Diputados buscan nueva presidenta del INE en medio de la crisis por el clan Taddei y recortes presupuestales

La Cámara de Diputados debe elegir a una nueva consejera presidenta del INE en medio de un escenario de "tormenta perfecta": la renuncia de Guadalupe Taddei por presuntos actos de corrupción; un acumulado de 30 puestos directivos vacíos; un recorte presupuestal de 6,000 millones de pesos por “austeridad”; solicitud de investigaciones "históricas" desde el año 2000 y hasta el uso de la figura de “informantes” protegidos.
A pesar de la urgente necesidad de cambiar ese escenario riesgoso de cara a las elecciones del 2027, los partidos políticos mantienen la confrontación; de un lado, la oposición ha rechazado la convocatoria para elegir a la próxima titular del órgano electoral, ya que pide mayores “candados” para evitar que quien llegue sea cercana a algún partido político, como sucedió con Guadalupe Taddei, quien se lerelacionó con Morena; del otro lado, Morena y sus partidos aliados mantienen la narrativa de hacer una limpía con todo lo que se vincule a Guadalupe Taddei.
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Ante ese escenario, el expresidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, comenta que tras los escándalos que vive el ahora INE, el órgano electoral no cuenta con la confianza de los ciudadanos, la cual es necesaria para llevar acabo las próximas elecciones.
“A casi 207 días de la jornada electoral, el Consejo General no solo no está debidamente integrado, porque falta la presidencia, sino que además no goza de la confianza de la ciudadanía para llevar adelante un proceso tan grande”, menciona a Expansión Política.
Considera que el primer paso para devolver la confianza a favor del órgano electoral, es que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación –que se encargará de elegir a los finalistas para la presidencia del INE– sean personas independientes.
Es importante que ese Comité que no esté cargado hacia un partido político. Justo cuando esos comités son simpatizantes del partido en el poder hacen todo para quienes lleguen a las quintetas sean personas estén identificadas con el partido mayoritario eso se debe evitar”.
Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE.
Mientras, para el politólogo José Antonio Carrera Barroso la clave para recuperar la certeza en el INE es desde el proceso de selección de la presidenta electoral.
Sostiene que a pesar de los escándalos de corrupción que ha tenido el INE, las próximas elecciones materialmente se realizarán bajo altos estándares de integridad, pero la diferencia será que habrán preguntas de los ciudadanos.
Ahora la pregunta que haremos los ciudadanos es ¿Quién decidió cuánto debía costar la urna? ¿Qué empresa podía venderla? y ¿Quién verificó que el precio sería razonable?”.
José Antonio Carrera Barroso, docente en la UAM.
Además, menciona que el INE pierde credibilidad ante los escándalos y es así como la Cámara de Diputados elegirá a la próxima presidente del órgano electoral.
“El INE llega cuestionado, colapsado, era de las pocas instituciones que mayor confianza ciudadana tenía y ahora por una serie de cuestiones que no son nuevas”, comenta el también docente.
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Selección de la nueva presidenta
Como partido mayoritario, Morena busca un acuerdo con las bancadas de oposición para que esta semana se apruebe la convocatoria mediante la cual se elegirá a la próxima presidenta del INE, pues tanto el PAN como el PRI están en contra de la propuesta que ya hizo el oficialismo.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué menciona que aún no hay consenso para sacar la convocatoria; sin embargo, sostuvo que llegar a un acuerdo es indispensable para evitar que sea cuestionado el nombramiento de la próxima titular del órgano electoral.
“Si no se consigue el consenso, sería una mala noticia. Soy de los que considera que la convocatoria debe salir por consenso entre todos para que no sea cuestionable, desde el inicio, una posible designación de presidenta sustituta del INE Vamos a seguir dialogando”, señala el legislador.
Comenta que espera que la aprobación de la convocatoria se realice esta semana; no obstante, la ley no marca plazos para el nombramiento del titular el INE, por lo que la aprobación puede ser el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2027. Mientras, queda al frente la consejera Blanca Cruz .
“Lo que tratan de construir es una propuesta intermedia en la que pudiera generarse un consenso. Es donde están trabados los acuerdos”, enfatiza el presidente de la Cámara de Diputados.
Tanto el PAN como el PRI están en contra de la propuesta de convocatoria de Morena, y ambos han propuesto candados para respaldarla, que van desde que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quienes son los que eligen a los cinco finalistas de donde saldrá la presidenta del INE, no tengan militancia partidista, así como eliminar los “superpoderes” al titular del Instituto.
“Nosotros vamos a votar en contra, porque no tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al gobierno. Si nosotros votamos, eso lo va a legitimar y eso no lo vamos a hacer”, afirma Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, se debe tener presente que Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar la convocatoria para la elección del titular del INE, pero el coordinador de ese partido, Ricardo Monreal, señala que buscará que ésta sea avalada por todas las bancadas.
