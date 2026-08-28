Grecia Quiroz denuncia persecución política: "Me quieren quitar del camino"

¿Qué dijo Grecia Quiroz?

Evocando las palabras de Carlos Manzo, Quiroz señaló que para aquellos que deciden mantenerse firmes en esta causa, el panorama parece reducirse a tres opciones: la muerte, la cárcel o el éxito.

Quiroz denunció que, ante el avance del Movimiento del Sombrero, reflejado en mediciones de opinión pública que sus adversarios se niegan a aceptar, se ha desatado una ofensiva que incluye: auditorías y denuncias; recortes presupuestales y reformas de ley a conveniencia, y campañas de desprestigio y ataques sistemáticos.

"¡ME QUIEREN QUITAR DEL CAMINO!"



Como lo decía Carlos, para quienes decidimos mantenernos firmes, libres y transparentes en esta lucha, solo parecen quedar tres caminos:



1. La muerte.

2. La cárcel.

3. El éxito.



Y como hoy los números ya no les salen, como las encuestas… pic.twitter.com/0BYM5Yr1aK — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) August 28, 2026

"No les sorprenda que mañana intenten fabricar cualquier acusación para tratar de llevarme a la cárcel", alertó Quiroz, sugiriendo además que quienes hoy encabezan los ataques en su contra serán recompensados políticamente en el futuro cercano con candidaturas, cargos o favores de poder.

"Solo observen. El tiempo pone a cada quien en su lugar", añadió.

Grecia Quiroz ha confirmado su interés en gobernar Michoacán con el Movimiento del Sombrero. (Foto: Cuartoscuro )

Haciendo referencia directa al homicidio de Carlos Manzo, Quiroz enfatizó el fracaso de las estrategias violentas para sofocar al Movimiento del Sobrero. "Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha. Se equivocaron", dijo.

Quiroz concluyó su mensaje con una advertencia y una petición de resistencia dirigida a toda la ciudadanía en caso de que ella llegue a sufrir alguna agresión física o intento de silenciamiento: "Si algún día me pasa algo, si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer. La va a levantar el pueblo".