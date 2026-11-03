INE suma 30 renuncias de directivos y cercanos al grupo Taddei; continúan consejeros revisión de cargos de primer nivel

El clan Taddei sale del INE: acumulan 30 bajas

En una circular, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que las bajas se distribuyen de la siguiente manera:

-17 personas han salido de la oficina de la expresidenta, en donde se incluye el jefe de la oficina, Carlos Daniel Luna Rosas

-También tres cargos de nivel directivo dejaron su puesto: José Alberto Pérez de Hacha, quien fuera director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Hernández Gómez, quien fuera directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta, quien era el coordinador nacional de comunicación social.

-Una renuncia en la Dirección de Recursos Materiales, Alfonso Burciaga Esparza

-La renuncia del jefe de la oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas,

-Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia que presentaron su renuncia

-Pedro Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLEs y posteriormente coordinador de gestión y seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

-Cinco renuncias más: del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, de la Coordinadora de Procesos Registrales, del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados.

En el boletín las consejerías aseguraron que este proceso se lleva a cabo bajo principios de legalidad y debido proceso, y que el INE continuará reconociendo la importancia del servicio profesional electoral, cuya capacidad es fundamentale para la continuidad de las funciones del Instituto.