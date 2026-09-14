Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena anuncia a Beatriz Mojica como coordinadora de la 4T rumbo al 2027

La también senadora con licencia es un perfil cercano al grupo político del senador Félix Salgado, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
lun 14 septiembre 2026 02:49 PM
Añadir Expansión Política en Google
Beatriz Mojica en su primer discurso tras ser nombrada coordinadora de la 4T.
La presienta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que Beatriz Mojica fue la mejor calificada en las encuestas que realizó Morena. (Foto: Yared de la Rosa/Expansión Política)

Rumbo a las elecciones 2027 en Guerrero, Morena ya tiene a su próximo candidato. Este lunes nombró a la senadora con licencia Beatriz Mojica como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado, figura de la que saldrá su candidato a gobernador.

En el World Trade Center, la dirigencia nacional de Morena realizó el nombramiento, con lo que ya suman seis las designaciones. En agosto pasado el partido presentó las que corresponden a Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

Publicidad

La presienta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que Beatriz Mojica fue la mejor calificada en las encuestas que realizó Morena.

Entre gritos de “Betty, Betty” por parte de simpatizantes, la dirigente comentó que fue la decisión del “pueblo” nombrarla como coordinadora. “En unidad estamos aquí porque todos entendemos que nuestra causa y proyecto e es por lo que luchamos juntos”, declaró.

La dirigente reconoció a todos aspirantes a coordinadoras, sobre todo a las mujeres, pues dijo que la participación de ellas en la política ha sido importante en el estado. “Abrir camino para al participación de las mujeres es un reto que ha decidido tomar como camino de vida”, dijo. Mencionó que todos los aspirantes son “dignos” de las Cuarta Transformación por el trabajo que han realizado en Guerrero.

Beatriz Mojica, coordinadora de la 4T para Guerrero

Es la segunda vez que Beatriz Mojica intenta ser gobernadora de Guerrero y la cuarta vez que levanta la mano para ser candidata.

Ella inició su carrera política en 1989 dentro del PRD, donde se desempeñó como secretaria de Alianzas y Relaciones Públicas. En 2021 dejó ese partido para integrarse a Morena.

Te puede interesar:

Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez y Rosy Bayardo son elegidos como coordinadores de la 4T.
México

Morena anuncia a sus coordinadores de defensa para Aguascalientes, Campeche y Colima rumbo al 2027

Lleva casi 20 años de carrera política, en los cuales ha sido diputada local en Guerrero, diputada federal y senadora. Mientras en la Administración Pública ha ocupado el cargo de titular en la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero durante en Gobierno de Ángel Aguirre.

Mojica es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Publicidad

Rumbo a la elección para renovar 17 gobernadores, Morena ha nombrado a Ruvalcaba Gámez para Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus para Campeche, Rosa María Bayardo para Colima, Imelda Castro Castro para Sinaloa y Santiago Nieto para Querétaro.

Publicidad

Tags

Elecciones México 2027 Va por México Guerrero

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad