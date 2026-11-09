Formalizan recorte al INE y dan recursos al PT y MC; diputados avalan el Presupuesto de Egresos 2027

El recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) de 6 mil millones de pesos en pleno año electoral se concretó este lunes, tras el aval de la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2027, con una votación en lo general de 372 legisladores favor y 102 en contra para ejercer un gasto de 10 billones 637,488 millones de pesos para 2027.
La discusión de este lunes se centró entre críticas del PAN y del PRI en contra de Morena y de Movimiento Ciudadano. Al primero lo señalaron de no resolver las principales necesidades de los mexicanos con los recursos públicos, sino de usar el PEF para “arrodillar a sus esquiroles”.
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🔴#ATENCIÓN La Cámara de Diputados aprueba, en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. 🔸 La Presidencia de la Mesa Directiva declara un receso para continuar con la discusión en lo particular, mañana a las 9 hrs. https://t.co/MQPyWJEFvv
El panista Diego Ángel Díaz comentó que tanto Movimiento Ciudadano como el Partido del Trabajo fueron beneficiados en el Presupuesto de 2027, ya que Morena aceptó entregar 6,500 millones de pesos para la construcción de acueductos en Jalisco, estado encabezado por el emecista Pablo Lemus, y etiquetaron otros 618 millones de pesos al rubro "Educación Inicial", con lo que se beneficiarán los Cendis que manejan los petistas.
“Tenemos a MC que es el movimiento migajero y a los malqueridos, pobrecitos del PT, el partido de los títeres, que se llevarán su tajada del dinero de los mexicanos para sus negocios particulares”, dijo el panista.
Movimiento Ciudadano aceptó que respaldan el PEF 2027 en lo general, ya que hubo un acuerdo entre el gobierno federal y Jalisco para que esta entidad tuviera recursos para resolver el problema de agua por el que atraviesan.
Sin embargo, la diputada Gloria Núñez enfatizó que el respaldo al Presupuesto no significa que estén de acuerdo con todo el presupuesto ni que deje de ser críticos frente a decisiones del gobierno federal, pero, aclaró, que está por encima el “bienestar de los mexicanos”.
"Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población (...) Por ello, reconocemos la disposición del dialogo que permitió construir acuerdos para impulsar proyectos hidráulicos", dijo la diputada Núñez.
Sostuvo que Movimiento Ciudadano no dará "un cheque en blanco" al gobierno federal, sino respaldará "acuerdos concretos".
#AlMomento | Avala Cámara de Diputados en lo #General, Presupuesto de #Egresos2027 https://t.co/LRj2WU5fL7
Mientras, la morenista Flor de María Esponda comentó que la asignación de recursos a Jalisco no es “un acuerdo en lo oscurito”, sino un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la población de Guadalajara para resolver la crisis del agua.
“El agua no es una moneda de cambio, es un derecho del pueblo; tampoco es un logro de los naranjas. Es lo que nos hace diferentes”, mencionó la morenista.
“El #Presupuesto2027 prioriza el desarrollo social, con 5.3 billones de pesos para este rubro. Políticas que han contribuido a que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza”. Dip. Dolores Padierna Luna (@Dolores_PL ) #AgendaMorena https://t.co/G7rzudfIGy
Los diputados avalaron los cambios aprobados en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, por lo que aprobaron un recorte de 6, 000 millones de pesos al INE, tras la decisión, el órgano electoral administrativo recibirá 36.9 millones de pesos cuando había solicitado 42.2 millones.
Estos 6,000 millones de pesos fueron reasignados a siete diversos programas o dependencias: La Escuela es Nuestra, Secretaría de Medio Ambiente, Agencia Federal de Aviación Civil, Atención Integral para el Bienestar de las mujeres, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Secretaría de Turismo y Expansión de la Educación Inicial.
Los diputados también desagregaron el presupuesto del Poder Judicial, pues fue una petición que hicieron las autoridades judiciales.
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Por ello, los legisladores incorporaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ)
De esta forma, los 71,264 millones de pesos no son asignados como actividad institucional, sino como unidades responsables, por lo que ahora se especifica cuánto le corresponde a cada órgano del Poder Judicial.
Recursos en general
Del total de los recursos de 10 billones 637,488 millones de pesos para 2027, se destinará 1 billón 884,958 millones 240 mil 686 pesos para gasto corriente estructural; para gastos obligatorios el monto es de 6 billones 693,540.5 millones de pesos para la prestación gratuita de servicios de salud se destinaron 91 mil 717.6 millones de pesos.
En materia de seguridad social, se contemplaron 1 billón 803,009 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social y 571,592 millones de pesos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Para empresas públicas se entregarán 527,121 millones de pesos para Petróleos Mexicanos y 523,747 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad.
El PEF fue aprobado en lo general, por lo que en lo particular será discutido a partir de este martes 10 de noviembre. Se espera que haya al menos 1,000 reservas.