Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El clan Taddei: al menos 10 familiares de la expresidenta del INE consolidan su poder en gobiernos de Morena

Hijos, primos y sobrinos de la expresidenta del INE se consolidan en puestos clave del gobienro federal y de Sonora.
lun 02 noviembre 2026 06:17 PM
Añadir Expansión Política en Google
Guadalupe Taddei
Los familiares de la exconsejera presidenta se fueron agregando a diferentes administraciones morenistas. (Foto: archivo)

Al menos 10 integrantes de la familia de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se han desempeñado en diversos cargos dentro de gobiernos morenistas.

La familia Taddei se ha sabido colocar en diversos cargos públicos tanto en el gobierno federal y en el gobierno de Sonora, ambos encabezados por Morena. Están desde los hijos, primos y sobrinos de la exconsejera electoral, quien renunció a su cargo por presuntos actos de corrupción.

Publicidad

Una de las principales figuras de esta familia es Jorge Luis Taddei Bringas, quien es primo de Guadalupe Taddei. Él ha mantenido cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde hace al menos 20 años, primero en el PRD y ahora en Morena.

Él es académico, ingeniero y político. Fue candidato para la presidencia municpal de Hermosillo, Sonora, y en 2009 compitió para una diputación federal, amobos por el PRD. Una vez que López Obrador fue candidato a la presidencia en 2018, fue su coordinador de campaña en el estado.

Cinco años después coordinó la entrega de programas sociales federales en el estado, y en 2023 dejó su cargo para ser contendiente para senador, pero perdió. Ahora forma parte del Consejo Consultivo Nacional de Morena.

Lee más: Se acumulan 19 renuncias en el INE tras caso Taddei

Su relación con Morena llega hasta sus tres hijos, quienes han ocupado cargos públicos en gobiernos morenistas.

Está Pablo Daniel Taddei Arriola, quien desde 2022 fue nombado director general de Litio para México, empresa estatal creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También Ivana Celeste Taddei Arriola, diputada de Morena en Sonora de 2021 a 2024; también estuvo participando en el podcast del partido oficialista llamado “La moreniza” junto a Luisa maría Alcalde.

Otro e sus hijos es Jorge Carlos Taddei Arriola; él fue director en la Comisión Natural de Área Protegidas de 2019 a 2020 y en 2021 fue enlace A en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Publicidad

También se encuentra Luis Alfonso Taddei Torres, primo de la exconsejera presidenta del INE, fue director de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud.

Álvaro Bracamonte Sierra, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Sonora. Él es cuñado de Jorge Luis Taddei Briga, quien es primo de la exconsjera presidenta del INE.

Sus hijos también han ocupado puestos públicos

En la lsita de familiares de Guadalupe Taddei que han ocuapdo cargos públicos también se encuentran sus hijos, como Luis Rogelio Piñeda Taddei: en enero de este año se encuentraba trabajando en el gobierno de Sonora: primero fue secretario de la Consejería Jurídica estatal y luego fue nombrado secretario particular del gobernador Alfonso Durazo.

Esta designación la defendió el gobernador al sostener que su nombramiento respondió a su preparación y experiencia profesional y no a una recomendción de su mamá Guadalupe Taddei.

Los Taddei en gobiernos morenistas
(Familiares de Guadalupe Taddei se han desempeñado en diversos puestos dentro de gobiernos morenistas.
)

Publicidad

“Mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo en el cargo”, comentó recientemente el gobernador Morenista.

Otro es León Fernando Piñeda Taddei, exdirector de operación fiduciaria y mercadotecnia en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y también estuvo como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora.

Está su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei; este joven apareció en un video con Alfredo Hernández Casillas, que es considerado el proveedor “favorito” de Gadalupe Taddei, en donde ambos se encuentran en un hotel de París. Él estuvo encargado de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora.

Guadalupe Taddei renunció a su cargo como presidenta del INE después de que investigaciones periodísticas la señalaran de presuntos actos de corrupción, conflicto de intereses y tráfico de influencias

Tags

INE Guadalupe Taddei Zavala

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad