Elección 2027: Eva Moreno presenta la primera impugnación contra las coordinaciones de Morena

La exaspirante mencionó en su impugnación que existió alteración, variación y negativa para hacer públicos los resultados de este ejercicio estadístico; además, hubo omisión para fundar y motivar la metodología empleada, y vulneración en los principios de paridad y equidad.

¿En qué estados impugnarán morenistas?

Eva Moreno Guerra dejó su cargo como diputada federal para buscar la coordinación de los trabajo de Morena en Baja California. Sin embargo, ella no quedó.

Esta es la primera queja formal que interpone uno de los aspirantes informes por las designaciones de Morena. Se espera que Raúl Morón también impugne la designación de Carlos Torres Piña en Michoacán.

Carlos Torres tomó protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional el lunes 14 de septiembre. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)



El diputado federal Leonel Godoy señaló lo anterior y agregó que el primer recursos que promoverán será ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y posteriormente recurrirán al TEPJF.

Godoy señaló la existencia de una campaña de “guerra sucia” contra Raúl Morón en relación con los señalamientos de estar vinculado con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

También hay inconformidades en Guerrero

No es el único estado donde morenistas expresaron desacuerdos por los nombramientos que hizo el partido oficialista. En Guerrero, la alcaldesa con licencia Abelina López rechazó el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora en dicha entidad.

“Ganaron en las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real. Más de 100,000 personas caminaron conmigo en el apoyo para la presidenta para su segundo informe”, declaró el pasado 14 de septiembre.