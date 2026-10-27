Los “superpoderes” otorgados por Morena a Taddei debilitaron los contrapesos internos en el INE

Con esta reforma, Guadalupe Taddei obtuvo la atribución de designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin que sus nombramientos tuvieran que ser aprobados por el Consejo General.

Así Taddei realizó 17 nombramientos, entre los que figuran personas que han trabajado con ella previamente o que cuentan con experiencia en gobiernos encabezados por Morena.

¿A quiénes designó Taddei con sus superpoderes?

Uno de ellos es Roberto Carlos Félix, actual secretario ejecutivo del INE, quien ocupó el mismo cargo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora, cuando Guadalupe Taddei presidía ese organismo.

También se encuentra María Fernanda Romo Gaxiola, nombrada titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como secretaria particular de Taddei.



Otro nombramiento es el de Rebeca Fernanda López Aguirre, quien quedó al frente de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Originaria de Sonora, ocupó la presidencia interina del organismo electoral de esa entidad después de que Taddei dejó el cargo.

Por último, Anahí Silva Tosca fue nombrada titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE. Antes de incorporarse al instituto, se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Jurídicos durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino en Tabasco.

Otro de los nombramientos fue el de Mario Alberto Alejo García, quien quedó al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos que utilizan los partidos políticos, así como sus precandidatos y candidatos.