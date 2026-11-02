El clan Taddei: al menos 10 familiares de la expresidenta del INE consolidan su poder en gobiernos de Morena

Una de las principales figuras de esta familia es Jorge Luis Taddei Bringas, quien es primo de Guadalupe Taddei. Él ha mantenido cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde hace al menos 20 años, primero en el PRD y ahora en Morena.

Él es académico, ingeniero y político. Fue candidato para la presidencia municpal de Hermosillo, Sonora, y en 2009 compitió para una diputación federal, amobos por el PRD. Una vez que López Obrador fue candidato a la presidencia en 2018, fue su coordinador de campaña en el estado.

Cinco años después coordinó la entrega de programas sociales federales en el estado, y en 2023 dejó su cargo para ser contendiente para senador, pero perdió. Ahora forma parte del Consejo Consultivo Nacional de Morena.

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Su relación con Morena llega hasta sus tres hijos, quienes han ocupado cargos públicos en gobiernos morenistas.

Está Pablo Daniel Taddei Arriola, quien desde 2022 fue nombado director general de Litio para México, empresa estatal creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También Ivana Celeste Taddei Arriola, diputada de Morena en Sonora de 2021 a 2024; también estuvo participando en el podcast del partido oficialista llamado “La moreniza” junto a Luisa maría Alcalde.

Otro e sus hijos es Jorge Carlos Taddei Arriola; él fue director en la Comisión Natural de Área Protegidas de 2019 a 2020 y en 2021 fue enlace A en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.