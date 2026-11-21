- Dirigir una empresa criminal continua

- Conspirar para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para su importación a los Estados Unidos

- Conspirar para lavado de dinero internacional

- Conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista

- Narcoterrorismo

- Uso de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora y un artefacto explosivo

De acuerdo con el Departamento de Justicia, este caso sería uno de los procesos judiciales más graves que enfrenta un líder criminal mexicano en Estados Unidos.

La segunda acusación formal contra Meza Flores amplió el alcance del proceso, al incorporar los cargos relacionados con terrorismo, esto ocurrió después de que Estados Unidos designara al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, lo que permitió a los fiscales federales imputarle delitos que no estaban contemplados en las acusaciones anteriores.

El caso está a cargo de la Fiscalía del Distrito Sur de California y de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación del Departamento de Justicia, que coordinaron la investigación junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con participación del FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

“El Chapo Isidro” en la mira por tortura y tráfico de drogas

El Departamento de Justicia también reveló que otros documentos judiciales indican que, bajo el liderazgo de Meza Flores, el Cártel de Sinaloa produjo y traficó grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.