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México

Zacatecas y Guerrero, los estados donde Morena puede dividirse rumbo al 2027

En la mesa está el amago del PT de postular candidaturas propias en ambos estados, mientras Movimiento Ciudadano pone a disposición de “gente buena” su postulación en Zacatecas.
jue 17 septiembre 2026 07:59 PM
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En la imagen se ve a Beatriz Mojica, coordinadora en Guerrero, junto a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.
Las coordinadoras de la 4T y virtuales candidatas en Zacatecas Verónica Díaz y en Guerrero, Beatriz Mojica, ambas cuestionadas por el PT. (Foto: Cuartoscuro )

La designación de coordinadores en Defensa de la Transformación, virtuales candidatos de Morena a las gubernaturas que se disputarán en 2027, dejó inconformidades que amenazan la unidad de la coalición que ese partido acordó mantener con el Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), al menos en Guerrero y Zacatecas.

En esas entidades, e incluso en Quintana Roo, se hicieron públicas las resistencias a aceptar a los designados: Verónica Díaz Robles, Beatriz Mojica y Gino Segura, y la exigencia de que se transparente la metodología por la que Morena se decantó por ellos como sus representantes.

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Sin embargo es en las primeras dos en las que el Partido del Trabajo (PT) podría abrazar a la disidencia y jugársela con una candidatura propia, en caso de división en Morena. O bien Movimiento Ciudadano podría aprovechar la coyuntura, pues en Zacatecas, el líder nacional Jorge Álvarez Máynez convocó a sumarse a “la gente buena”.

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¿Se dividirá la 4T en Guerrero?

En Guerrero la inconformidad fue expuesta por la dirigencia estatal del PT en la entidad, a cargo de Victoriano Wences Real, quien desconoció los resultados expuestos por la Comisión Nacional de Elecciones a favor de Mojica.

El petista exigió explicaciones sobre la metodología de la encuesta por la que Morena se decantó por la senadora con licencia y sostuvo que la única encuesta que supieron que se levantó fue telefónica y sólo se preguntó por morenistas.

De acuerdo con Wences, el PT ni siquiera fue convocado para conocer los resultados que dio la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de ese partido, que encabeza Citlalli Hernández.

El dirigente dijo que pedirán una nueva encuesta en el estado para reponer el procedimiento, pues “no conocemos estos resultados”.

Incluso dijo que explorarán la posibilidad de ir solos al proceso electoral constitucional de 2027, coyuntura que no sería extraña si se considera que ya se ha presentado en el pasado, pues tanto PT como PVEM han roto con Morena en la entidad.

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¿Cuándo rompieron PT y PVEM con Morena ?

El PT y el PVEM ya han cancelado antes acuerdos con Morena en el estado, pues en 2021 contendieron en coalición juntos, postularon al empresario Pedro Segura Valladares contra Evelyn Salgado, la hoy gobernadora del estado postulada solo por Morena.

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Segura Valladares fue detenido en agosto de este año por su presunta vinculación con el crimen organizado, pero habría sido liberado días después.

Además del PT, la alcaldesa de Acapulco y también aspirante a la coordinación morenista, Abelina López, se rebeló a los resultados que dieron el triunfo a Mojica y la retó a movilizar a 100,000 guerrerenses, como dijo tener ella.

Aunque no expresó por ahora si buscará al PT o lanzarse como independiente, la morenista, cercana a Marceo Ebrard, anticipó la derrota en caso de que contienda Mojica por Morena en la entidad.

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¿Habrá división en Morena Zacatecas?

En Zacatecas también existe el riesgo de escisión, pues la dirigencia del PT negó dar su respaldo a la senadora con licencia Verónica Díaz Robles, designada coordinadora.

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Díaz Robles es parte del grupo político que encabeza a nivel nacional el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, pues ha colaborado en las administraciones estatales de David Monreal, actual gobernador, y fue esposa de Luis Enrique, otro de los hermanos de la familia Monreal.

El PT se ausentó de la nominación de Díaz Robles, a la que deliberadamente no expresó su apoyo, e incluso uno de los aspirantes, el diputado federal José Narro, hoy en Morena pero exsenador y exdirigente del PT nacional, expresó su inconformidad.

Narro pidió una segunda revisión de resultados y mantuvo su inconformidad, pues los tres punteros salieron, si bien no en empate, si muy cercanos, dijo.

Además de Narro, el PT tiene a la senadora Geovanna Bañuelos como su opción para la gubernatura, y aunque durante la 65 y 66 Legislatura ha pasado de la bancada de Morena a la del PT de manera indistinta, sí es militante petista y ha sido incluso dirigente estatal.

Y Movimiento Ciudadano lanza anzuelo

“En política no hay sorpresas, sino sorprendidos”, dijo en sus redes sociales el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, al convocar a un frente ciudadano y puso MC a disposición.

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Javier Rosiles Salas
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Sin referirse a la morenista Díaz Robles, el emecista aseguró que el anuncio garantiza continuidad y seguir “por el rumbo de la incapacidad, de la corrupción, de la mediocridad y de quienes le han fallado una y otra vez a Zacatecas”, así que tendió la mano para que un frente de ciudadanos “tenga como su vehículo movimiento ciudadano para acabar con el mal gobierno en Zacatecas”.

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Elecciones México 2027 Zacatecas Guerrero Morena

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