Morena inicia asambleas en todo el país "en defensa de la soberanía nacional" antes de las elecciones

Las elecciones de 2027 serán las más grandes en la historia de México, con la votación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones y miles de cargos locales.

“Los encuentros responden al llamado de la presidenta Sheinbaum, quien el domingo pasado convocó a la militancia de su partido a salir a las plazas públicas, repartir volantes y periódicos”, dio a conocer la dirigencia morenista en un comunicado.

“Con estas acciones, Morena se une al respaldo de la Presidenta de la República en la defensa de la patria”, agregó.

Según el partido, esas concentraciones estarán abiertas a todo el público, “con el fin de dialogar sobre el acontecer nacional y la transformación del país”.

Morena no dio a conocer si la dirigente nacional, Ariadna Montiel, encabezó alguna de las 55 asambleas que se llevaron a cabo la mañana de este sábado.

De acuerdo a información expresada hace unos días por Montiel, este fin de semana comenzarían las concentraciones en municipios medianos, debido a que hace apenas una semana Morena tuvo una magna movilización en el Zócalo de la Ciudad de México, donde respaldó a la presidenta Sheinbaum en el festejo del segundo aniversario de su triunfo en la presidencia de la República.

Cada semana se informará en la página web de Morena el calendario de las asambleas en los ayuntamientos, expuso Montiel.

De acuerdo al reporte de este sábado, los primeros municipios en tener asambleas fueron los ubicados en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos y Nayarit.