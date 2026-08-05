Adultos mayores concentran el 37% de los casos de despojo de inmuebles en la CDMX

“Ridículo que el partido del ‘Cártel inmobiliario’ diga que va a defender el patrimonio de la gente. Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables, no vaya a ser que estén planeando más desarrollos”, respondió García a Acción Nacional.
Incluso el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, apuntó a otro ex alcalde de Benito Juárez (2018-2023) y ex candidato a la Jefatura de Gobierno para las elecciones de 2024 por su presunta relación con esta red de corrupción inmobiliaria.
"¿Se acuerdan de este personaje, Goliat (líder de la estrategia de seguridad Blindar BJ en la alcaldía Benito Juárez), el consentido de Santiago Taboada?
“Mucha gente de Benito Juárez lo dice: a partir de ese halo de impunidad que generaba ese Goliat se dieron muchos despojos y ahora el PAN viene a decir que tiene la solución”, dijo el funcionario a medios de comunicación este 3 de agosto.
Estrategia de CDMX contra el despojo
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a no politizar el delito de despojo y anunció que este miércoles presentará la estrategia del gobierno capitalino para combatir este problema, luego de que el PAN diera a conocer una iniciativa para crear juzgados especializados en estos casos.
La mandataria cuestionó que Acción Nacional busque encabezar el debate sobre el tema al señalar que ese partido estuvo involucrado en el llamado 'Cártel Inmobiliario' de la alcaldía Benito Juárez, por el que exfuncionarios han sido investigados y procesados. "No se debe politizar el tema del despojo", afirmó.
Brugada adelantó que la estrategia incluirá 10 medidas orientadas a prevenir este delito, reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad, establecer protocolos de atención y reacción inmediata ante las denuncias, además de incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la respuesta de las autoridades.