Zacatecas y Guerrero, los estados donde Morena puede dividirse rumbo al 2027

¿Habrá división en Morena Zacatecas?
En Zacatecas también existe el riesgo de escisión, pues la dirigencia del PT negó dar su respaldo a la senadora con licencia Verónica Díaz Robles, designada coordinadora.
Díaz Robles es parte del grupo político que encabeza a nivel nacional el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, pues ha colaborado en las administraciones estatales de David Monreal, actual gobernador, y fue esposa de Luis Enrique, otro de los hermanos de la familia Monreal.
El PT se ausentó de la nominación de Díaz Robles, a la que deliberadamente no expresó su apoyo, e incluso uno de los aspirantes, el diputado federal José Narro, hoy en Morena pero exsenador y exdirigente del PT nacional, expresó su inconformidad.
Narro pidió una segunda revisión de resultados y mantuvo su inconformidad, pues los tres punteros salieron, si bien no en empate, si muy cercanos, dijo.
Además de Narro, el PT tiene a la senadora Geovanna Bañuelos como su opción para la gubernatura, y aunque durante la 65 y 66 Legislatura ha pasado de la bancada de Morena a la del PT de manera indistinta, sí es militante petista y ha sido incluso dirigente estatal.
Y Movimiento Ciudadano lanza anzuelo
“En política no hay sorpresas, sino sorprendidos”, dijo en sus redes sociales el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, al convocar a un frente ciudadano y puso MC a disposición.
Sin referirse a la morenista Díaz Robles, el emecista aseguró que el anuncio garantiza continuidad y seguir “por el rumbo de la incapacidad, de la corrupción, de la mediocridad y de quienes le han fallado una y otra vez a Zacatecas”, así que tendió la mano para que un frente de ciudadanos “tenga como su vehículo movimiento ciudadano para acabar con el mal gobierno en Zacatecas”.