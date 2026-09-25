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México

Michoacán vive agitación rumbo al 2027: Morena se divide, PAN y PRI definen ruta y MC coquetea con Grecia Quiroz

La carrera rumbo a la elección en Michoacán avanza entre las pugnas de Morena y PT, la apuesta a Morelia del PAN y los acercamientos de Maynez con Quiroz.
vie 25 septiembre 2026 05:00 PM
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Del lado izquierdo, Carlos Torre Piña, coordinador de Morena en Michoacán. Del lado derecho, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.
Los aspirantes a la gubernatura en Michoacán han empezado a tejer sus alianzas y a mover sus cartas desde junio. (Fotos: Cuartoscuro y AFP )

La carrera rumbo a la elección de Michoacán en 2027 avanza entre definiciones y movimientos que pueden modificar el tablero político.

Morena ya eligió a Carlos Torres Piña como coordinador estatal rumbo a la gubernatura, mientras Movimiento Ciudadano (MC) mantiene abierta la puerta a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

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Del otro lado, PAN y PRI exploran una alianza para competir por la gubernatura, aunque todavía no existe una candidatura opositora definida. El PRI ha planteado sumar a MC y al Movimiento del Sombrero a un eventual bloque, mientras el PAN ha expresado respaldo a perfiles como Alfonso Martínez, actual alcalde Morelia.

El escenario se complica además por la posición del Partido del Trabajo (PT), que ha advertido sobre la posibilidad de competir por separado de Morena en 2027.

Javier Rosiles, politólogo y profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, anticipa que “Morena puede decidir su destino por sí mismo” y que actualmente aventaja al resto de los partidos, pero no descarta que la efervescencia política pueda traducirse en una sorpresa.

Michoacán es uno de los cinco estados que más ha vivido la alternancia política en su territorio y que además se caracteriza porque la diversidad ideológica predomina entre sus municipios, para muestra Morelia y Uruapan que –según Rosiles– han sido diques de contención frente a la ola guinda.

Morena arropa al exfiscal; Morón toma la libre

Morena anunció el pasado 14 de septiembre que el fiscal con licencia Carlos Torres Piña es su nuevo “coordinador de defensa de la transformación y soberanía” en Michoacán, lo que significa que en unos meses se convertirá en el candidato oficial del partido.

En el evento estuvo presente la dirigencia nacional del Partido Verde, pero el PT se ausentó de la ceremonia. Raúl Morón, el más cercano competidor de Piña, asistió al anuncio y pareció estar de acuerdo con la decisión, hasta este 19 de septiembre, cuando comunicó que estaba analizando con sus bases la ruta a seguir.

Morón fue precandidato de Morena a la gubernatura por Michoacán en 2021, pero el INE canceló su candidatura al detectar irregularidades en el reporte de gastos de precampaña. Ahora, el morenista esperaba que le fuera otorgada una especie de “revancha”, pero no ocurrió así.

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Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, anunció además que su partido está dispuesto a apoyar a Raúl Morón ante una eventual candidatura y el senador con licencia respondió este 21 de septiembre que tomará 15 días para meditar el camino a seguir.

“Estamos analizando el tema jurídico y político. Estamos consultando a nuestra estructura en los diferentes sectores y municipios del estado. El grupo de operación política está evaluando qué hacer, pero en 15 días tendremos una posición definitiva”, declaró a medios en Morelia.

Asimismo, adelantó que ya impugnó la designación de Torres Piña como corcholata estatal y reconoció que rechazó su invitación al diálogo, en tanto no llegue a un acuerdo con su propia base organizacional.

Javier Rosiles, experto en elecciones y partidos, evalúa que el peligro más relevante Morena es el propio partido guinda.

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“Aunque el PT es importante en Michoacán y tiene aquí uno de sus bastiones, no creo que le alcance su estructura para ganar una gubernatura. Más bien, lo que pasaría es que si Morón decide ir contra Piña Torres estaría desgastando a Morena y beneficiando curiosamente a Grecia Quiroz”, presagia.

