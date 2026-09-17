Zacatecas y Guerrero, los estados donde Morena puede dividirse rumbo al 2027

Sin embargo es en las primeras dos en las que el Partido del Trabajo (PT) podría abrazar a la disidencia y jugársela con una candidatura propia, en caso de división en Morena. O bien Movimiento Ciudadano podría aprovechar la coyuntura, pues en Zacatecas, el líder nacional Jorge Álvarez Máynez convocó a sumarse a “la gente buena”.

¿Se dividirá la 4T en Guerrero?

En Guerrero la inconformidad fue expuesta por la dirigencia estatal del PT en la entidad, a cargo de Victoriano Wences Real, quien desconoció los resultados expuestos por la Comisión Nacional de Elecciones a favor de Mojica.

El petista exigió explicaciones sobre la metodología de la encuesta por la que Morena se decantó por la senadora con licencia y sostuvo que la única encuesta que supieron que se levantó fue telefónica y sólo se preguntó por morenistas.

De acuerdo con Wences, el PT ni siquiera fue convocado para conocer los resultados que dio la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de ese partido, que encabeza Citlalli Hernández.

El dirigente dijo que pedirán una nueva encuesta en el estado para reponer el procedimiento, pues “no conocemos estos resultados”.

Incluso dijo que explorarán la posibilidad de ir solos al proceso electoral constitucional de 2027, coyuntura que no sería extraña si se considera que ya se ha presentado en el pasado, pues tanto PT como PVEM han roto con Morena en la entidad.