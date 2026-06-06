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México

Morena inicia asambleas en todo el país "en defensa de la soberanía nacional" antes de las elecciones

El partido planea realizar en tres meses al menos una asamblea en los 2,600 municipios del país para respaldar a la presidenta Sheinbaum en su batalla contra la intervención de Estados Unidos.
sáb 06 junio 2026 04:03 PM
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Morena realizará asambleas en defensa de la soberanía nacional
El partido del gobierno planea visitar todos los municipios del país con sesiones informativas. (Foto: Cuartoscuro)

Morena arrancó este fin de semana sus “Asambleas Informativas en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar a su partido como parte de su estrategia contra el intervencionismo extranjero.

De acuerdo con el partido, en tres meses, a partir de hoy, se espera realizar concentraciones en cada uno de los 2,600 municipios del país, movilizaciones que se adelantarán al inicio del proceso electoral 2026-2027, cuya organización comenzará en septiembre próximo.

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Las elecciones de 2027 serán las más grandes en la historia de México, con la votación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones y miles de cargos locales.

“Los encuentros responden al llamado de la presidenta Sheinbaum, quien el domingo pasado convocó a la militancia de su partido a salir a las plazas públicas, repartir volantes y periódicos”, dio a conocer la dirigencia morenista en un comunicado.

“Con estas acciones, Morena se une al respaldo de la Presidenta de la República en la defensa de la patria”, agregó.

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Según el partido, esas concentraciones estarán abiertas a todo el público, “con el fin de dialogar sobre el acontecer nacional y la transformación del país”.

Morena no dio a conocer si la dirigente nacional, Ariadna Montiel, encabezó alguna de las 55 asambleas que se llevaron a cabo la mañana de este sábado.

De acuerdo a información expresada hace unos días por Montiel, este fin de semana comenzarían las concentraciones en municipios medianos, debido a que hace apenas una semana Morena tuvo una magna movilización en el Zócalo de la Ciudad de México, donde respaldó a la presidenta Sheinbaum en el festejo del segundo aniversario de su triunfo en la presidencia de la República.

Cada semana se informará en la página web de Morena el calendario de las asambleas en los ayuntamientos, expuso Montiel.

De acuerdo al reporte de este sábado, los primeros municipios en tener asambleas fueron los ubicados en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos y Nayarit.

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También en Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, entre otros.

Este fin de semana no se realizó ninguna asamblea en Coahuila, debido a la veda electoral, pues habrá elecciones locales este domingo.

La dirigente de Morena informó el pasado martes que esos mítines se realizarán durante junio, agosto y septiembre, y el último trimestre del año se dedicarán a visitar casa por casa a unos 30 millones de mexicanos en todo el territorio nacional.

Desde el domingo pasado, durante un mitin en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum pidió defender la soberanía nacional ante los constantes señalamientos de Estados Unidos y ante una posible intervención de ese país.

Tres días después, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció con la publicación de una carta para señalar el intervencionismo extranjero y respaldar a Sheinbaum.

Incluso, el Congreso aprobó una reforma para anular elecciones en caso de intervención extranjera.

Pero las asambleas informativas se realizan en medio de un próximo proceso electoral, lo que levanta las alarmas en los otros partidos políticos.

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Morena Claudia Sheinbaum

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