Ernesto Ruffo seguirá en prisión domiciliaria su proceso por acusación de huachicol fiscal

Una jueza federal concedió prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien continuará en esa condición el proceso que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.
La resolución, emitida este viernes tras una audiencia en el Penal del Altiplano, tomó en cuenta la edad del exmandatario, de 74 años, y un dictamen sobre su estado de salud. Las autoridades tienen un plazo de hasta 48 horas para trasladarlo del penal federal de máxima seguridad a su domicilio en Ensenada, Baja California.
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El abogado de Ruffo, Arturo Germán Rangel, sostuvo que no es "propiamente un triunfo" y explicó que la ley establece criterios para otorgar esta medida y presentaron documentos y testimoniales que acreditan arraigo en Ensenada.
"Todo eso no se había presentado con anterioridad y la Fiscalía, repito, fue sensible, lo valoró, lo ponderó y consideró que era procedente la solicitud de la defensa", explicó.
Ruffo fue detenido el 16 de julio y siete días después vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), al exmandatario y otros empresarios integraron una estructura que habría introducido al país más de 2,137 millones de litros de hidrocarburo sin los permisos correspondientes.
Después de su captura, su defensa solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y argumentó que no existen pruebas que acrediten que el exgobernador conocía o participaba en las presuntas irregularidades.
El caso provocó una confrontación política entre el PAN y el Gobierno federal. La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, acusa que se trata de un caso justicia selectiva contra figuras de oposición al contrastar la actuación de las autoridades frente a otros casos que involucran a funcionarios vinculados con Morena.
Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que exista una persecución política y asegura que la investigación corresponde a la FGR y sostuvo que el expediente contiene pruebas contra Ruffo y otras personas presuntamente relacionadas con un esquema de contrabando de combustible que habría significado un perjuicio para el Estado.
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Las autoridades sostienen que las operaciones generaron un posible daño fiscal de 166 millones de pesos.
Ernesto Ruffo, el primer gobernador de alternancia
Ernesto Ruffo Appel nació en San Diego en 1952 y creció en Ensenada, Baja California. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su trayectoria profesional en la industria pesquera.
Se incorporó al PAN en la década de 1980 y en 1986 ganó la presidencia municipal de Ensenada, cargo que ocupó hasta 1989. Ese mismo año se convirtió en gobernador de Baja California, cargo que ocupó de 1989 a 1995.
Posteriormente ocupó responsabilidades federales relacionadas con la frontera norte y migración durante la administración de Vicente Fox. También fue senador de la República entre 2012 y 2018 y diputado federal durante la LXIV Legislatura, de 2018 a 2021.
En febrero de 2026 fue nombrado integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México y declaró que no había renunciado al PAN.