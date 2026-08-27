La Corte valida restricciones a candidaturas independientes en Michoacán

Las reformas fueron aprobadas en mayo pasado y modificaron el Código Electoral de Michoacán para establecer que las candidaturas independientes deben realizar campañas individuales, autónomas e independientes, sin campañas conjuntas, propaganda compartida, símbolos comunes o estrategias coordinadas.

También prohíben que las candidaturas independientes realicen eventos proselitistas simultáneos o establezcan mecanismos de asociación o actuación electoral colectiva que puedan hacerlas aparecer ante el electorado como una sola organización.

Estas disposiciones fueron validadas por la Corte. Es decir, las candidaturas independientes no podrán desarrollar actos de campaña conjuntos ni compartir imágenes distintivas, emblemas, plataformas comunes, estrategias de promoción conjunta, eventos proselitistas simultáneos o cualquier otro mecanismo que las asocie entre sí.

Sin embargo, la Corte invalidó las disposiciones que permitían sancionar a las candidaturas independientes a partir de la percepción que su campaña pudiera generar entre la ciudadanía.

La Corte consideró que expresiones como “generar la percepción” de pertenecer a un bloque, plataforma u organización común o utilizar elementos “semejantes” a los de otras candidaturas, son ambiguas y no establecen parámetros objetivos para imponer sanciones.

No obstante, la Corte aclaró que las autoridades electorales sí pueden sancionar la coordinación indebida entre candidaturas independientes, siempre que exista evidencia objetiva y verificable de esa conducta.

Los ministros consideraron que las reformas no vulneran los derechos políticos de las candidaturas independientes, pues no pueden realizar campañas conjuntas entre dos o más candidaturas, debido a que estas no son equiparables a un sistema de partidos políticos.