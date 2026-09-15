Rivas Padilla considera que las acciones fundamentales para combatir este delito son:

Coordinación institucional: entre el gobierno estatal, el Registro Público de la Propiedad, las notarías, los catastros municipales y las Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad para dar una respuesta rápida ante casos de despojo.

Inteligencia contra el despojo: investigar y sancionar no solo a las personas que entran y ocupan el inmueble, sino también a las redes que participan en esta operación.

Certeza jurídica: agilizar los procesos de escrituración para que las personas puedan acreditar la legítima propiedad de sus inmuebles.

Alertas patrimoniales: ofrecer mecanismos para que las y los propietarios de inmuebles puedan detectar rápidamente cuando se realiza un cambio, como una compraventa o una hipoteca.

Desde la AMPI se impulsa la profesionalización de quienes trabajan en el sector inmobiliario, pues tienen la capacidad de actuar como un filtro y detectar de forma temprana intentos de compraventa fraudulentos, documentación irregular e inmuebles adjudicados a través de juicios con irregularidades.

“Ya no se limita a vender una casa, ahora somos asesores de patrimonio y así de grande es nuestra responsabilidad, por ello creo que nuestra línea de acción siempre va a ser proteger a la ciudadanía”, afirma Rivas Padilla.

Las estrategias de los estados contra el despojo

Varias entidades lanzaron sus propias estrategias para responder a la preocupación pública ante la acumulación de denuncias por despojo.

Con la Operación Restitución en el Estado de México, ya se aseguraron 2,489 inmuebles, de los cuales 67% fue devuelto a sus propietarios en el último año, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia estatal.

La Ciudad de México también reforzó su estrategia para hacer frente al despojo. El gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la ciudad se comprometieron a devolver en 15 días los inmuebles y llevar ante un juez a las personas responsables en 30 días, en los casos donde el despojo sea realizado por la fuerza o de manera furtiva y exista certeza legal sobre la propiedad.