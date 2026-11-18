En conferencia de prensa, el exfuncionario fue cuestionado por sus motivaciones para defender al INE; expresó que simple y llanamente hay un deseo de hacerle frente a las tendencias impositivas del partido en el poder y desestimó los rumores sobre sus militancia partidista.

“Claro que hay una intención política detrás de este documento que presentamos, esa intención política es defender la institucionalidad electoral y a la democracia y combatir las tendencias autoritarias que hoy lamentablemente se muestran en el país, cualquier otra cosa es mera especulación”, sentenció.

Junto a Lorenzo Córdova, otros tres expresidentes del INE que urgieron a la Cámara de Diputados a elegir a la nueva presidenta del INE, rechazaron sus intenciones de buscar un puesto o encargo.

Los expresidentes del INE e IFE hablaron en medio de la polémica por la presunta corrupción de Guadalupe Taddei. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )



Sin embargo, José Woldenberg aclaró que ninguno de ellos está impedido, por ley, si quisiera contender por un puesto político.

“Haber trabajado en el INE o IFE a nadie le cancela sus derechos políticos. De tal suerte que los exfuncionarios de estas instituciones tienen garantizados por la Constitución el ejercer sus derechos políticos como mejor les convenga”, dijo.

La academia o el retiro: las aspiraciones de expresidentes del INE

Cuando fue el turno de Luis Carlos Ugalde y de José Woldenberg de explicar sus aspiraciones a futuro, el primero apuntó que no vive en México y que su vida es la academia y el segundo aseveró que su edad es garantía para no pensar en política.

“Yo sí le quiero decir que, ya a mi edad, no estoy para ningún cargo de elección: de tal suerte que a mí sí me pueden dar por muerto. Es una desafortunada fórmula para decirlo, pero créanme que lo voy a cumplir”, deslizó Woldenberg.