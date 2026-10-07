La noche de este miércoles, la dirigencia nacional de Morena encabezará en el Auditorio Nacional la celebración por los primeros 15 años del partido, fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador. Ese año, Morena se constituyó como asociación política y, tres años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó su registro como fuerza política nacional.

Al festejo se prevé la asistencia de gobernadores, senadores, diputados, legisladores locales y miles de simpatizantes. Sin embargo, habrá dos grandes ausencias: la del fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la de la presidenta Claudia Sheinbaum.





En el caso de López Obrador, su ausencia se debe a que, tras concluir su sexenio, informó que se retiraría de la vida pública. Por su parte, Sheinbaum solicitó licencia a su militancia partidista antes de asumir la Presidencia de la República.

Desde Palacio Nacional, la presidenta destacó que quienes forman parte del movimiento deben conducirse bajo ciertos principios: "Yo lo que pienso es que los gobernantes que provenimos del movimiento tenemos principios. El más importante o los más importantes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo.

La mandataria federal recordó que hace 15 años, cuando Morena se constituyó como asociación política, ella participó como moderadora.

Sheinbaum también destacó que, a través de Morena, se rompieron algunos paradigmas en la forma de gobernar México, entre ellos, que por primera vez una mujer ocupa la Presidencia de la República.

"Una transformación muy profunda que se permitió gracias al movimiento al que pertenecemos y al movimiento de las mujeres, a la lucha de las mujeres histórica en nuestro país", dijo.