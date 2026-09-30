Elecciones 2027: Sheinbaum y el PVEM ganan terreno mientras Morena frena tensiones

La unidad, el reto interno

Desde hace una década, Morena recurre al método de las encuestas para definir a sus candidatos, pero ninguno de sus procesos internos ha estado exento de inconformidades, rupturas y renuncias al partido.

Con miras a “blindarse” de rupturas, entre los requisitos para registrarse como aspirante a coordinador se les pidió firmar una carta compromiso de que aceptarían los resultados de las encuestas, les favorecieran o no.

Pero no sucedió. El caso más emblemático de la inconformidad fue Guerero, en donde Abelina López, alcaldesa de Acapulco, molesta con la designación de Beatriz Mojica, acusó que ganaron las “encuestas de papel” y ella la real.

Abelina López se había manifestado en contra de la designación de Mojica como coordinadora. (Foto: Especial.)

A Mojica se le cuestionó su pasado perredista y la alianza que sostuvo con el PAN, cuando Ricardo Anaya contendió frente a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018.

En Zacatecas, la designación de Verónica Díaz como coordinadora no gustó al Partido del Trabajo, cuyo líder Alberto Anaya manifestó su intención de analizar su alianza para contender en 2027. Aspirantes a la coordinación como Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas, calificaron a Díaz como “la candidata del gobernador David Monreal Ávila”.

La postulación de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de Morena en Campeche causó inconformidades entre aspirantes. Uno de ellos, Roberto Reyes, afirmó que con “opacidad” se realizó la designación.

Ante las inconformidades de algunos aspirantes Morena optó por presentar los resultados de las encuestas mediante las que se determinó elegir a sus coordinadores.

En una conferencia de prensa, la dirigencia nacional de Morena defendió el proceso interno mediante el que se eligió a sus coordnadores estatales. (Foto: Morena.)

Acompañados por representantes de encuestadoras, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de Elecciones, Citlalli Hernández, defendieron el proceso interno y aseguraron que los aspirantes conocieron los resultados de las mediciones.

“En ninguna de las 17 mesas que tuvimos con nuestros aspirantes hubo un desconocimiento a la encuesta. Evidentemente es un proceso en el que, de 300 personas son 17 las ganadoras solamente, pero yo puedo afirmar sin temor a equivocarme ni a exagerar, que hemos terminado este proceso sin rupturas”, dijo Hernández.

Aunque se ha negado la ruptura, incluso por la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que fue un proceso en unidad, nada está seguro y en algunos estados hay riesgos.

“Habrá que sanar esas heridas porque hay otra cosa que son las bases y puede ocurrir lo mismo que pasó en las elecciones del 21 en la Ciudad de México, donde la alcaldía Cuauhtémoc, no la gana la hija de Ricardo Monreal porque a la militancia se le dice, ‘en el federal se votó así, en el local queda bajo su libre decisión’”, recuerda Mario Ramírez.