Movimiento Ciudadano coquetea con Grecia Quiroz

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, le tendió la mano al Movimiento del Sombrero.

Desde mediados de este año, el partido naranja ha mostrado públicamente su simpatía hacia este grupo. En junio, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, para combatir una reforma del congreso michoacano que dejaba en desventaja política al grupo de Manzo , encabezado por Grecia Quiroz, su viuda.

Más tarde, en agosto, Maynez protagonizó un spot con dedicatoria para Michoacán, en el que se comprometió a defender a Grecia, fustigó a la “vieja política” y juró defender el legado de Carlos Manzo.

La propaganda electoral no vino acompañada de un anuncio sobre una alianza, pero sí de declaraciones desde el Senado de la República, en las que Maynez no descartó acompañarla en una candidatura.

“El Movimiento del Sombrero tiene una base social legítima y tiene todas las posibilidades de ganarle a Morena. Desde lo local, en MC tenemos que hacer esta valoración, con perfiles ciudadanos”, dijo.

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Grecia Quiroz denuncia persecución política: "Me quieren quitar del camino" La Fiscalía de Michoacán informó que se investiga un presunto nexo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, vinculado a proceso como colaborador en el homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, Rosiles apunta que Grecia Quiroz tiene más que perder al pensarse esta posible alianza. “Su bandera es de independiente y al competir con un partido perdería el foco que consiguió precisamente por el origen y la causa de su movimiento”, recalca.

El único detalle, agrega Rosiles, es que Quiroz sin un partido grande, no tiene nada que ofrecerle a quienes la respaldan. No tiene candidaturas ni puestos de poder para quienes vienen detrás, explica.

Rosiles no desacredita el poder de convocatoria que ha tenido Grecia Quiroz luego de la muerte de su esposo, pero sí anticipa que en medios de comunicación se ha magnificado. “Su fuerza es indudable en Uruapan, pero a nivel estatal no es así. Su caso se ha sobredimensionado y exagerado por cuestiones políticas”, remata.

PAN avanza con bastión en Morelia, ¿le alcanza?

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue nombrado por el Partido Acción Nacional (PAN) como “coordinador para la defensa del cambio y la familia” en Michoacán desde el pasado 17 de abril.

El encargo pasó desapercibido hasta este mes de septiembre, fecha en que el partido revivió el distintivo de cara a la renovación de la gubernaturas y solicitó a Martínez Alcázar que tomara protesta a otros coordinadores en la entidad, con miras a la pelea que se llevará a cabo en las urnas.

El edil michoacano es una fuerza relevante en la capital, donde ha ganado tres contiendas, dos como abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, en 2021 y 2024, y una como aspirante independiente en el 2015.

Javier Rosiles, quien también es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, evalúa como un digno rival a Martínez, pero acota que necesitaría de mucho crecimiento para competirle a un Morena sin rupturas.

“Alfonso me parece un personaje fuerte, pero hasta el momento esa fuerza está delimitada a ciertos territorios como Morelia, Sahuayo y Zamora, que son importantes, pero no reflejan a todo Michoacán. El punto aquí, es que si Morena va en conjunto, el PAN y Grecia terminarían compitiendo por el mismo electorado y fragmentarían las posibilidades de la oposición”, concluye.

En ese sentido, el PRI local, a cargo de Guillermo Valencia, que ya prepara su convenio de coalición con los panistas, le exigió a Movimiento Ciudadano dejar de dividir el voto y hacer un frente único contra Morena, no sin antes condicionar su apoyo a Martínez a cambio de la candidatura de Morelia para el tricolor.

Rosiles adelanta que no será una elección sencilla y que la agitación política se debe a que el camino no está planchado para el partido en el poder.

“Si Morena va unido tendrá posibilidades reales, pero importa muchísimo lo que decida Morón, y especialmente el camino que tome su estructura. A veces un pacto estatal entre los liderazgos, no siempre se refleja en los municipios”, sentencia.

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