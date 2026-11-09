ASF recibe pruebas de irregularidades en el INE: informantes entregan videos, fotos y mensajes de WhatsApp

De acuerdo con el organismo, estas personas tienen conocimiento de cómo operaron, durante varios años, las presuntas irregularidades en la contratación de material electoral, tanto en el INE como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La institución, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados , detalló que recabó diversos elementos como testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de las personas presuntamente involucradas.

“Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, señaló la ASF.

Asimismo, indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a todas las personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y promover la imposición de las responsabilidades correspondientes.





Desde hace una semana, la ASF ha informado que investiga presuntas irregularidades tanto en el INE como en los OPLE. Precisó que las indagatorias no se limitan a la actual administración, encabezada por Guadalupe Taddei , sino que abarcan operaciones desde el año 2000, cuando el organismo todavía era el Instituto Federal Electoral (IFE), presidido entonces por José Woldenberg.

“Tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas”, mencionó en un comunicado el pasado 4 de noviembre.