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México

Blanca Cruz toma las riendas del INE: renuncian tres funcionarios y anuncian cambios tras la salida de Taddei

La presidenta interina del INE, Blanca Cruz, anunció una serie de medidas tras la salida de Guadalupe Taddei, entre ellas devolver las decisiones colegiadas y la renovación de funcionarios.
mar 27 octubre 2026 04:59 PM
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blanca cruz con una mano alzada en pose de juramente frente a un edificio del INE
La primera medida que anunció Blanca Cruz García, junto con los consejeros, fue el “inicio de la renovación de cargos en direcciones ejecutivas”. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Blanca Cruz García se estrenó como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral con una serie de medidas para atender los señalamientos de presuntos conflictos de interés y opacidad en el organismo, tras la renuncia de Guadalupe Taddei .

Entre las acciones están la renovación de cargos directivos, la colaboración con las investigaciones en curso y la recuperación de la colegialidad en la toma de decisiones. Además, confirmó que el INE recibió las renuncias de tres funcionarios y aseguró que la organización de las elecciones de 2027 está garantizada.

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La primera medida que anunció Cruz García, junto con los consejeros, fue el “inicio de la renovación de cargos en direcciones ejecutivas”.

Durante la gestión de Guadalupe Taddei se hicieron nombramientos directos de funcionarios, luego de que en 2024 legisladores de Morena modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ampliar las facultades de la presidencia del INE.

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la nueva presidenta interina del INE anticipó que no usará el “súper poder” que la Cámara de Diputados asignó a la presidencia y acotó que parte de los acuerdos consiste en privilegiar el consenso.

“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado. Lo digo a título personal, se lo digo a mis colegas. No es una posibilidad”, sentenció.

Tres funcionarios del grupo Taddei presentan su renuncia en medio de señalamientos

La presidenta interina confirmó que el INE ha recibido oficialmente tres renuncias de funcionarios vinculados al grupo de funcionarios nombrados por Taddei, y presuntamente ligados al contratista Alfredo Hernández Casillas.

Se trata de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI); Iliana Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género Mario, y Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales.

Las otras medidas de la presidenta interina

La consejera Blanca Cruz García afirmó que su presidencia interina “no pretende sustituir un protagonismo por otro” y que por el contrario, apuesta a devolver el protagonismo al INE, que es donde debería de centrarse el foco.

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La presidenta interina anunció que acordaron continuar con la “cooperación institucional para contribuir con las investigaciones ante conductas indebidas”.

Además pactaron “recuperar la colegialidad como principio rector”, para definir el rumbo de la conducción del Instituto y reconstruir los acuerdos al interior.

La nueva presidenta interina promete certeza para las elecciones de 2027

La nueva presidenta interina Blanca Cruz García aseguró que el proceso electoral 2027 tendrá certeza y aseveró en repetidas ocasiones que el INE no lo hace una persona o una presidencia, sino una enorme estructura profesional y dedicada.

“Las próximas elecciones se realizarán con transparencia en estricto apego a la legalidad y a la certeza. El INE está de pie y plenamente preparado para cumplir con sus responsabilidad de organizar las elecciones”, apuntó.

Cruz recordó que la labor para organizar las elecciones no se detiene y recalcó que el INE tiene el compromiso de llevar a buen puerto este proceso. “Su fortaleza no se expresa en quienes ocupamos los cargos, se expresa en los 332 órganos desconcentrados. Esa estructura permanece, trabaja y garantiza el funcionamiento de nuestra elecciones”, sentenció.

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Guadalupe Taddei Zavala INE

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