El aniversario servirá así para reunir a buena parte de la estructura de Morena, desde gobernadores y dirigentes hasta consejeros y militantes.

¿Cuándo nació Morena?

Morena surgió el 2 de octubre de 2011, cuando se constituyó formalmente como un movimiento político y social de carácter nacional. El acto se realizó en un evento masivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La fecha fue elegida por Morena como un homenaje al movimiento estudiantil de 1968. En aquel momento, Claudia Sheinbaum gritó “2 de octubre no se olvida” y afirmó que Morena es “heredera de la lucha de los jóvenes de 1968”.

Tres años después, en julio de 2014, Morena se constituyó oficialmente como partido político. Ese mes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó otorgarle el registro nacional, luego de que cumpliera con los requisitos establecidos, entre ellos la realización de asambleas distritales y contar con el número requerido de militantes.

¿Cuándo celebrará Morena sus 15 años?

Aunque el aniversario de Morena es el 2 de octubre, el partido trasladó la celebración al miércoles 7 de octubre. El evento se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y comenzará a las 18:00 horas, informó la presidenta de Morena, Ariadna Montiel .

Explicó que el horario fue elegido para facilitar la asistencia de los funcionarios que militan en Morena, debido a que habitualmente terminan su jornada laboral a esa hora.

La dirigente del partido señaló que originalmente buscaban realizar el festejo el 2 de octubre, fecha del aniversario, pero no encontraron disponibilidad en el Auditorio Nacional debido a que ese día estaba programado un concierto.