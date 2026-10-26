La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. https://t.co/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

¿Qué dijo Guadalupe Taddei en su renuncia?

En su renuncia, Taddei dijo que durante treinta y tres años tuvo el honor de servir a México desde sus instituciones electorales, ''participando en distintas etapas de su construcción y fortalecimiento democrático, desde las primera sabores del Registro Federal de Elecciones hasta la organización de las elecciones federales de 2024''.

La expresidenta del INE expuso que la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

La estabilidad, la independencia y la fortaleza del INE son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos, añadió.

Tras anunciar su renuncia a Diputados, Taddei dijo que se retira ''con serenidad, con la satisfacción del deber cumplir y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana''.

¿Qué sigue para el INE tras la renuncia de Taddei?

Ante la renuncia de Guadalupe Taddei, los consejeros Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura se reunieron para ''velar'' por la continuidad de las operaciones del Instituto Nacional Electoral de cara a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los consejeros acordaron que el INE habrá de continuar ''trabajando con regularidad y sin contratiempos en la organización del proceso electoral con la calidad técnica y el profesionalismo que han caracterizado su labor, conforme a las actividades y plazos previamente aprobados por el Consejo General''.