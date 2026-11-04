La ASF investiga contratos históricos en el IFE e INE desde el año 2000

Con ello, la ASF abarcará las gestiones José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei.

La Auditoria también señaló que realizan una investigación de oficio sobre las irregularidades en las contrataciones públicas no solo del INE y del antes IFE, sino de todos los órganos públicos locales electorales.

“Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajadores de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en ele ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE”, se destaca en la información de la UIF.

La #ASF informa: https://t.co/OdIAOXpO5o — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 4, 2026



Esto se da después de que el pasado 25 de octubre, Guadalupe Taddei renunció al INE por presuntos actos de corrupción y conflicto de interés, ya que diversos medios de comunicación documentaron la asignación de contratos millonarios a empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien es cercano a la exconsejera presidenta.



Dicha situación ha generado que 30 personas cercanas a Guadalupe Taddei renunciaran a su cargo en el INE; algunas de ellas ya aparecieron en videos de fiestas o reuniones con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.

