Caso CIA en Chihuahua: Fiscalía asegura que ocultaron información a Maru Campos

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua rechazó este martes que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tuviera conocimiento o hubiera autorizado la participación de agentes estadounidenses en actividades operativas de la institución, luego de las versiones periodísticas difundidas sobre la colaboración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con autoridades estatales.
En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que ninguno de los elementos que integran la carpeta de investigación sobre el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA, señala que la titular del Ejecutivo estatal conociera o hubiera autorizado la intervención de personas extranjeras.
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Por el contrario, aseguró que la investigación acreditó, y un juez de control consideró probable al dictar el auto de vinculación a proceso, que esa información le fue ocultada a la gobernadora.
La institución precisó que la carpeta reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas.
Guillermo Arturo Zuany guió a agentes de CIA en México, dice NYT
La postura de la Fiscalía se da después de que un reportaje de The New York Times (NYT) revelara que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, buscaba extender las operaciones de la CIA a México mediante Chihuahua, con la colaboración del entonces fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany.
De acuerdo con el diario estadounidense, Zuany habría guiado a agentes de la CIA en México, quienes capacitaron a elementos de seguridad de Chihuahua y participaron en operativos. El reportaje también señaló que la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de estas actividades, algo que la mandataria ha rechazado públicamente.
La publicación detalló que la operación comenzó en el otoño de 2025, cuando el entonces fiscal presentó a uno de los agentes estadounidenses ante elementos de seguridad de Chihuahua y les explicó que el propósito era crear una unidad especial.
Entre las acciones en las que habrían participado los agentes de la CIA estuvo un intento fallido de capturar a un presunto líder de un cártel mexicano en un bar. Según el NYT, la misión fue dirigida por los estadounidenses, quienes se molestaron al descubrir que el objetivo ya no estaba en el lugar.
El reportaje también señaló que Zuany recuperó su visa estadounidense después de colaborar con los agentes. Actualmente, el exfuncionario es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Fiscalía no valida dichos de exfuncionario
En su comunicado, la Fiscalía de Chihuahua aclaró que las declaraciones atribuidas a Guillermo Arturo Zuany, contra quien existe una orden de aprehensión vigente no forman parte de la carpeta de investigación, por lo que no se pronunciará sobre versiones expresadas fuera del proceso judicial.
También señaló que no emitirá comentarios sobre la identidad ni la adscripción institucional de las personas extranjeras, quienes aparecen en la investigación como ciudadanos estadounidenses, ni sobre documentos que no le han sido exhibidos.
La Fiscalía informó que la investigación continúa en su etapa complementaria, conforme al plazo establecido por el juez, y que su contenido ya fue compartido con la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la colaboración entre ambas instituciones.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Guillermo Arturo Zuany tiene órdenes de aprehensión vigentes tanto de la FGR como de la Fiscalía estatal de Chihuahua.