Enrique Inzunza encuentra refugio en el Senado entre abrazos, reclamos y silencio

El pasado 8 de septiembre, por ejemplo, la priista Paloma Sánchez subió a la tribuna para confrontar al senador y acusarlo de llevar los acuerdos entre el crimen organizado y el gobierno de Sinaloa.

“Su presencia mancha a esta soberanía. Se esconde en el Senado, protegido por el fuero. Mientras a los sinaloenses los siguen matando. Es hora de que no puede justificar ¿por qué no pide licencia?”, reclamó la priista, quien después se acercó al escaño del senador para entregarle carpetas con información sobre personas desaparecidas en el estado.

Ese día, Inzunza Cázarez solo observó cómo su compañera legisladora colocaba las carpetas alrededor de su escaño y le dijo “yo la respeto a usted”, a lo que Paloma Sánchez respondió: “Y yo a usted, ¿le falté al respeto? Necesita ver los datos del pueblo de Sinaloa, senador”.

La senadora Paloma Sánchez reclama a Enrique Inzunza al mencionar que él llevaba los acuerdos entre el crimen organizado y el Gobierno de Sinaloa. (YURI CORTEZ/AFP)

La senadora Lilly Téllez también criticó ya en diversas ocasiones el regreso de Enrique Inzunza Cázarez al Senado. El 2 de septiembre, en cuanto lo vio en el Pleno de la Cámara alta, la panista comenzó a grabarlo.

“Véanlo, indígnense, porque si México permite que esta clase de criminales estén aquí, México va a estar perdido. Necesitamos denunciarlos con la verdad, lo que son estas personas: son criminales. Ahí está Inzunza. Todo México sabe que es un criminal y aquí está sentado”, dijo la legisladora mientras transmitía en vivo desde sus redes sociales.

Al mismo tiempo, Inzunza Cázarez solo sonreía frente al teléfono de la senadora y, en algunos momentos, se volteaba.

Sin embargo, no fue la única ocasión. El 22 de septiembre, Téllez volvió a criticar al legislador de Sinaloa al recordar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que México es el epicentro de los cárteles. En ese contexto, exigió al gobierno federal romper el “narcopacto”.

“Aquí en el Senado lo confirma el ‘narcopartido’, porque el Senado es el epicentro de la impunidad de los ‘narcopolíticos’; mientras eso se dice en la ONU, aquí estaba sentado”, mencionó la panista.

La senadora Lilly Téllez criticó en diversas ocasiones el regreso de Enrique Inzunza Cazares al Senado (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Piden retirarle fuero a Inzunza

A las críticas se suma Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien durante dos semanas recolectó firmas a través de Change.com para pedir que Enrique Inzunza Cázarez deje su cargo como senador y enfrente, sin fuero constitucional, las acusaciones que hay en su contra.

Al cumplirse cinco meses desde que Estados Unidos señaló a Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el narcotráfico, la extitular anticorrupción acudió al Senado para entregar las más de 23,000 firmas recolectadas.

Sin embargo, su ingreso no fue sencillo. El personal de resguardo le impedía a ella y al grupo de personas que la acompañaba acceder a la Cámara alta, presuntamente por órdenes de la Mesa Directiva, encabezada por el morenista Higinio Martínez.

Mientras el senador permanecía sentado en su escaño, Vania Pérez, acompañada por la senadora priista Paloma Sánchez, intentaba ingresar a la Cámara alta. Tardaron casi una hora en lograrlo.

"Lo estuvieron protegiendo (a Inzunza) desde Morena, desde la presidencia, desde la Mesa Directiva. Tanto se ha dicho que ya no pertenece a ese grupo parlamentario. Bueno esto es un claro ejemplo de que es una simulación, de que sigue siendo parte de Morena", reclamó Paloma Sánchez.

Entre gritos de "fuera Inzunza, fuera Inzunza", Vania Pérez ingresó al Senado con una caja roja en la que llevaba las más de 23,000 firmas y una fotografía del senador de Sinaloa. Sin embargo, las firmas no fueron lo único que entregaron.

También dieron a conocer que la Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa entregaron a la Cámara de Diputados una petición para que se inicie un juicio de procedencia con el objetivo de retirarle el fuero constitucional al legislador y que pueda enfrentar, sin esa protección, las acusaciones que hay en su contra.

"(Las firmas) las traemos al Senado de la República, porque él está escondido allá adentro, está escondido atrás de su fuero (...) El día de hoy él está allá dentro, en su curul, en primera fila, protegido por Morena", reclamó Vania Pérez.