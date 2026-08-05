Adultos mayores concentran el 37% de los casos de despojo de inmuebles en la CDMX

Si bien es un delito que puede sufrir cualquier persona, el Consejo Ciudadano señala que los adultos mayores son el grupo más vulnerable a ser privado de su propiedad con un despojo a través de engaños, manipulación, abuso de confianza e incluso por medio de la violencia.

Desde 2021 el Consejo Ciudadano ha recibido 1,234 reportes sobre despojo y ha acompañado la apertura de 12 carpetas de investigación por este delito.

Javier González, defensor en el despacho Bravo Manzo Abogados, especializado en propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México, coincide en los casos que litiga en que los adultos mayores representan gran parte de las víctimas de despojo.

“El grupo que se encuentra vulnerable desafortunadamente son las personas de la tercera edad, personas que viven solas, que no tienen algún familiar que esté viviendo con ellos”, advierte el abogado.

Un factor de vulnerabilidad está en no regularizar la propiedad de un inmueble a través de una escritura, considera Patrick Strassburger Weidmann, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Por ejemplo, las familias no dan continuidad a un testamento o las herencias se dejan solo de palabra, sin acudir a una notaría para formalizar la propiedad de una casa o departamento ante el Registro Público de la Propiedad, incluso aunque en la Ciudad de México se ofrecen descuentos en el costo de estos trámites como parte de la Jornada Notarial.