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México

Taddei presenta su renuncia al INE ante Diputados

Ricardo Monreal informó que la Jucopo inició el proceso de selección del próximo presidente del INE conforme a la Constitución.
lun 26 octubre 2026 03:14 PM
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Guadalupe Taddei durante una sesión del INE.
Guadalupe Taddei deja la Presidencia del INE después de escándalos por presunta corrupción. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La Cámara de Diputados recibió este lunes el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

A partir del recibimiento del documento, la Jucopo inició el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja.

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¿Qué dijo Guadalupe Taddei en su renuncia?

En su renuncia, Taddei dijo que durante treinta y tres años tuvo el honor de servir a México desde sus instituciones electorales, ''participando en distintas etapas de su construcción y fortalecimiento democrático, desde las primera sabores del Registro Federal de Elecciones hasta la organización de las elecciones federales de 2024''.

La expresidenta del INE expuso que la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

La estabilidad, la independencia y la fortaleza del INE son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos, añadió.

Tras anunciar su renuncia a Diputados, Taddei dijo que se retira ''con serenidad, con la satisfacción del deber cumplir y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana''.

¿Qué sigue para el INE tras la renuncia de Taddei?

Ante la renuncia de Guadalupe Taddei, los consejeros Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura se reunieron para ''velar'' por la continuidad de las operaciones del Instituto Nacional Electoral de cara a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los consejeros acordaron que el INE habrá de continuar ''trabajando con regularidad y sin contratiempos en la organización del proceso electoral con la calidad técnica y el profesionalismo que han caracterizado su labor, conforme a las actividades y plazos previamente aprobados por el Consejo General''.

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Tras la salida de Taddei, los consejeros deberán nombrar por mayoría simple, de entre sus integrantes, a quien asuma provisionalmente la presidencia del Consejo General, conforme al artículo 41, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

La Secretaría Ejecutiva conducirá el inicio de la sesión hasta que las consejerías presentes designen, mediante votación económica, a quien la presida o directamente a quien asuma la presidencia provisional, conforme al artículo 15, numeral 5, del Reglamento de Sesiones del Consejo General.

El Consejo General comunicará de inmediato el nombramiento provisional a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 41, numeral 5, de la LGIPE.

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Sistema electoral INE Guadalupe Taddei Zavala

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