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Renuncias y acusaciones de corrupción en el INE
Esta "tormenta perfecta" comenzó en octubre, cuando el periódico Reforma publicó la existencia de una presunta red de corrupción, conflicto de interés y triangulación de recursos públicos en el INE, bajo una red de contratos para adquirir material electoral el cual era comprado a las empresas vinculadas a JoséAlfredo Hernández Casillas.
La denuncia creció con la publicación de videos en los que dicho empresario aparecía en fiestas con Guadalupe Taddei y en un hotel de lujo en París con el hijo de la exconsejera, Jorge Francisco Piñeda Taddei . Tras dichas publicaciones, el 26 de octubre, la titular del INE renunció a su cargo mediante una carta que envió a la Cámara de Diputados.
En ese momento el órgano electoral no solo fue señalado de encabezar actos de corrupción, también comenzó una desbandada de 30 directivos . Todos ellos tenían en común haber sido nombrados por Guadalupe Taddei sin necesidad de consultar al Consejo General; además, algunos de ellos aparecieron en videos con el empresario Hernández Casillas.
Estos nombramientos los pudo realizar debido a que los legisladores de Morena le habidan dado “superpoderes ” a la consejera presidenta mediante una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en 2004.
ASF investiga desde 2000
Luego de las renuncias, la Fiscalía General de la República, el Órgano Interno de Control del INE y la Auditoria Superior de la Federación comenzaron investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, las investigaciones no solo se han dirigido al periodo que encabezó Guadalupe Taddei en el INE, sino que por petición de la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido se ha pedido extenderlas desde el 2000 , en la época del Instituto Federal Electoral (IFE); es decir, poniendo también bajo la lupa las gestiones José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello, lo anterior bajo el argumento de que las irregularidades en el INE son “históricas”.
En ese escenario, la Auditoría ha dado a conocer que hará uso, por primera vez, de la figura de “informantes ” colaboradores para investigar las irregularidades en los órganos electorales. Por ello, aquellos trabajadores de estos institutos que proporcionaron información desde documentos, fotografías, videos mensajes de WhatsApp se apegaron al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes de Investigaciones”.
Para el exconsejero Leonardo Valdes Zurita, quien estuvo al frente del IFE de 2008 a 2013, esta investigación desde el 2000 es una estrategia para trata salvar a Morena por haber cometido “el error” de poner a Guadalupe Taddei al frente del INE.
“Es fuera de lugar y construir una narrativa para evadir la responsabilidad que tiene hay el partido mayoritario, porque él fue quien puso a la señora Taddei, que le dio los superpoderes para manipular las licitaciones Pueden hacer todas las investigaciones que quieran”, menciona el exconsejero.
Recorte presupuestal al INE
En medio del proceso de investigación, de renovación y de renuncias se sumó otro ingrediente: apenas este lunes, la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 6 mil millones de pesos al INE bajo el argumento de “austeridad”, por lo que para 2027 recibirán 36.9 millones de pesos y no 42.2 millones de pesos como lo solicitó.
“Esos que dicen que al INE no se toca, pues se le tocó. Se le tocó porque se les quitaron millones de pesos (…) Esto es la Cuarta Transformación de la vida pública: el INE sí se toca”, señaló la morenista Beatriz Andrea Navarro el pasado 7 de noviembre.
Estos 6,000 millones de pesos fueron reasignados a siete diversos programas o dependencias. Mientras, la diputada morenista Merilyn Gómez aseveró que el recorte no fue una decisión política, sino técnica basada en los gastos que se llevaron a cabo en elecciones pasadas, por lo que aseveró que esta disminución no menoscaba la capacidad del INE.
La salida de la tormenta
La clave para salir de este escenario complicado o "tormenta perfecta" es buscar el acuerdo para seleccionar a una nueva consejera presidenta, coinciden el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita y la exconsejera electoral Dania Ravel, aunque advierten que recuperar la confianza en el INE es lo primordial.
"Esta crisis afecta el valor fundamental de INE, que es la confianza... la pérdida de confianza en el instituto incrementa el abstencionismo", advierte.
Recomienda remontar la situación con un perfil seleccionado fuera de todo compromiso.
"Hay muchas mujeres que tienen el perfil; muchas exconsejeras del propio INE, de los OPLES que tienen la experiencia y el compromiso profesional para hacer el trabajo con el cuidado que se requiere, pero si la próxima consejera llega subordinada al partido en el poder no va a funcionar", valora.
En la valoración de Dania Ravel, el perfil de la persona que llegue a convertirse en la nueva consejera presidenta es relevante, pero el ingrediente principal es el consenso en la designación:
"Es indispensable que la designación se realice por consenso. Hace falta que se refuerce la figura del consejero, consejera presidenta, con un perfil imparcial, pero que surja del consenso", insiste la exconsejera Ravel.
Restan 207 días para la jornada electoral del 2027 en la que se renovarán más de 20 mil cargos, entre ellos los 500 diputados y 17 gobernadores, el calendario avanza y cada decisión que tomen los partidos impactará en la jornada electoral, advierten.