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Congreso

Diputados prohíben tener doble nacionalidad para acceder a la Presidencia o gubernaturas

Morena y sus aliados avalaron el cambio constitucional como ''un acto de soberanía'', mientras que la oposición denunció discriminación a la comunidad binacional y demagogia.
mar 22 septiembre 2026 05:49 PM
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En la imagen, el pleno de la Cámara de Diputados durante la votación que avaló con votos de Morena y aliados prohibir la doble nacionalidad a quien busque presidencia o gubernatura.
La Cámara de Diputados avala con votos de Morena y aliados prohibir la doble nacionalidad a quien busque presidencia o gubernatura. (Foto: Carina García)

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con mayoría calificada de 344 votos, reformas a la Constitución para que quien ocupe la Presidencia de la República o gubernaturas estatales renuncien a su doble nacionalidad, en caso de tenerla, desde que solicitan la candidatura.

La reforma, propuesta al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de defender la soberanía nacional frente a quien pudiera llegar el cargo y responder a intereses extranjeros, fue rechazada por la oposición.

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La reforma avalada modificó los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que para ocupar la presidencia se requiere: ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; hijo o hija de padre o madre mexicanos.

Además obliga a quien aspire a postularse para esos cargos a residir en el país al menos durante veinte años y en caso de ejercer el cargo estará impedido de adquirir o solicitar otra nacionalidad, usar pasaporte extranjero o invocar una nacionalidad distinta de la Mexicana ante otro Estado.

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Los opositores reunieron 116 votos en contra y Jorge Luis Villatorio, del Partido Verde, se abstuvo; los primeros argumentaron que la reforma estigmatiza a los migrantes y siembra la idea de que son traidores.

En la discusión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, advirtió que “se delinque a través de actos u omisiones, pero no de condiciones humanas como lo es tener doble nacionalidad”.

“Presuponen la traición y la deslealtad de quienes fueron orillados a pedir otra nacionalidad, de quienes tienen doble nacionalidad. Sí, a los perseguidos por el ICE ustedes les están avisando que tampoco les apoya su país”, acusó.

La panista les recordó que hay nacionalidades que son irrenunciables y que se castiga con el retiro de derechos políticos.

“Confunden todo, lo que es un hecho jurídico de un acto voluntario. Confunden la nacionalidad con la ciudadanía, confunden derechos con prerrogativas”, expuso en tribuna.

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El también panista Germán Martínez Cázares, recalcó: ”hoy esta reforma es una redada contra los derechos plenos de los mexicanos migrantes que tienen papeles”.

En su mensaje recordó que la nacionalidad no implica defensa de la soberanía. “Ustedes les quieren quitar sus papeles a los mexicanos como se los quita la policía o se los arranca la migra”, dijo a Morena.

Por Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Relaciones Exteriores (SRE), denunció que condicionar el ejercicio de un derecho político violenta derechos fundamentales.

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“Ser votado y ostentar un cargo de representación popular son derechos que la Constitución reconoce a toda persona mexicana desde el nacimiento (…) Una medida así equivale a jerarquizar la ciudadanía según el origen de cada persona, aceptar que haya mexicanos más mexicanos que otros y ciudadanos con más derechos que otros", dijo la emecista.

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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, de Morena, dijo, al presentar el dictamen, que es falsa la afectación a los migrantes.

"Esta reforma no representa una afectación a su derecho de poseer una doble nacionalidad... únicamente perfecciona los requisitos para poder contender, ser electo y ejercer la titularidad de uno de estos ejecutivos", dijo.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT), aliado a Morena, insistió en que la Constitución ya prevé criterios de exclusividad en su artículo 32 para el resguardo de la soberanía y las Fuerzas Armadas, y la reforma solo precisa la prohibición.

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Ambos, Morena y PT, acusaron a la oposición de ser “traidores”, lo que se confirma, dijeron con las visitas que los líderes de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, y del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, hicieron al extranjero para pedir que resuelvan problemas mexicanos.

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Congreso Mexicano migrantes Claudia Sheinbaum

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