Blanca Cruz toma las riendas del INE: renuncian tres funcionarios y anuncian cambios tras la salida de Taddei

La primera medida que anunció Cruz García, junto con los consejeros, fue el “inicio de la renovación de cargos en direcciones ejecutivas”.

Durante la gestión de Guadalupe Taddei se hicieron nombramientos directos de funcionarios, luego de que en 2024 legisladores de Morena modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ampliar las facultades de la presidencia del INE.



la nueva presidenta interina del INE anticipó que no usará el “súper poder” que la Cámara de Diputados asignó a la presidencia y acotó que parte de los acuerdos consiste en privilegiar el consenso.

“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado. Lo digo a título personal, se lo digo a mis colegas. No es una posibilidad”, sentenció.

Tres funcionarios del grupo Taddei presentan su renuncia en medio de señalamientos

La presidenta interina confirmó que el INE ha recibido oficialmente tres renuncias de funcionarios vinculados al grupo de funcionarios nombrados por Taddei, y presuntamente ligados al contratista Alfredo Hernández Casillas.

Se trata de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI); Iliana Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género Mario, y Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales.

Las otras medidas de la presidenta interina

La consejera Blanca Cruz García afirmó que su presidencia interina “no pretende sustituir un protagonismo por otro” y que por el contrario, apuesta a devolver el protagonismo al INE, que es donde debería de centrarse el foco.