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México

AMLO reaparece por su nuevo libro en medio de señalamientos a su hijo “Andy”

AMLO reaparece para presentar Pueblo, su libro, y reivindica al pueblo como soberano, mientras cuestiona a autoridades de Estados Unidos, a medios y a grupos empresariales, en medio de señalamientos contra su hijo.
mié 30 septiembre 2026 07:18 PM
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En la imagen se ve a Andrés Manuel López Obrador sentado en su quinta en Chiapas.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en la historia. (Foto: Especial )

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó al pueblo como el soberano de México al presentar su nuevo libro, Pueblo, en un mensaje en el que también cuestionó a los medios de comunicación, a los grupos económicos y la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el consumo de drogas, en medio de las presiones de ese país sobre México y de los señalamientos contra su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

Un día antes, The New York Times reveló que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol fiscal. El diario precisó que las agencias no han iniciado investigaciones formales contra el hijo del expresidente.

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López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito y ha negado tener vínculos con actividades delictivas. Entre las controversias que han rodeado su figura también están cuestionamientos sobre su estilo de vida y actividad política, así como señalamientos periodísticos relacionados con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien fue ubicado recientemente en Suiza.

En su mensaje, López Obrador no hizo referencia directa a esas revelaciones, pero volvió a colocar la soberanía popular como uno de los ejes de su discurso. “En una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, afirmó.

Todavía en su sexenio, López Obrador afirmó que solo saldría a la calle o aparecería en público por tres razones: si hay fraude electoral, si hay intento de golpe de Estado o si se viola la soberanía nacional.

¿Qué dijo AMLO en su reaparición?

López Obrador aseguró que está retirado de la política después de casi 50 años de participar en luchas para transformar al país. Explicó que, después de dejar la Presidencia, decidió cortar de manera definitiva con la actividad política para no convertirse en “cacique”, “caudillo” ni en un “poder detrás del trono”.

También afirmó que no debe existir apego al poder ni al dinero. En los dos años posteriores a su salida de la Presidencia, dijo, se ha dedicado a escribir.

Critica a medios y grupos económicos

Durante su mensaje, López Obrador también lanzó críticas contra los medios de comunicación y algunos periodistas mexicanos, entre ellos Azucena Uresti, Carlos Loret y Joaquín López-Dóriga.

Sostuvo que existen medios cuyos propietarios están entre las personas más ricas del mundo y afirmó que, en algunos casos, los medios no son de comunicación sino de “manipulación”.

También señaló que políticos corruptos se someten ante los medios mediante dinero y acusó que existen medios que realizan ataques con la intención de obtener posteriormente recursos del gobierno.

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El expresidente vinculó parte de las críticas de sectores empresariales con decisiones tomadas durante su gobierno, entre ellas la cancelación del aeropuerto de Texcoco. También afirmó que durante décadas los sectores de mayores ingresos no pagaron impuestos y sostuvo que esa situación explica parte de su molestia.

Defiende programas sociales

López Obrador afirmó que prefiere que los recursos públicos se destinen a pensiones para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes y programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Señaló que esos programas fueron continuados y mejorados por la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que los programas del Bienestar representan una inversión de un billón de pesos.

El expresidente dijo estar “muy a gusto y satisfecho” y aseguró que durante su gobierno 14 millones 400 mil mexicanos salieron de la pobreza. También afirmó que actualmente hay más personas pertenecientes a las clases medias que personas en situación de pobreza.

“El Humanismo Mexicano”

López Obrador vinculó estos programas con lo que denomina “Humanismo Mexicano”, una concepción que, dijo, busca no dar la espalda a quienes sufren y actuar con justicia para ayudar a quienes se quedaron atrás.

“Iniciamos el Humanismo Mexicano para que no le demos la espalda al que sufre, que siempre actuemos con justicia, que le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje”, planteó.

Dijo que su concepción también está relacionada con la “doctrina del amor al prójimo”.

El nuevo libro, Pueblo, forma parte de esa construcción. López Obrador explicó que inicialmente había pensado llamarlo Gloria, porque pretendía abordar la historia política de México, pero finalmente eligió Pueblo.

El libro complementa a Grandeza, su obra anterior, dedicada a las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México. Con ambas publicaciones, afirmó, termina de sustentar lo que denomina Humanismo Mexicano, cuya esencia resumió en una frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

AMLO cuestiona estrategia de EU contra las drogas

En su mensaje, López Obrador también habló sobre la situación de Estados Unidos y cuestionó que sus gobernantes busquen enfrentar el consumo de drogas principalmente mediante políticas de “mano dura”.

Sostuvo que la crisis estadounidense está relacionada con que ese país se enfocó en lo material y se convirtió en una potencia económica y bélica, pero enfrenta problemas de desintegración familiar.

También afirmó que el consumo de drogas se ha convertido en una pandemia y criticó que los gobernantes estadounidenses no atiendan las causas del problema.

Según López Obrador, aunque se lograra terminar con el fentanilo, surgiría otra sustancia.

El expresidente adelantó que escribirá un libro para hacer propuestas a Estados Unidos sobre estos problemas, bajo el argumento de que si a ese país le va mal, también afecta a México.

Su planteamiento se da mientras las relaciones entre ambos países están marcadas por presiones estadounidenses sobre asuntos relacionados con México y por señalamientos que ahora también colocan a su hijo bajo revisión de agencias de seguridad de Estados Unidos.

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AMLO dice que Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo

Durante su reaparición pública, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dedicó su nuevo libro a Claudia Sheinbaum y aprovechó para reconocer su desempeño al frente del gobierno. En la dedicatoria, escribió: “Se lo dedico a Claudia Sheinbaum nuestra presidenta y gran orgullo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”.

López Obrador también destacó que Sheinbaum ha dado continuidad a la transformación que comenzó durante su administración. Dijo sentirse “muy feliz” porque la persona a quien entregó el bastón de mando ha resultado “extraordinaria” y la calificó como “la mejor presidenta del mundo”, tanto entre mujeres como entre hombres.

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Andrés Manuel López Obrador ha respaldado desde hace varios años a Claudia Sheinbam. (Foto: Cuartoscuro.)

El exmandatario aseguró que sus elogios hacia la presidenta no responden a una intención de quedar bien con ella. “Yo no estoy ya para hacerle la barba a nadie. Es excepcional la presidenta”, afirmó durante su reaparición.

Entre las políticas que destacó de la actual administración mencionó el incremento al ingreso de los trabajadores. Al respecto, señaló que durante el gobierno de Sheinbaum el salario mínimo ha continuado aumentando y que actualmente se encuentra, según sus palabras, “en 315 o 320 pesos”.

También reconoció la continuidad y ampliación de los programas sociales. López Obrador sostuvo que la presidenta “no solo mantuvo los mismos programas de bienestar”, sino que incorporó otros, como el apoyo dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

En materia educativa y de salud, destacó la ampliación de las becas para estudiantes de primaria y secundaria, así como la atención médica en casa para adultos mayores. Según el expresidente, estas medidas forman parte de las acciones con las que Sheinbaum ha dado continuidad y, al mismo tiempo, ha ampliado las políticas sociales de su administración.

López Obrador cerró esta parte de su reconocimiento a la presidenta destacando su política para reducir las carencias económicas. “La presidenta sigue combatiendo la pobreza”, afirmó al referirse a las acciones de su sucesora.

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