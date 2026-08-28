Grecia Quiroz denuncia persecución política: "Me quieren quitar del camino"

La esposa de Carlos Manzo advirtió sobre el uso de recursos institucionales, auditorías y campañas de desprestigio en su contra, señalando que estos ataques surgen como respuesta a que "los números ya no les salen" en las encuestas recientes en Michoacán.
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¿Qué dijo Grecia Quiroz?
Evocando las palabras de Carlos Manzo, Quiroz señaló que para aquellos que deciden mantenerse firmes en esta causa, el panorama parece reducirse a tres opciones: la muerte, la cárcel o el éxito.
Quiroz denunció que, ante el avance del Movimiento del Sombrero, reflejado en mediciones de opinión pública que sus adversarios se niegan a aceptar, se ha desatado una ofensiva que incluye: auditorías y denuncias; recortes presupuestales y reformas de ley a conveniencia, y campañas de desprestigio y ataques sistemáticos.
"¡ME QUIEREN QUITAR DEL CAMINO!"
Como lo decía Carlos, para quienes decidimos mantenernos firmes, libres y transparentes en esta lucha, solo parecen quedar tres caminos:
"No les sorprenda que mañana intenten fabricar cualquier acusación para tratar de llevarme a la cárcel", alertó Quiroz, sugiriendo además que quienes hoy encabezan los ataques en su contra serán recompensados políticamente en el futuro cercano con candidaturas, cargos o favores de poder.
"Solo observen. El tiempo pone a cada quien en su lugar", añadió.
Haciendo referencia directa al homicidio de Carlos Manzo, Quiroz enfatizó el fracaso de las estrategias violentas para sofocar al Movimiento del Sobrero. "Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha. Se equivocaron", dijo.
Quiroz concluyó su mensaje con una advertencia y una petición de resistencia dirigida a toda la ciudadanía en caso de que ella llegue a sufrir alguna agresión física o intento de silenciamiento: "Si algún día me pasa algo, si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer. La va a levantar el pueblo".
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¿La Fiscalía de Michoacán acusa a Grecia Quiroz?
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió nuevas líneas de investigación en el caso relacionado con Carlos Manzo, luego de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera su secretaria particular, ampliara su declaración y entregara información adicional sobre un presunto nexo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, vinculado a proceso como presunto colaborador en el homicidio del alcalde de Uruapan.
El vicefiscal Israel Vega Rodríguez señaló que los nuevos elementos serán analizados dentro de un plan de investigación con el que la Fiscalía busca agotar las distintas hipótesis del caso.
¿Cuál es el vínculo entre Samuel García y Grecia Quiroz?
La relación entre Grecia Quiroz y Samuel García ya era parte de las indagatorias, pero la nueva declaración permitirá profundizar en esos posibles vínculos.
Uno de los puntos que revisarán las autoridades es la relación laboral que Samuel habría mantenido con el Ayuntamiento de Uruapan. De acuerdo con las investigaciones, se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas, posición desde la que presuntamente tuvo acceso a información sobre las actividades de Carlos Manzo.
Las autoridades investigan si Samuel García compartió la agenda del entonces alcalde con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esa información, según la hipótesis ministerial, pudo haber sido utilizada para facilitar la planeación del ataque contra Manzo.
Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía recibió recientemente la denuncia y que, a partir de los nuevos datos, definirá las diligencias necesarias para corroborar o descartar las distintas líneas de investigación. La dependencia busca establecer también qué posibles relaciones existieron entre las personas mencionadas en la nueva declaración.
En paralelo, la FGE mantiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez, alias “Coronel Jiménez”, quien fue jefe de escoltas de Carlos Manzo y permanece prófugo. Su captura es la única orden pendiente que la Fiscalía reporta dentro de este caso.
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García llegó recomendado por Quiroz, dice exsecretaria
Las autoridades continuarán con las investigaciones mientras analizan la información aportada por la exsecretaria particular, con el objetivo de esclarecer las posibles conexiones y responsabilidades en torno al ataque contra el exalcalde de Uruapan.
Según Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, Samuel García Rivero llegó al Ayuntamiento de Uruapan por recomendación de Grecia Quiroz, quien entonces encabezaba el DIF municipal y actualmente es alcaldesa.
En entrevista con Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, Méndez señaló que ambos mantenían una relación cercana y que García fue designado director de Relaciones Públicas y Protocolo, con un sueldo de 70,000 pesos mensuales.
La exfuncionaria aseguró además que observó a García enviarle a Quiroz fotografías, capturas de pantalla y mensajes relacionados con las actividades de Manzo.