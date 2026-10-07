Rupturas, supuestos vínculos con el narco y sin AMLO: 15 datos para festejar los XV de Morena

Morena llega a sus primeros 15 años convertido en la principal fuerza política de México. El partido conmemora su aniversario sin la presencia de su fundador Andrés Manuel López Obradorni de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con un balance marcado por el crecimiento electoral, el control de gubernaturas y una expansión de su militancia.
El ascenso también ha estado acompañado de rupturas, renuncias, cuestionamientos a la selección de candidaturas y señalamientos contra algunos de sus integrantes por presuntos vínculos con grupos delictivos.
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Aunque la fundación de Morena como asociación política fue el 2 de octubre del 2011, será hasta es miércoles 7 que se realice la celebración en el Auditorio Nacional, donde se espera la presencia de la dirigencia nacional, gobernadores, senadores, diputados y los recién electos como coordinadores estatales de Defensa de la Soberanía.
Aunque se trata de uno de los festejos más importantes para Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum solo mandó un mensaje hacia el partido.
"Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano. Pero ya el propio aniversario pues ya lo tiene que celebrar el partido", dijo.
A 15 años de su fundación, estos son 15 datos que explican cómo el partido se convirtió en la primera fuerza política:
1. Nacimiento
Morena nació el 2 de octubre de 2011 como asociación civil y fue justo durante un evento en el Auditorio Nacional que se oficializó el primer paso que más tarde lo llevaría a convertirse en movimiento y después en partido político.
Su fundador, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no sería un partido, si no que sería un movimiento que contaría con la participación de mexicanos en busca de la transformación de la vida pública de México.
“No va a ser asociación política, no va ser partido político; es un movimiento amplio, plural, incluyente”, dijo semanas previas al evento.
2. Conformación como partido
El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro como partido político nacional a Morena, pero tuvo efecto a partir del 1 de agosto.
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Un año después, Morena tuvo su primera participación en una elección: 2015. En la elección para la Cámara de Diputados obtuvo 8.87 % de la votación, alcanzó a conformar su primera bancada y se colocó como la cuarta fuerza política.
3. 7 dirigentes en 15 años
En sus 12 años como partido político, Morena ha tenido siete presidentes nacionales, incluido su fundador y expresidente López Obrador.
Su primera dirigencia estuvo a cargo de Martí Batres, luego se eligió a AMLO, quien renunció a la dirigencia debido a que se postularía como candidato a la Presidencia de la República por tercera ocasión.
En 2017 fue electa una mujer como presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky. Bajo su dirigencia, el partido obtuvo sus primeras gubernaturas (Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos) y por primera vez se ganó la Presidencia de la República.
En 2020 fue nombrado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino y a finales de ese año se eligió a Mario Delgado, quien logró para Morena ampliar el número de gubernaturas y retener la Presidencia de la República.
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En 2024, Luisa María Alcalde fue electa como presidenta de Morena, cargo en el que permaneció hasta abril de 2026 debido a que se incorporó como consejera jurídica de la Presidencia de la República.
En mayo el Congreso Nacional Extraordinario eligió como presidenta a Ariadna Montiel, quien días atrás dejó el cargo de secretaria de Bienestar.
4. 24 gubernaturas en su poder
El partido es la principal fuerza política del país. En 2026 tiene a 23 entidades bajo sus siglas y si se suma San Luis Potosí, son 24, con lo que alcanza el 75% de los estados.
En cuanto a población, Morena y aliados gobiernan a 95 millones 704, 879 habitantes, de los 130 millones 393,389 de mexicanos que hay, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI.
5. El partido con más militantes
Morena es el partido con más militantes en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, con datos actualizados en 2026, Morena tiene 11 millones 629,541 afiliados.
6 . Fuerza en el Poder Legislativo
Morena es la principal fuerza en el poder Legislativo. En Cámara de Diputados tiene 254 legisladores (50.8%), pero si se suman sus aliados, su fuerza crece a 364 diputados que representan el 60.6%.
En el Senado de la República, Morena tiene 66 legisladores que representan el 51.5% del total, pero junto a sus aliados su fuerza es de 86 senadores (66.41%).
7. Mujeres en el poder
Morena también es el que más mujeres en el poder tiene. De las 32 entidades, 13 están al frente de una gobernadora. De esas 13, solo dos no son políticas postuladas por Morena: Libia Denise, de Guanajuato, y Marú Campos, de Chihuahua.
8. Los tres mandamientos
Desde su fundación, el principal líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dictó los “tres mandatarios” del partido: no mentir, no robar y no tradicional al pueblo.
Los cuales se han convertido en la narrativa y bandera del partido al asegurar que son diferentes a los otros partidos políticos.
9. Su alianza “ganadora”
La alianza entre estos tres partidos se ha dado en diversos momentos. La primera inició en 2018 con el PT , y en 2020 con el PVEM. No obstante, la unión política entre los tres partidos ha tenido éxito, ya que han logrado controlar el Congreso de la Unión para aprobar cualquier reforma sin necesidad de negociar con la oposición.
Hasta ahora esta alianza no solo gobierna la presidencia del país, también encabeza 24 gubernaturas, son mayoría en 25 Congresos estatales, y son mayoría en la Cámara de diputados y en el Senado.
Morena ha utilizado las encuestas como método para elegir a sus coordinadores y luego candidatos; sin embargo, han sido cuestionadas de no ser transparentes al no ser publicadas completamente. Este método también ha generado fracturas y reclamos al interior de Morena, pues en algunas ocasiones ha prevalecido el acuerdo.
11. Recursos públicos para 2026
Desde 2019, Morena es el partido con más recursos públicos y eso se debe a que es el organismo político con más votos. Por ello, este 2026 recibirá en total 2,615 millones de pesos, que es 33% de los recursos destinados para los seis partidos nacionales.
12. Renuncias y rupturas
En estos 15 años, políticos dejaron Morena al tener diferencias con sus principales líderes o no compartir la ideología del partido. Entre ellos está Lilly Téllez, quien solo estuvo un año en sus filas. Una de sus principales críticas es porque Andrés Manuel López Obrador saludó a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
También dejó el partido Germán Martínez Cázarez. Al renunciar a la dirección general del IMSS acusó injerencia de la Secretaría de Hacienda en los recursos de salud. Ambos legisladores se fueron a las filas del PAN.
En el sexenio de López Obrador, también renunció Carlos Urzúa, quien se desempeñó como secretario de Hacienda y se distanció del movimiento.
13. Escándalos por vínculos con el narco
Morena tiene diversos casos en los que se relacionan a sus militantes con el narcotráfico. Entre ellos están políticos de Sinaloa, como el gobernador con licencia, Ruben Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos ellos fueron señalados por el gobierno estadounidense de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Otros morenistas han sido detenidos al ser acusados por diversos delitos, como Miguel Sanchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, acusado de extorsión agravada; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por delincuencia organizada y extorsión.
14. Sus apuestas para 2027
Durante agosto y septiembre, Morena definió a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes se perfilan para ser los candidatos a gobernadores de estas entidades. Del total, 10 son mujeres y siete son hombres .
Estos nombramientos han generado fisuras al interior de Morena, ya que no todos están de acuerdo con los nombramientos, como en Nuevo León, Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Tlaxcala.
15. Festejo sin AMLO ni Sheinbaum
Morena celebrará sus 15 años como movimiento político este 7 de octubre en el Auditorio Nacional a las 18:00 horas , pero no asistirá su principal fundador Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum.
El primero fue invitado, pero debido a que se retiró de la vida política, no acudirá, y la mandataria tampoco estará, ya que se trata de un evento político y busca mantener imparcialidad institucional.