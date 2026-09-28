Morena da a conocer hoy a los últimos coordinadores de la 4T previo a elecciones: sigue en vivo los anuncios
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¿Quiénes son los otros coordinadores que ya se nombraron?
El pasado 25 de agosto, el partido anunció los nombramientos. En el primer grupo están Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; a Pablo Gutiérrez para Campeche, y Rosa Bayardo, para Colima. Un día después, anunció a Santiago Nieto y a Imelda Castro, para Querétaro y Sinaloa.
Luego nombró a la senadora con licencia Beatriz Mojica, para Guerrero, y a Carlos Torres, en Michoacán; mientras que el 15 de septiembre, presentó a Julieta Ramírez, Eugenio "Gino" Segura y Verónica Díaz Robles fueron elegidos para Baja California, Quintana Roo y Zacatecas, respectivamente.
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Morena va solo en SLP y nombra a Eli César Cervantes
Morena eligió a Eli César Cervantes como coordinador de Defensa de la Transformación y al Soberanía Nacional en San Luis Potosí. Es el único estado, hasta ahora, que Morena no va con el PVEM.
Eli César Cervantes llegó al Senado en mayo de 2021 tras asumir el cargo como suplente de Primo Dothé Mata, integrándose a las legislaturas LXIV y LXV. Actualmente es delegado en San Luis Potosí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.
La presidenta de la Comisión Nacional de elección, Citlalli Hernández, señaló que es el único estado donde no van en coalición con su aliados (PT y PVEM), porque lo que buscan fortalecer al movimiento en la entidad.
Sostuvo que el nombramiento fue por consenso entre la militancia del estado, debido a que Eli no participó en el registro de aspirantes realizado por Morena.
Uno de los personajes que se registraron en el proceso y que según encuestas era el mejor posicionado fue Gerardo Sánchez Sumaya, quien fue propuesta del PT. Sin embargo, anunció la semana pasada que no continuaría con su aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí por el PT. “Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención. Este es uno de esos momentos para mí”, dijo en comunicado.
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Eli Cervantes: "Somos soldados del movimiento"
El recién nombrado coordinador de la 4T en San Luis Potosí, Eli César Cervantes, confirmó que él no se registró en la contienda interna. Explicó que no lo hizo porque estaba encargado –en el gobierno federal– de los proyectos de carreteras y trenes.
Comentó que fue Morena quien lo buscó para encabezar los trabajos en la entidad y él aceptó. “Somos soldados de este movimiento y donde se requiera mi colaboración lo haré con gusto”, afirmó.
El morenista agregó que Morena puede ganar en San Luis Potosí solos o en alianza, porque tienen "fuerza propia” y dijo estar de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de rechazar el nepotismo y a la clases política que hace negocios al amparo del poder.
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Ana Lilia Rivera competirá por segunda ocasión por Tlaxcala
Morena eligió a Ana Lilia Rivera como coordinador de Defensa de la Transformación y al Soberanía Nacional en Tlaxcala. Es la segunda ocasión que busca la candidatura de Morena al gobierno estatal. En 2021 participó en el proceso interno, pero fue superada por Lorena Cuéllar Cisneros.
Su carrera política se ha concentrado principalmente en el ámbito legislativo, donde ha ocupado cargos como diputada local, diputada federal y senadora. Antes de militar en Morena formó parte del PRD.
En esta ocasión solo el PVEM acompañó la designación de la coordinadora estatal. Solo faltó el PT, quien ha pedido a Morena que haya encuestas espejo, en las que participen los petistas .
Al nombramiento asistieron la mayoría de los aspirantes, excepto Alfonso Sánchez García, quien es cercano a la actual gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.
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Morena completa sus 'corcholatas' para 2027
Morena presentará este lunes a los siete coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional pendientes rumbo a las elecciones de 2027 , quienes se convertirán en candidatos y candidatas de los 17 estados donde habrá cambios de gubernaturas.
Los coordinadores que se nombraran hoy son de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
El anuncio se da en medio de quejas de morenistas inconformes, diferencias con su aliado, el PT, por el método de selección, y reclamos para transparentar las encuestas.