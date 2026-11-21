A Sheinbaum le interesa, principalmente, el funcionamiento de los hospitales inteligentes del país asiático, la digitalización del sistema sanitario, que incluye el uso de Inteligencia Artificial para diagnósticos clínicos, además de su organización y capacidad de atención.

El hospital inteligente de China

La presidenta visitó las instalaciones del Hospital Popular de Nanshan, un hospital inteligente de nivel cinco. Sheinbaum destacó que en esa unidad médica hay robots que trasladan medicamentos y muestras clínicas; el uso de herramientas tecnológicas, y la operación de un expediente clínico electrónico , que el gobierno federal busca implementar en México en este sexenio. El hospital también cuenta con un área de análisis de datos clínicos a gran volumen.



La mandataria federal busca traer a México algunas de estas estrategias hospitalarias, en las que China se ha posicionado a nivel mundial.

"Quedamos con el embajador de China en México y con los médicos de establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país", declaró tras visitar el hospital.

El secretario de Salud, David Kershenobich, que acompañó a la presidenta a China, destacó la organización y capacidad de atención del sistema sanitario de este país asiático. Porque, aunque es un país sumamente poblado, los tiempos de atención no son tan largos.

Las diferencias entre México y China

Además de las innovaciones tecnológicas, China también destaca por alcanzar una gran cobertura médica. El 95% de su población tiene acceso a servicios de salud en el sistema público. En México, en cambio, solo 66% de la población reporta tener acceso a servicios de salud, de acuerdo con la Medición de la Pobreza 2024 del Inegi.