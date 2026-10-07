Rupturas, supuestos vínculos con el narco y sin AMLO: 15 datos para festejar los XV de Morena

Aunque la fundación de Morena como asociación política fue el 2 de octubre del 2011, será hasta es miércoles 7 que se realice la celebración en el Auditorio Nacional, donde se espera la presencia de la dirigencia nacional, gobernadores, senadores, diputados y los recién electos como coordinadores estatales de Defensa de la Soberanía.

Aunque se trata de uno de los festejos más importantes para Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum solo mandó un mensaje hacia el partido.

"Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano. Pero ya el propio aniversario pues ya lo tiene que celebrar el partido", dijo.

A 15 años de su fundación, estos son 15 datos que explican cómo el partido se convirtió en la primera fuerza política:

1. Nacimiento

Morena nació el 2 de octubre de 2011 como asociación civil y fue justo durante un evento en el Auditorio Nacional que se oficializó el primer paso que más tarde lo llevaría a convertirse en movimiento y después en partido político.

Su fundador, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no sería un partido, si no que sería un movimiento que contaría con la participación de mexicanos en busca de la transformación de la vida pública de México.

“No va a ser asociación política, no va ser partido político; es un movimiento amplio, plural, incluyente”, dijo semanas previas al evento.

2. Conformación como partido

El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro como partido político nacional a Morena, pero tuvo efecto a partir del 1 de agosto.