Ernesto Ruffo seguirá en prisión domiciliaria su proceso por acusación de huachicol fiscal

El abogado de Ruffo, Arturo Germán Rangel, sostuvo que no es "propiamente un triunfo" y explicó que la ley establece criterios para otorgar esta medida y presentaron documentos y testimoniales que acreditan arraigo en Ensenada.

"Todo eso no se había presentado con anterioridad y la Fiscalía, repito, fue sensible, lo valoró, lo ponderó y consideró que era procedente la solicitud de la defensa", explicó.



Ruffo fue detenido el 16 de julio y siete días después vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), al exmandatario y otros empresarios integraron una estructura que habría introducido al país más de 2,137 millones de litros de hidrocarburo sin los permisos correspondientes.

Después de su captura, su defensa solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y argumentó que no existen pruebas que acrediten que el exgobernador conocía o participaba en las presuntas irregularidades.

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana el pasado 16 de julio. (Foto: Cuartoscuro/Chris Noyola Martínez)



El caso provocó una confrontación política entre el PAN y el Gobierno federal. La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, acusa que se trata de un caso justicia selectiva contra figuras de oposición al contrastar la actuación de las autoridades frente a otros casos que involucran a funcionarios vinculados con Morena.

Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que exista una persecución política y asegura que la investigación corresponde a la FGR y sostuvo que el expediente contiene pruebas contra Ruffo y otras personas presuntamente relacionadas con un esquema de contrabando de combustible que habría significado un perjuicio para el Estado.