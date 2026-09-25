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Crisis laboral sacude al INE rumbo a la elección 2027: recortes masivos a trabajadores y compensación para consejeros

Rumbo a la elección de 2027, el INE recortó sueldos y prestaciones a cientos de empleados, mientras dará pagos para compensar a los consejeros su reducción salarial.
vie 25 septiembre 2026 11:59 PM
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En la imagen se observa a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, levantando su mano derecha para votar a favor.
Taddei estará al frente del INE cuando se lleve a cabo la elección 2027, donde se elegirán 17 gubernaturas. (Graciela López y Mario Jasso /Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una reconfiguración de su estructura laboral: ajustes salariales, eliminación y reclasificación de plazas y la salida de cientos de trabajadores ocurren en medio del inicio de las elecciones 2027 , uno de los procesos de mayor carga operativa para el organismo.

La Junta General Ejecutiva aprobó para 2027 nuevos tabuladores y el Manual de Remuneraciones para cumplir con la reforma constitucional en materia de austeridad, con la que busca un "ahorro" de 374.4 millones de pesos en 2027.

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No obstante, simultáneamente el INE autorizó a consejeros y funcionarios recibir “una compensación por única vez” por el mismo monto que dejarán de percibir en 2027, que puede ir desde los 213,000 hasta 852,000 pesos por funcionario.

La medida se da también en medio de una disputa laboral. El Instituto reportó 836 bajas de personal en oficinas centrales durante los primeros seis meses de 2026, aunque rechazó que la cifra pueda interpretarse por sí sola como un despido masivo, sí incluye movimientos de personal de distinta naturaleza y contrataciones temporales.

A esto, se suman juicios laborales promovidos por trabajadores ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) . Algunas sentencias de 2026 han reconocido relaciones laborales, antigüedad y obligaciones de seguridad social frente al INE.

El resultado es un organismo que deberá enfrentar la operación de la elección de 2027 mientras redefine su estructura de personal y remuneraciones, en medio de cuestionamientos de trabajadores y litigios todavía pendientes.

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¿Los consejeros del INE tendrán una compensación por el recorte?

En junio, la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE aprobó nuevos tabuladores de sueldos y el Manual de Remuneraciones tanto para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), como del personal de la rama administrativa en 2027, en los que se recortó la “compensación garantizada”, que es el pago complementario al sueldo base que se otorga de manera regular al personal en función de su nivel salarial.

Gráfica comparativa de percepciones Presidenta-Consejeros INE en 2026 muestra que los funcionarios electorales ganan más de un millón de pesos más que Sheinbaum.
En 2026 los consejeros electorales ganan más de un millón de pesos por arriba de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SCJN suspendió la aplicación del tope de salarios para ajustarlos al ingreso presidencial pero ahora el INE aplica recorte salarial masivo.

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La medida aplicará a 127 plazas de alto nivel: 76 plazas de la Rama Administrativa, desde la consejera presidenta hasta direcciones de área, y 51 plazas del SPEN, que incluye Vocalías Ejecutivas de Junta Local del INE, direcciones de área y homólogos.

Como parte de las medidas de austeridad, se resolvió reclasificar 944 plazas de mando medio y reducir la compensación de 12,697 plazas. Además de que se eliminó a todo el personal el seguro colectivo de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado.

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Pero se aprobó “recibir una compensación por única vez, y solamente por cuanto a la diferencia entre el salario anterior y el que por esta vía se aprueba cuyos efectos correrán a partir del 1 de enero de 2027”.

Aunque se establece que el pago será equivalente a lo recortado, de manera paralela se remite a un Manual en materia de recursos humanos, que establece que el personal que se separa del INE por ajuste administrativo o reducción salarial, un pago de tres meses y prima según antigüedad.

Así, el equivalente para consejeros podría ir desde 213,000 pesos, lo que se les recortará en tres meses, a 852,000 pesos, suma de la merma anual que sufrirán, estimada en 71,000 pesos al mes.

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Aunque la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la mayoría de los consejeros dijeron que apoyan la austeridad desde su llegada al cargo, mantenían ingresos superiores al salario presidencial, gracias a que se apegaron a suspensiones judiciales vigentes para que no se recortaran salarios en ese organismo autónomo.

El monto “excedente” percibido por cada consejero cerrará este año en más de un millón de pesos anuales netos, es decir, 49.62% más que el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trabajadores del INE interponen cascada de juicios

Ahora la decisión final del recorte masivo está en manos del Tribunal Electoral, ante el que trabajadores del organismo recurrieron en juicios para dirimir conflictos laborales, y los magistrados están por resolver.

Además, el INE ha enfrentado en lo que va de 2026 unos 60 juicios promovidos ante el Tribunal, en los que ya ha perdido al menos la tercera parte.

La mayoría fueron promovidos porque -como parte del programa de retiro voluntario- el organismo pretendió desconocer 3, 5, 10 o más años de relación laboral, así que en algunas sentencias se le condenó al pago total o parcial de prestaciones; a inscribir y pagar retroactivamente aportaciones de seguridad social ante el ISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE, en su caso.

Sin embargo, advierte el abogado Luis Hernández, quien durante años ha litigado casos de trabajadores del INE, recientemente la nueva integración del Tribunal ha adoptado criterios que no favorecen a los trabajadores y están, en ese sentido, en sintonía con el INE para afectar derechos laborales.

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Personal con ''experiencia'', pero sin perfil académico

En el nuevo Manual de Percepciones para 2027 la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE agregó una disposición -que existe en otros ordenamientos del INE- para poder contratar personal por designación directa aunque no cumpla con perfil académico, lo cual podrá suplirse con “experiencia y trayectoria laboral”.

Para justificar la decisión se expuso la necesidad de personal para labores relacionadas con comunidades indígenas, pero no se estableció ese como caso de excepción.

Así, una nueva crisis sacude al INE, debido a los despidos, la precarización de los salarios y la llegada de personal inexperto, indica el abogado Luis Hernández.

“Está entrando muchísima gente inexperta, quizá trabajaron en la materia electoral a nivel estado, pero no se compara nada”, destaca.

La situación que viven los trabajadores del INE se hizo más evidente a raíz del caso de la abogada Mónica Calles, quien en defensa de una trabajadora del organismo evidenció hace dos semanas una audiencia en la que el Instituto se negó a dar los fundamentos legales para proceder contra de su defendida.

El caso derivó en una investigación penal contra la litigante por el presunto delito de amenazas, aunque estas consistieron en anunciar la publicación del video en redes sociales. Eso, de acuerdo a Calles, evidencia que hay un “clima generalizado de presiones y hostigamiento al personal”.

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En tanto, el abogado Hernández ratifica que hay un clima de temor entre trabajadores del INE. “Se les inician procesos absurdos, que no existen en la norma, están levantando actas administrativas por todo”, dice.

Recuerda que además en proceso electoral no hay días de descanso y ahora con la reducción salarial, el personal especializado será afectado.

“Hay condiciones de trabajo inhumanas de que siempre han existido, obviamente, pero pues antes la gente trabajaba porque también había por el otro lado un pago, el famoso bono electoral, más serie de cosas, pero ahora todo eso se quitó”, expresa.

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