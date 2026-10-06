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México

Morena celebrará 15 años sin AMLO ni Sheinbaum en el Auditorio Nacional

El aniversario de Morena reunirá a gobernadores, consejeros y militantes en el Auditorio Nacional, pero tendrá las ausencias de AMLO, fundador del partido, y Claudia Sheinbaum.
mar 06 octubre 2026 03:59 PM
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Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la república por Morena, y la excandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alzan las manos en un mitin de Morena.
Imagen ilustrativa. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la república por Morena, y la excandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en junio de 2018. (Cuartoscuro)

Morena celebrará sus 15 años de nacimiento como movimiento político con un acto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se reunirán gobernadores, dirigentes y militantes de todo el país. El festejo, sin embargo, tendrá dos ausencias: la Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido y expresidente de México, y la de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Mientras López Obrador decidió mantenerse alejado de la política tras concluir su gobierno, Sheinbaum no acudirá debido a que se trata de un acto partidista.

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El aniversario servirá así para reunir a buena parte de la estructura de Morena, desde gobernadores y dirigentes hasta consejeros y militantes.

¿Cuándo nació Morena?

Morena surgió el 2 de octubre de 2011, cuando se constituyó formalmente como un movimiento político y social de carácter nacional. El acto se realizó en un evento masivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La fecha fue elegida por Morena como un homenaje al movimiento estudiantil de 1968. En aquel momento, Claudia Sheinbaum gritó “2 de octubre no se olvida” y afirmó que Morena es “heredera de la lucha de los jóvenes de 1968”.

Tres años después, en julio de 2014, Morena se constituyó oficialmente como partido político. Ese mes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó otorgarle el registro nacional, luego de que cumpliera con los requisitos establecidos, entre ellos la realización de asambleas distritales y contar con el número requerido de militantes.

¿Cuándo celebrará Morena sus 15 años?

Aunque el aniversario de Morena es el 2 de octubre, el partido trasladó la celebración al miércoles 7 de octubre. El evento se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y comenzará a las 18:00 horas, informó la presidenta de Morena, Ariadna Montiel .

Explicó que el horario fue elegido para facilitar la asistencia de los funcionarios que militan en Morena, debido a que habitualmente terminan su jornada laboral a esa hora.

La dirigente del partido señaló que originalmente buscaban realizar el festejo el 2 de octubre, fecha del aniversario, pero no encontraron disponibilidad en el Auditorio Nacional debido a que ese día estaba programado un concierto.

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¿Quiénes son los invitados al aniversario de Morena?

Para la celebración, Morena convocó a parte de su estructura nacional. Ariadna Montiel señaló que fueron invitados los 23 gobernadores de Morena, entre ellos la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

También fueron convocados los 300 integrantes del Consejo Nacional de Morena, los 17 coordinadores estatales que se perfilan para ser candidatos a las gubernaturas, los nueve integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido y las 3,,300 personas que integran el Congreso Nacional.

“Viene compañeros de todo el país, toda la estructura, la dirigencia, los consejeros nacionales, los coordinadores, la prensa. Es un recordatorio de dónde venimos y por qué luchamos a 15 años de la fundación de nuestro movimiento”, comentó.

La dirigente también informó que estará presente el Consejo Consultivo del momento en que surgió Morena, integrado por luchadores sociales, escritores, académicos y científicos, entre ellos Héctor Díaz Polanco, Alfredo Jaliffe, Jaime Cárdenas, Bernardo Bátiz y Laura Esquivel.

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¿AMLO irá al aniversario de Morena?

Entre las principales ausencias estará la de Andrés Manuel López Obrador. Ariadna Montiel confirmó que el fundador del partido y expresidente de México fue invitado al aniversario, pero no asistirá.

“Sí está invitado, pero no va a venir. Ya saben que él decidió mantenerse en su retiro. Siempre desde aquí lo invitamos, pero mantenemos su decisión de mantenerse alejado de la política”, dijo Ariadna Montiel en conferencia.

La dirigente consideró que la decisión de López Obrador de mantenerse alejado de la política representa un ejemplo y una enseñanza para los morenistas, pues se retiró en “su mejor momento”, al concluir su gobierno en 2024.

“Dice él y dice bien, y tenemos la misma convicción, que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder”, sostuvo Montiel.

¿Acudirá la presidenta Sheinbaum a los 15 años de Morena?

La otra ausencia será la de Claudia Sheinbaum. La dirigente de Morena señaló que la presidenta tampoco acudirá a la celebración por los 15 años del partido, debido a que se trata de un evento político.

“Es un acto de partido y ella en el ejercicio de su función, es presidenta de todas y todos los mexicanos”, aclaró.

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AMLO Morena Claudia Sheinbaum

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