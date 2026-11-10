Caso CIA en Chihuahua: Fiscalía asegura que ocultaron información a Maru Campos



Por el contrario, aseguró que la investigación acreditó, y un juez de control consideró probable al dictar el auto de vinculación a proceso, que esa información le fue ocultada a la gobernadora.

La institución precisó que la carpeta reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas.

Maru Campos se mantiene bajo la polémica por participación de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Guillermo Arturo Zuany guió a agentes de CIA en México, dice NYT

La postura de la Fiscalía se da después de que un reportaje de The New York Times (NYT) revelara que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, buscaba extender las operaciones de la CIA a México mediante Chihuahua, con la colaboración del entonces fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany.

De acuerdo con el diario estadounidense, Zuany habría guiado a agentes de la CIA en México, quienes capacitaron a elementos de seguridad de Chihuahua y participaron en operativos. El reportaje también señaló que la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de estas actividades, algo que la mandataria ha rechazado públicamente.

La publicación detalló que la operación comenzó en el otoño de 2025, cuando el entonces fiscal presentó a uno de los agentes estadounidenses ante elementos de seguridad de Chihuahua y les explicó que el propósito era crear una unidad especial.

Entre las acciones en las que habrían participado los agentes de la CIA estuvo un intento fallido de capturar a un presunto líder de un cártel mexicano en un bar. Según el NYT, la misión fue dirigida por los estadounidenses, quienes se molestaron al descubrir que el objetivo ya no estaba en el lugar.

El reportaje también señaló que Zuany recuperó su visa estadounidense después de colaborar con los agentes. Actualmente, el exfuncionario es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por presuntos vínculos con el crimen organizado.