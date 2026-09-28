Morena da a conocer hoy a los últimos coordinadores de la 4T previo a elecciones: sigue en vivo los anuncios

Morena eligió a Eli César Cervantes como coordinador de Defensa de la Transformación y al Soberanía Nacional en San Luis Potosí. Es el único estado, hasta ahora, que Morena no va con el PVEM.

Eli César Cervantes llegó al Senado en mayo de 2021 tras asumir el cargo como suplente de Primo Dothé Mata, integrándose a las legislaturas LXIV y LXV. Actualmente es delegado en San Luis Potosí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.

La presidenta de la Comisión Nacional de elección, Citlalli Hernández, señaló que es el único estado donde no van en coalición con su aliados (PT y PVEM), porque lo que buscan fortalecer al movimiento en la entidad.

Sostuvo que el nombramiento fue por consenso entre la militancia del estado, debido a que Eli no participó en el registro de aspirantes realizado por Morena.

Uno de los personajes que se registraron en el proceso y que según encuestas era el mejor posicionado fue Gerardo Sánchez Sumaya, quien fue propuesta del PT. Sin embargo, anunció la semana pasada que no continuaría con su aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí por el PT. “Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención. Este es uno de esos momentos para mí”, dijo en comunicado.