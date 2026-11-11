Diputados aprueban el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos y recortan al INE

INE, el organismo con el mayor recorte presupuestal
Uno de los principales ajustes aprobados en el PEF 2027 fue la reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE). Desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se planteó un recorte de 6,000 millones de pesos, medida que también recibió el aval del Pleno.
Por esto, recibirá 36.9 millones de pesos cuando había solicitado 42.2 millones, ya que el próximo año habrá elecciones , donde se renovarán más de 20 mil cargos.
Los recursos fueron reasignados a distintos programas y dependencias, entre ellos La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia Federal de Aviación Civil, el programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Turismo y la expansión de la Educación Inicial.
Aunque existieron otras propuestas para recortarle más recursos durante la discusión en lo particular, ninguna pasó.
¿Cuánto dinero recibirán los programas prioritarios?
Los programas prioritarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recibirán un billón 25,000 millones de pesos, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, la inversión pública contará con un presupuesto de un billón 133,613 millones de pesos.
Además, el PEF incorpora dos nuevos anexos transversales. El primero corresponde a "Movilidad y Seguridad Vial", con recursos por 175,045 millones de pesos, mientras que el segundo, denominado "Diversidad Sexual y de Género", tendrá una asignación de 43,369 millones de pesos.
Del total de los recursos de 10 billones 637,488 millones de pesos para 2027, se destinará 1 billón 884,958 millones 240 mil 686 pesos para gasto corriente estructural; para gastos obligatorios el monto es de 6 billones 693,540.5 millones de pesos para la prestación gratuita de servicios de salud se destinaron 91 mil 717.6 millones de pesos.
Entre los principales montos contemplados en el Presupuesto destacan:
Inversión pública: un billón 133,000 millones de pesos.
Programas sociales: 1.25 billones de pesos.
Educación: un billón 256,000 millones de pesos.
Salud: un billón 106,000 millones de pesos.
Gasto federalizado: 3 billones 48,000 millones de pesos.