Elección 2027: Eva Moreno presenta la primera impugnación contra las coordinaciones de Morena
La diputada con licencia interpone el primer recurso legal ante el Tribunal Electoral contra la designación en Baja California. También hay reclamos en Michoacán y Guerrero, mientras el PT exige encuestas espejo.
Las múltiples inconformidades de algunos morenistas frente a la designación de los coordinadores estatales y quienes se perfilan como candidatos a gobernadores, ya dieron los primeros pasos. La diputada federal con licencia Eva Moreno Guerra impugnó el nombramiento de Julieta Ramíez Padilla para Baja California.
La queja fue ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la “indebida” entrega de la constancia como coordinadora estatal, así como por los diversos actos relacionados con la organización y ejecución de la encuestas internas que presuntamente realizó Morena.
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La exaspirante mencionó en su impugnación que existió alteración, variación y negativa para hacer públicos los resultados de este ejercicio estadístico; además, hubo omisión para fundar y motivar la metodología empleada, y vulneración en los principios de paridad y equidad.
¿En qué estados impugnarán morenistas?
Eva Moreno Guerra dejó su cargo como diputada federal para buscar la coordinación de los trabajo de Morena en Baja California. Sin embargo, ella no quedó.
Esta es la primera queja formal que interpone uno de los aspirantes informes por las designaciones de Morena. Se espera que Raúl Morón también impugne la designación de Carlos Torres Piña en Michoacán.
El diputado federal Leonel Godoy señaló lo anterior y agregó que el primer recursos que promoverán será ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y posteriormente recurrirán al TEPJF.
Godoy señaló la existencia de una campaña de “guerra sucia” contra Raúl Morón en relación con los señalamientos de estar vinculado con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
También hay inconformidades en Guerrero
No es el único estado donde morenistas expresaron desacuerdos por los nombramientos que hizo el partido oficialista. En Guerrero, la alcaldesa con licencia Abelina López rechazó el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora en dicha entidad.
“Ganaron en las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real. Más de 100,000 personas caminaron conmigo en el apoyo para la presidenta para su segundo informe”, declaró el pasado 14 de septiembre.
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También el exdiputado federal Rubén Cayetano García, quien, a través de sus redes sociales, dijo que el proceso interno de Morena privilegió la publicidad y el reconocimiento superficial por encima de la trayectoria y la congruencia.
No obstante, las pugna interna no es lo único que atraviesa Morena, también están las diferencias con uno de sus aliados el PT, quien pidió que se hagan encuestas espejo donde incluyan a sus aspirantes.
Ello porque de los 10 estados donde han nombrado a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, solo en cuatro entidades los apoyan: Aguascalientes, Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo.
“Esperaremos a que terminen (de su proceso interno). Si aceptan nuestra propuesta, participaremos; si no la aceptan o la aceptan parcialmente, ya veremos qué decisiones tomar. Estamos en ese debate”, comentó Benjamín Robles.