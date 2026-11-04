La ASF investiga contratos históricos en el IFE e INE desde el año 2000

Ante los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras de material electoral, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó que realizan un estudio histórico del órgano electoral desde el 2000.
La ASF señaló en comunicado que el análisis se realizará desde la denominación como Instituto Federal Electoral (IFE) cuando estaba al frente José Woldenberg hasta el año 2025, cuando lo encabezó Guadalupe Taddei, lo anterior con el fin de identificar y dar a conocer los patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de empresas y servidores públicos.