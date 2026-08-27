La Corte valida restricciones a candidaturas independientes en Michoacán

Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa se pronunció en contra de reconocer la validez de las reformas y votó parcialmente en contra del proyecto, al considerar que la regulación es “limitativa de los derechos de participación” de las candidaturas independientes.
En tanto, la ministra Esthela Ríos respaldó el proyecto, pues consideró necesario establecer una distinción entre las candidaturas independientes y los partidos políticos.
El ministro presidente Hugo Aguilar señaló que la regulación de las candidaturas independientes es relativamente nueva y consideró que el Poder Legislativo tiene facultades para realizar los ajustes necesarios a esta figura.
El proyecto estaba previsto para discutirse el pasado lunes 24 de agosto, pero después de la visita de Grecia Quiroz a la Corte se aplazó la discusión. Finalmente, fue presentado este jueves 27 de agosto sin modificaciones respecto de la propuesta original.
Las modificaciones fueron impulsadas por Morena y respaldadas por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Protesta el Movimiento del Sombrero
Antes de la discusión, integrantes del Movimiento del Sombrero acudieron a la Corte para protestar en contra de las reformas. Aunque se esperaba la llegada de Grecia Quiroz , finalmente no asistió.
De acuerdo con este movimiento, las modificaciones electorales afectan la libertad de asociación de las candidaturas independientes.
Tras la determinación de la Corte, el movimiento adelantó que analizará cuáles serán sus siguientes pasos y sostuvo que existen “obstáculos” derivados de la resolución.
“Las candidaturas independientes siguen vivas, tienen obstáculos, pero siguen vivas (…) Dejan muy abierto y subjetivo el que podamos organizarnos. (La Corte) ven un enfoque de independiente, pero un ciudadano de otro y no de régimen de partido políticos”, declaró Vicente García, integrante de este movimiento.
El Movimiento del Sombrero surgió en Michoacán en 2017, pero fue hasta 2024 cuando adquirió mayor relevancia en el escenario político, luego de que cuatro de sus integrantes ganaran cargos de elección popular por la vía independiente.
Entre ellos estuvo Carlos Manzo, quien se convirtió en presidente municipal de Uruapan con 95,000 votos.
Guadalupe Mendoza Arias alcanzó una diputación federal, mientras que Carlos Bautista Tafolla y Conrado Paz llegaron al Congreso local de Michoacán. Este último se separó de la agrupación hace unos meses y fue calificado por Manzo como “traidor”.
El movimiento cobró mayor fuerza en noviembre de 2025, tras el asesinato a balazos de su principal fundador, Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan y uno de los principales críticos de la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “abrazos y no balazos”.