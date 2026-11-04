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México

La ASF investiga contratos históricos en el IFE e INE desde el año 2000

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, la Auditoria analiza el histórico de contrataciones desde que la etapa en que el Instituto fue encabezado por José Woldenberg.
mié 04 noviembre 2026 09:33 PM
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El INE genera más confianza que AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el pasado martes que al terminar el proceso electoral presentará una iniciativa para reformar al Instituto Nacional Electoral. (Institutos Electorales/Cuartoscuro )

Ante los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras de material electoral, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó que realizan un estudio histórico del órgano electoral desde el 2000.

La ASF señaló en comunicado que el análisis se realizará desde la denominación como Instituto Federal Electoral (IFE) cuando estaba al frente José Woldenberg hasta el año 2025, cuando lo encabezó Guadalupe Taddei, lo anterior con el fin de identificar y dar a conocer los patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de empresas y servidores públicos.

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Con ello, la ASF abarcará las gestiones José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei.

La Auditoria también señaló que realizan una investigación de oficio sobre las irregularidades en las contrataciones públicas no solo del INE y del antes IFE, sino de todos los órganos públicos locales electorales.

“Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajadores de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en ele ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE”, se destaca en la información de la UIF.


Esto se da después de que el pasado 25 de octubre, Guadalupe Taddei renunció al INE por presuntos actos de corrupción y conflicto de interés, ya que diversos medios de comunicación documentaron la asignación de contratos millonarios a empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien es cercano a la exconsejera presidenta.

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Dicha situación ha generado que 30 personas cercanas a Guadalupe Taddei renunciaran a su cargo en el INE; algunas de ellas ya aparecieron en videos de fiestas o reuniones con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.

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Entre las personas que han renunciando son José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador Nacional de Comunicación Social.

A la par de ello, en la Cámara de Diputados, los legisladores intentan ponerse de acuerdo para emitir una convocatoria para elegir al próximo titular del INE; sin embargo, la oposición no ha estado de acuerdo con la primera propuesta de Morena.

Esto porque el PAN propuso ocho candados, para, aseguró el partido, garantizar independencia, transparencia y eliminar cuotas de poder en la elección.

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Electores Sistema electoral INE Guadalupe Taddei Zavala

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