Carlos Torres Piña: de la procuración de justicia a buscar gobernar el Michoacán de los cárteles

Entre el derecho y el perredismo

Torres Piña es originario del pueblo mágico Paracho de Verduzco, Michoacán, una localidad de alrededor de 21,000 habitantes y famosa por la producción artesanal de guitarras y artículos de madera.

Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Antes de su acercamiento a Morena, militó en las filas del PRD, partido en el que fue consejero, secretario general y dirigente estatal.

Bajo las siglas de esa fuerza política fue diputado federal en dos ocasiones: la primera entre 2009–2012 y la segunda entre 2018–2021.





En 2019 rompió con el PRD y se integró a las filas del morenismo.

En Michoacán formó parte del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla como secretario de Gobierno en dos etapas, primero en 2023 y después en 2024.

El 27 de julio de 2025 fue designado por el Congreso como fiscal general del Estado de Michoacán, para un periodo de nueve años que concluiría en 2034, sin embargo, pidió licencia este año para buscar la coordinación de Morena.

Su paso por la Fiscalía y la colaboración con Harfuch

Carlos Torres Piña estuvo menos de un año al frente de la Fiscalía General de Michoacán, tiempo en el que le tocó uno de los casos más emblemáticos de violencia: el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el fiscal con licencia, 90% de las líneas de investigación en torno a ese asesinato fueron desahogadas.