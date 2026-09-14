Morena anuncia a Beatriz Mojica como coordinadora de la 4T rumbo al 2027

La presienta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que Beatriz Mojica fue la mejor calificada en las encuestas que realizó Morena.

Entre gritos de “Betty, Betty” por parte de simpatizantes, la dirigente comentó que fue la decisión del “pueblo” nombrarla como coordinadora. “En unidad estamos aquí porque todos entendemos que nuestra causa y proyecto e es por lo que luchamos juntos”, declaró.

La dirigente reconoció a todos aspirantes a coordinadoras, sobre todo a las mujeres, pues dijo que la participación de ellas en la política ha sido importante en el estado. “Abrir camino para al participación de las mujeres es un reto que ha decidido tomar como camino de vida”, dijo. Mencionó que todos los aspirantes son “dignos” de las Cuarta Transformación por el trabajo que han realizado en Guerrero.

Beatriz Mojica, coordinadora de la 4T para Guerrero

Es la segunda vez que Beatriz Mojica intenta ser gobernadora de Guerrero y la cuarta vez que levanta la mano para ser candidata.

Ella inició su carrera política en 1989 dentro del PRD, donde se desempeñó como secretaria de Alianzas y Relaciones Públicas. En 2021 dejó ese partido para integrarse a Morena.

Lleva casi 20 años de carrera política, en los cuales ha sido diputada local en Guerrero, diputada federal y senadora. Mientras en la Administración Pública ha ocupado el cargo de titular en la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero durante en Gobierno de Ángel Aguirre.

Mojica es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.