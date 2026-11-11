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México

Diputados aprueban el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos y recortan al INE

Morena y sus aliados consiguieron 352 votos para avalar el gasto del próximo año. Entre más de 1,700 reservas, la única modificación aprobada fue un recorte de 6,000 millones de pesos al INE.
mié 11 noviembre 2026 06:14 AM
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Diputados de Morena levantan la mano para votar durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados.
Diputados de Morena votan durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

La Cámara de Diputados concluyó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 y aprobó un gasto público de 10.6 billones de pesos. El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor el próximo 1 de enero.

Tras casi 20 horas de debate, el dictamen fue avalado con 352 votos a favor, emitidos por legisladores de Morena y sus aliados del PT, PVEM, así como 130 votos en contra de Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI.

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Pese a las más de 1,700 reservas presentadas por los legisladores, ninguna logró modificar el dictamen. Entre las propuestas planteadas también hubo intentos por reducir aún más los recursos del Instituto Nacional Electoral ( INE), al que algunos diputados se refirieron como "de la corrupta Taddei ".

Inicialmente, se tenía previsto que la discusión concluyera hasta el mediodía de este miércoles 11 de noviembre; sin embargo, los legisladores acordaron compactar las reservas para acelerar el proceso y finalizar antes de lo programado.

PAN y PRI critican a MC por "cercanía" con Morena

Durante el debate destacaron los señalamientos del PAN y el PRI contra Movimiento Ciudadano, cuyos integrantes fueron llamados "migajeros" y "lambiscones".

Las críticas surgieron luego de que el partido encabezado por Jorge Álvarez Máynez votara, solo en lo general, a favor del Presupuesto, en medio de señalamientos de la oposición sobre una negociación de 6,500 millones de pesos para construir acueductos en Jalisco para resolver el problema de agua que tiene.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del diputado priista Arturo Yáñez Cuéllar, quien subió a tribuna con un tenis naranja y otro guinda, en alusión a los colores de Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente, para cuestionar la cercanía entre ambas fuerzas políticas.

"¡Qué barato salió para morena comprar a Movimiento Ciudadano! Y qué caro va a salir esta negociación a México y a los mexicanos (...) Luzcan sus 'fosfo fosfo'. Se los deben de poner, presúmanlos y digan que ustedes son un movimiento migajero, un movimiento de chapulines y de esquiroles de Morena", gritó el priista en tribuna.


La oposición también cuestionó la distribución de los recursos contemplados en el PEF 2027, al considerar que el gasto no atiende suficientemente las necesidades de seguridad, educación y salud, y que favorece a los integrantes de Morena.

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En ese sentido, el diputado panista David Cortés Mendoza calificó el proyecto como "el Presupuesto de los transas".

"Este es el presupuesto de la 4T, de la 4 Taddei, con T de transas, T de tramposos, con T de torpes. Este es el presupuesto de los cochupos, de los miserables, de los que se hacen millonarios de la noche a la mañana a costa de la pobreza del pueblo. Este es el Presupuesto que protege al narcotráfico", señaló el diputado panista David Cortés Mendoza.

Por su parte, Morena rechazó que exista un acuerdo político con Movimiento Ciudadano a cambio de su respaldo al Presupuesto. La diputada morenista Marilyn Gómez Pozos calificó de "lambiscones" a los legisladores de ese partido.

"La presidenta (Claudia Sheinbaum) no hace acuerdos con represores ni corruptos. Los 6,500 millones asignados son para dos obras importantes, los acueductos y el único rescate de la presidenta es al abandono en que tiene Jalisco", mencionó.

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INE, el organismo con el mayor recorte presupuestal

Uno de los principales ajustes aprobados en el PEF 2027 fue la reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE). Desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se planteó un recorte de 6,000 millones de pesos, medida que también recibió el aval del Pleno.

Por esto, recibirá 36.9 millones de pesos cuando había solicitado 42.2 millones, ya que el próximo año habrá elecciones , donde se renovarán más de 20 mil cargos.

Los recursos fueron reasignados a distintos programas y dependencias, entre ellos La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia Federal de Aviación Civil, el programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Turismo y la expansión de la Educación Inicial.

Aunque existieron otras propuestas para recortarle más recursos durante la discusión en lo particular, ninguna pasó.

¿Cuánto dinero recibirán los programas prioritarios?

Los programas prioritarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recibirán un billón 25,000 millones de pesos, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, la inversión pública contará con un presupuesto de un billón 133,613 millones de pesos.

Además, el PEF incorpora dos nuevos anexos transversales. El primero corresponde a "Movilidad y Seguridad Vial", con recursos por 175,045 millones de pesos, mientras que el segundo, denominado "Diversidad Sexual y de Género", tendrá una asignación de 43,369 millones de pesos.

Del total de los recursos de 10 billones 637,488 millones de pesos para 2027, se destinará 1 billón 884,958 millones 240 mil 686 pesos para gasto corriente estructural; para gastos obligatorios el monto es de 6 billones 693,540.5 millones de pesos para la prestación gratuita de servicios de salud se destinaron 91 mil 717.6 millones de pesos.

Entre los principales montos contemplados en el Presupuesto destacan:

Inversión pública: un billón 133,000 millones de pesos.

Programas sociales: 1.25 billones de pesos.

Educación: un billón 256,000 millones de pesos.

Salud: un billón 106,000 millones de pesos.

Gasto federalizado: 3 billones 48,000 millones de pesos.

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