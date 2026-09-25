Michoacán vive agitación rumbo al 2027: Morena se divide, PAN y PRI definen ruta y MC coquetea con Grecia Quiroz

“Aunque el PT es importante en Michoacán y tiene aquí uno de sus bastiones, no creo que le alcance su estructura para ganar una gubernatura. Más bien, lo que pasaría es que si Morón decide ir contra Piña Torres estaría desgastando a Morena y beneficiando curiosamente a Grecia Quiroz”, presagia.

Movimiento Ciudadano coquetea con Grecia Quiroz

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, le tendió la mano al Movimiento del Sombrero.

Desde mediados de este año, el partido naranja ha mostrado públicamente su simpatía hacia este grupo. En junio, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, para combatir una reforma del congreso michoacano que dejaba en desventaja política al grupo de Manzo , encabezado por Grecia Quiroz, su viuda.

Más tarde, en agosto, Maynez protagonizó un spot con dedicatoria para Michoacán, en el que se comprometió a defender a Grecia, fustigó a la “vieja política” y juró defender el legado de Carlos Manzo.

La propaganda electoral no vino acompañada de un anuncio sobre una alianza, pero sí de declaraciones desde el Senado de la República, en las que Maynez no descartó acompañarla en una candidatura.

“El Movimiento del Sombrero tiene una base social legítima y tiene todas las posibilidades de ganarle a Morena. Desde lo local, en MC tenemos que hacer esta valoración, con perfiles ciudadanos”, dijo.

Sin embargo, Rosiles apunta que Grecia Quiroz tiene más que perder al pensarse esta posible alianza. “Su bandera es de independiente y al competir con un partido perdería el foco que consiguió precisamente por el origen y la causa de su movimiento”, recalca.

El único detalle, agrega Rosiles, es que Quiroz sin un partido grande, no tiene nada que ofrecerle a quienes la respaldan. No tiene candidaturas ni puestos de poder para quienes vienen detrás, explica.

Rosiles no desacredita el poder de convocatoria que ha tenido Grecia Quiroz luego de la muerte de su esposo, pero sí anticipa que en medios de comunicación se ha magnificado. “Su fuerza es indudable en Uruapan, pero a nivel estatal no es así. Su caso se ha sobredimensionado y exagerado por cuestiones políticas”, remata.

PAN avanza con bastión en Morelia, ¿le alcanza?

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue nombrado por el Partido Acción Nacional (PAN) como “coordinador para la defensa del cambio y la familia” en Michoacán desde el pasado 17 de abril.

El encargo pasó desapercibido hasta este mes de septiembre, fecha en que el partido revivió el distintivo de cara a la renovación de la gubernaturas y solicitó a Martínez Alcázar que tomara protesta a otros coordinadores en la entidad, con miras a la pelea que se llevará a cabo en las urnas.

El edil michoacano es una fuerza relevante en la capital, donde ha ganado tres contiendas, dos como abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, en 2021 y 2024, y una como aspirante independiente en el 2015.

Javier Rosiles, quien también es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, evalúa como un digno rival a Martínez, pero acota que necesitaría de mucho crecimiento para competirle a un Morena sin rupturas.

“Alfonso me parece un personaje fuerte, pero hasta el momento esa fuerza está delimitada a ciertos territorios como Morelia, Sahuayo y Zamora, que son importantes, pero no reflejan a todo Michoacán. El punto aquí, es que si Morena va en conjunto, el PAN y Grecia terminarían compitiendo por el mismo electorado y fragmentarían las posibilidades de la oposición”, concluye.

En ese sentido, el PRI local, a cargo de Guillermo Valencia, que ya prepara su convenio de coalición con los panistas, le exigió a Movimiento Ciudadano dejar de dividir el voto y hacer un frente único contra Morena, no sin antes condicionar su apoyo a Martínez a cambio de la candidatura de Morelia para el tricolor.

Rosiles adelanta que no será una elección sencilla y que la agitación política se debe a que el camino no está planchado para el partido en el poder.

“Si Morena va unido tendrá posibilidades reales, pero importa muchísimo lo que decida Morón, y especialmente el camino que tome su estructura. A veces un pacto estatal entre los liderazgos, no siempre se refleja en los municipios”, sentencia.