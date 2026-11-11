Diputados buscan nueva presidenta del INE en medio de la crisis por el clan Taddei y recortes presupuestales

Selección de la nueva presidenta

Como partido mayoritario, Morena busca un acuerdo con las bancadas de oposición para que esta semana se apruebe la convocatoria mediante la cual se elegirá a la próxima presidenta del INE, pues tanto el PAN como el PRI están en contra de la propuesta que ya hizo el oficialismo.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué menciona que aún no hay consenso para sacar la convocatoria; sin embargo, sostuvo que llegar a un acuerdo es indispensable para evitar que sea cuestionado el nombramiento de la próxima titular del órgano electoral.

“Si no se consigue el consenso, sería una mala noticia. Soy de los que considera que la convocatoria debe salir por consenso entre todos para que no sea cuestionable, desde el inicio, una posible designación de presidenta sustituta del INE Vamos a seguir dialogando”, señala el legislador.

Comenta que espera que la aprobación de la convocatoria se realice esta semana; no obstante, la ley no marca plazos para el nombramiento del titular el INE, por lo que la aprobación puede ser el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2027. Mientras, queda al frente la consejera Blanca Cruz .

“Lo que tratan de construir es una propuesta intermedia en la que pudiera generarse un consenso. Es donde están trabados los acuerdos”, enfatiza el presidente de la Cámara de Diputados.

Tanto el PAN como el PRI están en contra de la propuesta de convocatoria de Morena, y ambos han propuesto candados para respaldarla, que van desde que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quienes son los que eligen a los cinco finalistas de donde saldrá la presidenta del INE, no tengan militancia partidista, así como eliminar los “superpoderes” al titular del Instituto.

“Nosotros vamos a votar en contra, porque no tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al gobierno. Si nosotros votamos, eso lo va a legitimar y eso no lo vamos a hacer”, afirma Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, se debe tener presente que Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar la convocatoria para la elección del titular del INE, pero el coordinador de ese partido, Ricardo Monreal, señala que buscará que ésta sea avalada por todas las bancadas.