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México

ASF recibe pruebas de irregularidades en el INE: informantes entregan videos, fotos y mensajes de WhatsApp

La Auditoría Superior de la Federación recopila audios, chats y datos financieros sobre una red que presuntamente amañó contratos desde el 2000 en órganos electorales.
lun 09 noviembre 2026 01:21 PM
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Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores.  
Imagen ilustrativa. Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores.   (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) recurrió, por primera vez, a la figura de informantes para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales.

La ASF detalló que ya realiza una investigación con la colaboración directa de personas que proporcionan información y se acogieron al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes de Investigaciones”.

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De acuerdo con el organismo, estas personas tienen conocimiento de cómo operaron, durante varios años, las presuntas irregularidades en la contratación de material electoral, tanto en el INE como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La institución, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados , detalló que recabó diversos elementos como testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de las personas presuntamente involucradas.

“Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, señaló la ASF.

Asimismo, indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a todas las personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y promover la imposición de las responsabilidades correspondientes.


Desde hace una semana, la ASF ha informado que investiga presuntas irregularidades tanto en el INE como en los OPLE. Precisó que las indagatorias no se limitan a la actual administración, encabezada por Guadalupe Taddei , sino que abarcan operaciones desde el año 2000, cuando el organismo todavía era el Instituto Federal Electoral (IFE), presidido entonces por José Woldenberg.

“Tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas”, mencionó en un comunicado el pasado 4 de noviembre.

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La Auditoría explicó que la investigación se desarrolla en tres líneas de trabajo: una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas; un estudio histórico de las adquisiciones para identificar patrones en los procesos de contratación y una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE.

Estas investigaciones se dan en medio de los señalamientos de presuntos actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con Guadalupe Taddei, así como de las denuncias que se presentaron en su contra.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Auditoría Superior de la Federación corrupción Corrupción Soborno

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