras y sus labores de consultor externo como lo único que despierta su interés.
“Desde que yo salí del IFE en 2007 me he dedicado a la academia y a la consultoría, no pude estar con ustedes porque estoy en Harvard, viviendo en desde hace año y medio”, acotó.
El investigador reconoció que pronto volverá a México, pero prometió que no lo verán aspirando a una posición de poder ni ahorita ni en el futuro.
“Me dedico a la vida académica, a la investigación, voy a regresar a México, pero no tengo interés en una candidatura. Mi pasión es la enseñanza y la consultoría, igual que a Pepe denme por descontado. No seré algún día candidato de algo”, dijo Ugalde.
Reconoce Valdés Zurita compromiso con Somos Mx
El único de los cuatro expresidentes que habló abiertamente de su vínculo con un partido político fue Leonardo Valdés Zurita. Luego de explicar sus inicios con la Marea Rosa, apuntó que estuvo al frente de la redacción de los documentos básicos de Somos.
“En 2022 se presentó una iniciativa de reforma electoral que acababa con el INE, el caso Frente Democrático Nacional me buscó para trabajar en alternativas y eso derivó en la Marea Rosa, que luego llevó a la constitución de un nuevo partido político: en ese proceso se me encargó coordinar la comisión que redactó los documentos básicos de constitución de Somos”, explicó.
El extitular del IFE aclaró cuáles son hoy sus labores en el partido y no negó su filiación partidista.
“Soy miembro de ese partido político, coordino un centro de Estudios Democráticos, estamos haciendo trabajo para que los dirigentes tomen decisiones informadas, no se improvise y para que cuanto tengamos una bancada, ese grupo tenga elementos para su agenda legislativa”, agregó.
No obstante, fue enfático al apuntar que su labor es de investigación y tras bambalinas para preparar a los cuadros de Somos MX, con miras a la conformación de una bancada legislativa.
“Yo no aspiro en lo personal a ningún cargo de elección popular, pero estoy comprometido con un proyecto político que intenta rescatar la institucionalidad democrática en este país”, zanjó.
Los cuatro expresidentes rechazaron que su postura para defender la credibilidad del INE intente cooptar el órgano en beneficio de sus intereses personales o políticos.