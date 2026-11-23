"El Gobierno está abonando a la crisis de credibilidad que ya enfrenta el INE, para que después de los comicios se diga con mayor razón que está justificada la necesidad de una reforma constitucional que pueda modificar no sólo el Consejo General sino sus funciones", señala.
La Doctora en Teoría Política afirma que esta reforma es una de las pocas que no pudo procesar el Movimiento autoproclamado como la 4T y que por eso "estaría en deuda" para completar su gran plan de cambios en instituciones del Estado. "Quizá seguirían insistiendo con la desaparición de los OPLEs", reconoce.
Es previsible que se recojan propuestas planteadas por el expresidente López Obrador en el Plan A. Pero la moneda está en el aire, porque aún debemos saber cuáles serán los límites constitucionales a la sobrerrepresentación”.
Guadalupe Salmorán, Doctora en Teoría Política
Presidencia definitiva del INE que nunca llegó
María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, insistió en que mantener una presidencia provisional “es peligrosisísimo” y recordó que la Cámara de Diputados tiene un mandato constitucional para cumplir con la designación.
Desde el Conversatorio "La crisis del INE y el futuro de la autoridad electoral" coincidió con Salmorán al asegurar que Morena no ha tenido voluntad para avanzar en este proceso, pues no está apostando a abrir la designación.
“Tenemos que exigir y obligar a que la Cámara designe la nueva Presidencia, el Artículo 41 dice que sí se vence el plazo sin resolución, el pleno de la Corte debe realizar la insaculación”, afirmó en el evento organizado por la UNAM.
Salmorán le respondió en dicha interlocución que la omisión de la convocatoria no se entiende como un traspié administrativo, sino como un acto deliberado que “le conviene al oficialismo”.
“Este procedimiento de reemplazo exige un consenso imperioso, pero a Morena no le parece incómodo mantener una presidencia provisional, y por el contrario, le parece más conveniente la prolongación de esa provisionalidad porque abona a la narrativa de deslegitimación”, sentenció.