Elecciones 2027: PT advierte fractura con Morena y contempla ir sin alianza en algunos estados

La alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena rumbo a las elecciones de 2027 enfrenta tensiones, luego de que líderes petistas advirtieran que la coalición podría “fracturarse” a raíz de las designaciones de coordinadores estatales morenistas.
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, señaló que una eventual ruptura de la alianza podría poner en riesgo la unidad de la Cuarta Transformación (4T) . Las diferencias surgen después de que el PT manifestara su inconformidad con la designación de algunos coordinadores estatales morenistas que se perfilan como posibles candidatos a las gubernaturas en 2027.
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“Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz. Como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica”, sentenció el coordinador parlamentario.
¿Qué dice el PT sobre la alianza con Morena en 2027?
El petista Benjamín Robles explicó que el PT se levantó de la mesa de negociación con Morena para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Señaló que su partido plantea la realización de encuestas espejo, en las que puedan participar sus propios aspirantes, como Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y Gerardo Sánchez Sansores, en Campeche, entre otros.
“Nos levantamos de la mesa para el tema de las coordinaciones estatales, porque no estamos viendo señales de inclusión, positivas, ya que nosotros propusimos que hubiera una mesa técnica para definir que hubiera encuesta espejo”, mencionó en entrevista con Expansión Política.
No obstante, Robles aclaró que, pese a haberse retirado de la mesa de negociación, el PT mantiene la comunicación con Morena. En ese sentido, dijo que han insistido en la necesidad de realizar un “careo” entre los aspirantes propuestos por ambos partidos.
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“Esperaremos a que terminen (de su proceso interno). Si aceptan nuestra propuesta, participaremos; si no la aceptan o la aceptan parcialmente, ya veremos qué decisiones tomar. Estamos en ese debate”, comentó.
Agregó que si Morena no acepta realizar las encuestas espejo que piden, ya lo determinarán en su momento, pero adelantó que una opción sería ir con sus propios candidatos en algunos estados.
“Una vez que esté las postura oficial de Morena, el PT tendrá su propia postura. Si alguien cree que nos vamos a someter a una decisión donde no participamos, lo veo muy difícil”, dijo.
Además, enfatizó que el PT no es “invitado de último momento” de la Cuarta Transformación, sino que son fundadores. Recordó que cuando Morena no existía, su partido asumió el respaldo financiera de muchas acciones de Andrés Manuel López Obrador.
No pedimos que nos regalen nada, pedimos piso parejo, estamos pidiendo que se respete a los liderazgos que tenemos”.
Benjamín Robles, líder del PT.
Mencionó que solo en San Luis Potosí y Zacatecas, sus aspirantes son los mejores posicionados, por los que ganarían las encuestas.
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También recordó algunos nombramientos que ya hizo Morena, como en Michoacán , donde el partido oficialista eligió como coordinador estatal a Carlos Torres Peña, exfiscal cercano a Alfredo Ramírez Bedolla.
Benjamín Robles mencionó que le hicieron “una fregadera” a Raúl Morones, pues este era ''quien encabeza en realidad las encuestas de preferencia''.
Mientras en Zacatecas , donde fue designada como coordinadora a Verónica Díaz , el petista señaló que ella estaba en tercer lugar de las encuestas.
Hasta ahora Morena ha designado a 10 coordinadores estatales en el mismo número de estados, de los cuales el PT solo apoya a cuatro: Aguascalientes, Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo.