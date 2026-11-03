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México

INE suma 30 renuncias de directivos y cercanos al grupo Taddei; continúan consejeros revisión de cargos de primer nivel

El INE acumula 30 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei y mantiene la revisión de cargos en la Junta General Ejecutiva y en el primer nivel por las acusaciones de presunta corrupción.
mar 03 noviembre 2026 05:43 PM
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La consejera Blanca Cruz encabeza los trabajos de revisión de cada una de las plazas vinculadas a la red de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. (Édgar Negrete/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que acumula ya 30 renuncias desde la salida de Guadalupe Taddei como expresidenta del Instituto, sobre quien pesan indagatorias por presunta corrupción al interior del órgano electoral y conflictos de interés.

Las consejerías anunciaron que mantienen una revisión colegiada de los cargos de la Junta General Ejecutiva y de primer nivel de la estructura, a fin de garantizar credibilidad y transparencia en medio de la crisis que atraviesa el Instituto.

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El clan Taddei sale del INE: acumulan 30 bajas

En una circular, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que las bajas se distribuyen de la siguiente manera:

-17 personas han salido de la oficina de la expresidenta, en donde se incluye el jefe de la oficina, Carlos Daniel Luna Rosas

-También tres cargos de nivel directivo dejaron su puesto: José Alberto Pérez de Hacha, quien fuera director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Hernández Gómez, quien fuera directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta, quien era el coordinador nacional de comunicación social.

-Una renuncia en la Dirección de Recursos Materiales, Alfonso Burciaga Esparza

-La renuncia del jefe de la oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas,

-Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia que presentaron su renuncia

-Pedro Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLEs y posteriormente coordinador de gestión y seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

-Cinco renuncias más: del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, de la Coordinadora de Procesos Registrales, del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados.

En el boletín las consejerías aseguraron que este proceso se lleva a cabo bajo principios de legalidad y debido proceso, y que el INE continuará reconociendo la importancia del servicio profesional electoral, cuya capacidad es fundamentale para la continuidad de las funciones del Instituto.

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No obstante, el INE subrayó que mantendrá la revisión de las plazas como parte de la “limpia” que prometió la presidente interina Blanca Cruz García, el día que sumió formalmente el encargo.

Cinco imputados hasta el momento según el OIC

El pasado 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE , Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló que cinco funcionarios del Instituto ya fueron imputados por el caso Taddei y que existen 18 expedientes de investigación alrededor de los presuntos actos de corrupción que vinculan a la expresidenta y al contratista Alfredo Hernández Casillas.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción, Carvente precisó que de las 18 indagatorias, cinco ya avanzaron a la etapa de procedimiento de responsabilidades.

Respecto a los funcionarios involucrados, acotó que no es posible revelar sus nombres en esta etapa de la investigación, pero puntualizó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya asumió la competencia de los casos.

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Carvente Contreras informó que al interior del INE se han detectado irregularidades y la presunción de al menos seis delitos como: Ocultamiento y/ o actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos, simulación de cumplimiento de requisitos en contrataciones, abuso de funciones, daños patrimonial y perjuicio a la Hacienda pública y faltas de particulares.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Democracia

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