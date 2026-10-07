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“Me siento muy orgullosa”: Sheinbaum celebra los 15 años de Morena y recuerda sus inicios en el partido

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al partido del que dijo, sus integrantes tienen principios, entre ellos no mentir, no robar y no traicionar.
mié 07 octubre 2026 10:43 AM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum con simpatizantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que con Morena se rompió el paradigma de que una mujer no podía gobernar México. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

A 15 años de la formación de Morena como asociación política, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su orgullo de formar parte del movimiento que la llevó a la presidencia de la República y que, dijo, se rige por principios como no mentir, no robar y no traicionar.

"Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano. Pero ya el propio aniversario pues ya lo tiene que celebrar el partido", dijo durante su conferencia matutina.

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La noche de este miércoles, la dirigencia nacional de Morena encabezará en el Auditorio Nacional la celebración por los primeros 15 años del partido, fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador. Ese año, Morena se constituyó como asociación política y, tres años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó su registro como fuerza política nacional.

Al festejo se prevé la asistencia de gobernadores, senadores, diputados, legisladores locales y miles de simpatizantes. Sin embargo, habrá dos grandes ausencias: la del fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En el caso de López Obrador, su ausencia se debe a que, tras concluir su sexenio, informó que se retiraría de la vida pública. Por su parte, Sheinbaum solicitó licencia a su militancia partidista antes de asumir la Presidencia de la República.

Desde Palacio Nacional, la presidenta destacó que quienes forman parte del movimiento deben conducirse bajo ciertos principios: "Yo lo que pienso es que los gobernantes que provenimos del movimiento tenemos principios. El más importante o los más importantes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo.

La mandataria federal recordó que hace 15 años, cuando Morena se constituyó como asociación política, ella participó como moderadora.

Sheinbaum también destacó que, a través de Morena, se rompieron algunos paradigmas en la forma de gobernar México, entre ellos, que por primera vez una mujer ocupa la Presidencia de la República.

"Una transformación muy profunda que se permitió gracias al movimiento al que pertenecemos y al movimiento de las mujeres, a la lucha de las mujeres histórica en nuestro país", dijo.

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Sheinbaum recomienda libro de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum también compartió que considera "muy bueno" Pueblo, el último libro publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Está muy bueno el libro de López Obrador. Ya lo estoy leyendo. Un poquito, pocas cuartillas al día. Vale mucho la pena", contó la presidenta.

La semana pasada, López Obrador publicó un video para anunciar su segundo libro escrito tras su retiro de la vida pública.

En Pueblo, el exmandatario federal hace un análisis histórico sobre distintas etapas por las que atravesó el país, entre ellas la Independencia, el Porfiriato, el Cardenismo y la Cuarta Transformación. El libro también incluye un capítulo dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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