Entre tensiones e inconformidades, Morena concluyó la definición de sus 17 Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, la figura con la que el partido perfila a quienes encabezarán su ruta rumbo a las elecciones de 2027 . El proceso dejó movimientos entre Morena y sus aliados, así como un reto que trasciende la definición de candidaturas: mantener la unidad interna y evitar rupturas.
Elecciones 2027: Sheinbaum y el PVEM ganan terreno mientras Morena frena tensiones
El proceso –que recibió críticas por la falta de transparencia– mostró el peso de la presidenta Claudia Sheinbaum en la nueva configuración de Morena, pero también la capacidad para negociar con los aliados.
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Solo en tres nombramientos ( Aguascalientes, Sinaloa y Quintana Roo), fueron juntos Morena, PT y PVEM. Morena va solo en Campeche, Colima y San Luis Potosí, mientras que el Verde acompaña nueve coordinaciones.
El PVEM consiguió colocar perfiles vinculados con su fuerza política en tres de las 17 coordinaciones, Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo. En contraste, el Partido del Trabajo no obtuvo ninguna de las 17 coordinaciones, situación que ha generado diferencias con Morena.
Para la analista política Lilia Gómez, el resultado muestra el valor de negociación que el PVEM ha adquirido dentro de la coalición oficialista y su interés por conservar posiciones que le permitan fortalecer su presencia política y legislativa.
“El Verde Ecologista se posicionó como un negociador, logró amarrar la titularidad en puntos clave. Esto es bien importante porque el Verde Ecologista aquí está consolidando su valor estratégico para garantizar las mayorías en el Congreso”, plantea la profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
El poder de Sheinbaum
Bajo la ya conocida fórmula de la encuesta , el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador definió a 10 mujeres y siete hombres de entre los 277 registros que se presentaron en junio pasado para ser coordinador, un eufemismo para adelantarse a los tiempos oficiales para hacer precampañas.
Aunque uno de los coordinadores no surgió de la misma fórmula y fue invitado por el partido directamente. Se trata de Elí Cervantes, en San Luis Potosí.
El cambio en la dirigencia del partido, con el envío de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, y la selección de los perfiles estatales le permitieron a Sheinbaum tener mayor capacidad de incidencia en la ruta hacia las elecciones intermedias.
“Es la gran ganadora. Lo que está de fondo es el control de la presidenta, desde la designación de Ariadna Montiel a la dirigencia del partido con esta lógica de disciplinar y controlar ya todo el camino a la elección intermedia”, plantea Mario Ramírez, analista político y académico de la UNAM.
Uno de los efectos más visibles fue el desplazamiento de algunas aspiraciones de figuras identificadas con otros grupos del partido. En Chihuahua, por ejemplo, Cruz Pérez Cuéllar fue seleccionado por encima de la senadora Andrea Chávez, mientras que en otras entidades quedaron fuera perfiles como Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal.
La definición de candidatos también fue un mensaje de que el claudismo está desplazando al lopezobradorismo.
Vemos sectores desplazados del ala dura, con perfiles históricos de la primera ola obradorista".
La unidad, el reto interno
Desde hace una década, Morena recurre al método de las encuestas para definir a sus candidatos, pero ninguno de sus procesos internos ha estado exento de inconformidades, rupturas y renuncias al partido.
Con miras a “blindarse” de rupturas, entre los requisitos para registrarse como aspirante a coordinador se les pidió firmar una carta compromiso de que aceptarían los resultados de las encuestas, les favorecieran o no.
Pero no sucedió. El caso más emblemático de la inconformidad fue Guerero, en donde Abelina López, alcaldesa de Acapulco, molesta con la designación de Beatriz Mojica, acusó que ganaron las “encuestas de papel” y ella la real.
A Mojica se le cuestionó su pasado perredista y la alianza que sostuvo con el PAN, cuando Ricardo Anaya contendió frente a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018.
En Zacatecas, la designación de Verónica Díaz como coordinadora no gustó al Partido del Trabajo, cuyo líder Alberto Anaya manifestó su intención de analizar su alianza para contender en 2027. Aspirantes a la coordinación como Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas, calificaron a Díaz como “la candidata del gobernador David Monreal Ávila”.
La postulación de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de Morena en Campeche causó inconformidades entre aspirantes. Uno de ellos, Roberto Reyes, afirmó que con “opacidad” se realizó la designación.
Ante las inconformidades de algunos aspirantes Morena optó por presentar los resultados de las encuestas mediante las que se determinó elegir a sus coordinadores.
Acompañados por representantes de encuestadoras, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de Elecciones, Citlalli Hernández, defendieron el proceso interno y aseguraron que los aspirantes conocieron los resultados de las mediciones.
“En ninguna de las 17 mesas que tuvimos con nuestros aspirantes hubo un desconocimiento a la encuesta. Evidentemente es un proceso en el que, de 300 personas son 17 las ganadoras solamente, pero yo puedo afirmar sin temor a equivocarme ni a exagerar, que hemos terminado este proceso sin rupturas”, dijo Hernández.
Aunque se ha negado la ruptura, incluso por la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que fue un proceso en unidad, nada está seguro y en algunos estados hay riesgos.
“Habrá que sanar esas heridas porque hay otra cosa que son las bases y puede ocurrir lo mismo que pasó en las elecciones del 21 en la Ciudad de México, donde la alcaldía Cuauhtémoc, no la gana la hija de Ricardo Monreal porque a la militancia se le dice, ‘en el federal se votó así, en el local queda bajo su libre decisión’”, recuerda Mario Ramírez.
Durante la larga jornada del pasado lunes, Ariadna Montiel llamó a los aspirantes a mantener la unidad.
Hay algo obligado, mantener la unidad del movimiento. Nosotros representamos el pensamiento y la acción, nuestro proyecto es lo que más importa. Tenemos que mantener la unidad”.
Quienes no fueron electos, incluso pueden tener un "premio de consolación" y competir por alguno de los otros cargos de elección popular.
Morena enfrentará el reto de mantener o ampliar su fuerza a nivel estatal en donde hoy gobierna 12 de las 17 en disputa , las otras cinco están bajo las siglas de Acción Nacional, una con Movimiento Ciudadano y una más del Partido Verde Ecologista de México.
En las elecciones de 2027 Morena va a la batalla con perfiles calificados como “competitivos”, aunque varios de ellos aún sin iniciada la campaña ya tienen algunas polémicas como Clara Luz Flores y su nexo con el líder la secta Nxivm, Keith Raniere, y la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín, electa como coordinadora para Nayarit.
El partido es el “rival” a vencer en la mayoría de las entidades en disputa, pero no hay nada seguro porque cometer errores y el desgaste del ejercicio en el gobierno pueden cobrarle factura.
“El futuro de Morena y del propio proyecto de la Cuarta Transformación dependerá de su capacidad, para sanar las cicatrices internas, para sostener la disciplina interna pero también con sus aliados y de contener el desgaste inevitable que significa gobernar”, agrega Lilia Gómez.