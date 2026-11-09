Formalizan recorte al INE y dan recursos al PT y MC; diputados avalan el Presupuesto de Egresos 2027

🔴#ATENCIÓN La Cámara de Diputados aprueba, en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. 🔸 La Presidencia de la Mesa Directiva declara un receso para continuar con la discusión en lo particular, mañana a las 9 hrs. https://t.co/MQPyWJEFvv — Canal del Congreso (@CanalCongreso) November 10, 2026



El panista Diego Ángel Díaz comentó que tanto Movimiento Ciudadano como el Partido del Trabajo fueron beneficiados en el Presupuesto de 2027, ya que Morena aceptó entregar 6,500 millones de pesos para la construcción de acueductos en Jalisco, estado encabezado por el emecista Pablo Lemus, y etiquetaron otros 618 millones de pesos al rubro "Educación Inicial", con lo que se beneficiarán los Cendis que manejan los petistas.

“Tenemos a MC que es el movimiento migajero y a los malqueridos, pobrecitos del PT, el partido de los títeres, que se llevarán su tajada del dinero de los mexicanos para sus negocios particulares”, dijo el panista.

Movimiento Ciudadano aceptó que respaldan el PEF 2027 en lo general, ya que hubo un acuerdo entre el gobierno federal y Jalisco para que esta entidad tuviera recursos para resolver el problema de agua por el que atraviesan.

Sin embargo, la diputada Gloria Núñez enfatizó que el respaldo al Presupuesto no significa que estén de acuerdo con todo el presupuesto ni que deje de ser críticos frente a decisiones del gobierno federal, pero, aclaró, que está por encima el “bienestar de los mexicanos”.



"Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población (...) Por ello, reconocemos la disposición del dialogo que permitió construir acuerdos para impulsar proyectos hidráulicos", dijo la diputada Núñez.

Sostuvo que Movimiento Ciudadano no dará "un cheque en blanco" al gobierno federal, sino respaldará "acuerdos concretos".