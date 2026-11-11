Diputados aprueban el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos y recortan al INE

Pese a las más de 1,700 reservas presentadas por los legisladores, ninguna logró modificar el dictamen. Entre las propuestas planteadas también hubo intentos por reducir aún más los recursos del Instituto Nacional Electoral ( INE), al que algunos diputados se refirieron como "de la corrupta Taddei ".

Inicialmente, se tenía previsto que la discusión concluyera hasta el mediodía de este miércoles 11 de noviembre; sin embargo, los legisladores acordaron compactar las reservas para acelerar el proceso y finalizar antes de lo programado.

PAN y PRI critican a MC por "cercanía" con Morena

Durante el debate destacaron los señalamientos del PAN y el PRI contra Movimiento Ciudadano, cuyos integrantes fueron llamados "migajeros" y "lambiscones".

Las críticas surgieron luego de que el partido encabezado por Jorge Álvarez Máynez votara, solo en lo general, a favor del Presupuesto, en medio de señalamientos de la oposición sobre una negociación de 6,500 millones de pesos para construir acueductos en Jalisco para resolver el problema de agua que tiene.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del diputado priista Arturo Yáñez Cuéllar, quien subió a tribuna con un tenis naranja y otro guinda, en alusión a los colores de Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente, para cuestionar la cercanía entre ambas fuerzas políticas.

"¡Qué barato salió para morena comprar a Movimiento Ciudadano! Y qué caro va a salir esta negociación a México y a los mexicanos (...) Luzcan sus 'fosfo fosfo'. Se los deben de poner, presúmanlos y digan que ustedes son un movimiento migajero, un movimiento de chapulines y de esquiroles de Morena", gritó el priista en tribuna.





La oposición también cuestionó la distribución de los recursos contemplados en el PEF 2027, al considerar que el gasto no atiende suficientemente las necesidades de seguridad, educación y salud, y que favorece a los integrantes de Morena.