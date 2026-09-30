AMLO reaparece por su nuevo libro en medio de señalamientos a su hijo “Andy”

El expresidente vinculó parte de las críticas de sectores empresariales con decisiones tomadas durante su gobierno, entre ellas la cancelación del aeropuerto de Texcoco. También afirmó que durante décadas los sectores de mayores ingresos no pagaron impuestos y sostuvo que esa situación explica parte de su molestia.

Defiende programas sociales

López Obrador afirmó que prefiere que los recursos públicos se destinen a pensiones para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes y programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Señaló que esos programas fueron continuados y mejorados por la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que los programas del Bienestar representan una inversión de un billón de pesos.

El expresidente dijo estar “muy a gusto y satisfecho” y aseguró que durante su gobierno 14 millones 400 mil mexicanos salieron de la pobreza. También afirmó que actualmente hay más personas pertenecientes a las clases medias que personas en situación de pobreza.

“El Humanismo Mexicano”

López Obrador vinculó estos programas con lo que denomina “Humanismo Mexicano”, una concepción que, dijo, busca no dar la espalda a quienes sufren y actuar con justicia para ayudar a quienes se quedaron atrás.

“Iniciamos el Humanismo Mexicano para que no le demos la espalda al que sufre, que siempre actuemos con justicia, que le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje”, planteó.

Dijo que su concepción también está relacionada con la “doctrina del amor al prójimo”.

El nuevo libro, Pueblo, forma parte de esa construcción. López Obrador explicó que inicialmente había pensado llamarlo Gloria, porque pretendía abordar la historia política de México, pero finalmente eligió Pueblo.

El libro complementa a Grandeza, su obra anterior, dedicada a las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México. Con ambas publicaciones, afirmó, termina de sustentar lo que denomina Humanismo Mexicano, cuya esencia resumió en una frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

AMLO cuestiona estrategia de EU contra las drogas

En su mensaje, López Obrador también habló sobre la situación de Estados Unidos y cuestionó que sus gobernantes busquen enfrentar el consumo de drogas principalmente mediante políticas de “mano dura”.

Sostuvo que la crisis estadounidense está relacionada con que ese país se enfocó en lo material y se convirtió en una potencia económica y bélica, pero enfrenta problemas de desintegración familiar.

También afirmó que el consumo de drogas se ha convertido en una pandemia y criticó que los gobernantes estadounidenses no atiendan las causas del problema.

Según López Obrador, aunque se lograra terminar con el fentanilo, surgiría otra sustancia.

El expresidente adelantó que escribirá un libro para hacer propuestas a Estados Unidos sobre estos problemas, bajo el argumento de que si a ese país le va mal, también afecta a México.

Su planteamiento se da mientras las relaciones entre ambos países están marcadas por presiones estadounidenses sobre asuntos relacionados con México y por señalamientos que ahora también colocan a su hijo bajo revisión de agencias de seguridad de Estados Unidos.