Elecciones 2027: PT advierte fractura con Morena y contempla ir sin alianza en algunos estados

“Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz. Como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica”, sentenció el coordinador parlamentario.

¿Qué dice el PT sobre la alianza con Morena en 2027?

El petista Benjamín Robles explicó que el PT se levantó de la mesa de negociación con Morena para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Benjamín Robles, diputado del PT, es uno de los inconformes con las designaciones de Morena. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )



Señaló que su partido plantea la realización de encuestas espejo, en las que puedan participar sus propios aspirantes, como Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y Gerardo Sánchez Sansores, en Campeche, entre otros.

“Nos levantamos de la mesa para el tema de las coordinaciones estatales, porque no estamos viendo señales de inclusión, positivas, ya que nosotros propusimos que hubiera una mesa técnica para definir que hubiera encuesta espejo”, mencionó en entrevista con Expansión Política.

No obstante, Robles aclaró que, pese a haberse retirado de la mesa de negociación, el PT mantiene la comunicación con Morena. En ese sentido, dijo que han insistido en la necesidad de realizar un “careo” entre los aspirantes propuestos por ambos partidos.