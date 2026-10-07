Sin coordinaciones estatales, el PT sube presión a Morena con municipios y curules para 2027

Ante este escenario, la cúpula petista ha cambiado el frente de batalla y busca un convenio de coalición que garantice espacios para diputaciones federales, congresos locales y presidencias municipales.



El politólogo Patricio Morelos señala que la negociación que mantiene Morena con el PT ya no se centra en obtener un lugar en las coordinaciones estatales, sino en obtener espacios a nivel municipal o en las diputaciones federales, pues esos cargos aún no se nombran.

“Creo que la negociación, probablemente, está en dos vías: las candidaturas a las diputaciones, probablemente federales para ver cómo quedaría conformada el nuevo Congreso, pero también en alcaldías”, menciona.

El fundador de la consultora Poligrama explica que esta negociación posiblemente este en los municipios que le interese al PT ya sea por su tamaño o presupuesto, pero que le pudieran dar una “mayor presencia” al partido en el país.

"El efecto Veracruz"

Líderes del PT, como Reginaldo Sandoval, alientan una ruptura de la alianza y competir por separado en algunas candidaturas para 2027. Aunque los mejores resultados han sido de la mano de Morena, el PT confía en el antecedente de las elecciones municipales de Veracruz en 2025.

En esa contienda, al no concretarse la alianza, el Partido del Trabajo compitió por su cuenta, alcanzando cerca del 14% de la votación estatal y aumentando su presencia al pasar de 15 a 29 alcaldías, mientras que Morena sufrió la pérdida de 16 municipios.



Para el politólogo Javier Rosiles, el PT no consiguió ninguna coordinación estatal por ser una estructura centralizada controlada solo por Alberto Anaya, que no tiene figuras “populares” que destaquen y ganen elecciones, y porque no ha sido capaz de lograr una gubernatura por su cuenta.