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CDMX

Adultos mayores concentran el 37% de los casos de despojo de inmuebles en la CDMX

En el 35% de los casos quienes cometen el despojo son familiares de la víctima, revela el Consejo Ciudadano CDMX. Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc concentran la mayor cantidad de denuncias.
mié 05 agosto 2026 11:59 PM
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Protesta PGJ despojo BJ
Personas de la tercera edad de diferentes alcaldías acudieron a la Fiscalía General de Justicia CDMX el 29 de julio para pedir a las autoridades atender sus denuncias sobre despojo, durante la manifestación realizada por vecinos de la colonia Del Valle en Benito Juárez, quienes tuvieron una mesa de trabajo ante casos denunciados en esta zona de la ciudad. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

Los adultos mayores son el principal blanco del despojo de inmuebles: el 37% de las víctimas –casi cuatro de cada 10– son personas mayores de 60 años, de acuerdo con los reportes recibidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Uno de esos casos es el de la familia del muralista mexicano Jorge González Camarena, cuya casa ubicada en Martín Mendalde 928, colonia Del Valle en la alcaldía Cuauhtémoc, fue invadida. En ella vivía una de las hijas del artista, una mujer de la tercera edad, quien se ausentó para someterse a una cirugía de rodilla.

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Fue al pasar frente a la casa cuando Adriana González Camarena, nieta del muralista, se dio cuenta de la presencia de personas al interior que ya habían cambiado el portón de la entrada e incluso estaban realizando remodelaciones.

“Denuncié oportunamente los hechos, acudí ante las autoridades, solicité la intervención de los cuerpos policiales y de la Fiscalía (General de Justicia de la Ciudad de México) cuando existían circunstancias que, desde mi perspectiva, ameritaba una actuación inmediata. Confié en las instituciones. Sin embargo, la respuesta fue la inacción”
Adriana González Camarena en una carta abierta compartida en sus redes sociales

El delito de despojo se concentra en especial en viviendas, pues en 44% de los casos la propiedad despojada es una casa-habitación y en 14% un departamento, indican los datos del Consejo Ciudadano.

El riesgo no solo está en la invasión por parte de personas desconocidas, pues en el 35% de los casos son familiares quienes buscan arrebatar de forma ilegal una propiedad.

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Datos sobre víctimas de despojo y perpetradores según los reportes recibidos por el Consejo Ciudadano CDMX. (Gráfica: elaboración propia con Infogram)

Se denunciaron 1,966 casos de despojo en la Ciudad de México en lo que va de este 2026, con las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc a la cabeza, concentrando el 36.3% de las carpetas de investigación.

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Denuncias por el delito de despojo por alcaldía en la Ciudad de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)

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Si bien es un delito que puede sufrir cualquier persona, el Consejo Ciudadano señala que los adultos mayores son el grupo más vulnerable a ser privado de su propiedad con un despojo a través de engaños, manipulación, abuso de confianza e incluso por medio de la violencia.

Desde 2021 el Consejo Ciudadano ha recibido 1,234 reportes sobre despojo y ha acompañado la apertura de 12 carpetas de investigación por este delito.

Javier González, defensor en el despacho Bravo Manzo Abogados, especializado en propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México, coincide en los casos que litiga en que los adultos mayores representan gran parte de las víctimas de despojo.

“El grupo que se encuentra vulnerable desafortunadamente son las personas de la tercera edad, personas que viven solas, que no tienen algún familiar que esté viviendo con ellos”, advierte el abogado.

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Un factor de vulnerabilidad está en no regularizar la propiedad de un inmueble a través de una escritura, considera Patrick Strassburger Weidmann, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Por ejemplo, las familias no dan continuidad a un testamento o las herencias se dejan solo de palabra, sin acudir a una notaría para formalizar la propiedad de una casa o departamento ante el Registro Público de la Propiedad, incluso aunque en la Ciudad de México se ofrecen descuentos en el costo de estos trámites como parte de la Jornada Notarial.

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“Muchas veces uno piensa que es muy caro escriturar, pero estos programas de beneficios fiscales y condonaciones implican un descuento importante. Sale más caro después estar enfrentando una situación de estas que prevenir”
Patrick Strassburger Weidmann

Las víctimas de despojo o de intento de despojo pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

También pueden comunicarse a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533. Ya sea por llamada telefónica o a través de Whatsapp, se les ofrecerá asesoría jurídica y apoyo psicológico de forma gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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¿Cómo prevenir un despojo?

Para reducir el riesgo de ser víctima de un despojo, el Consejo Ciudadano recomienda:

  • Mantener en un lugar seguro escrituras, contratos y documentos relevantes.
  • No firmar documentos sin conocer plenamente su contenido.
  • Evitar compartir información personal, patrimonial o bancaria con personas desconocidas o durante llamadas no solicitadas.
  • Contar con un testamento actualizado.
  • Mantener comunicación con familiares o personas de confianza que puedan brindar apoyo ante cualquier situación sospechosa.
  • Fortalecer la seguridad del inmueble mediante cerraduras, cámaras, sistemas de protección o bardas perimetrales.
  • Denunciar cualquier intento de despojo, incluso cuando la persona involucrada sea un familiar.
  • Solicitar orientación especializada desde los primeros indicios de un posible conflicto patrimonial.

Despojo, un problema que se politiza en CDMX

Este delito también se ha convertido en una disputa entre partidos: mientras el PAN acusa inacción por parte del Gobierno de la Ciudad de México, Morena cuestiona la autoridad moral de los políticos del blanquiazul al revivir los señalamientos de la operación de un ‘Cártel Inmobiliario’ en la alcaldía Benito Juárez, bastión del PAN en la capital.

Acción Nacional presentó un ‘Plan Antidespojos’ con el cual ofrecen dar asesoría legal, acompañamiento a víctimas e impulsar reformas a las leyes para acelerar la restitución de su propiedad a las personas que sufren despojo en la ciudad.

“Hay muchas familias en todas las alcaldías que viven en carne propia el miedo, la soledad de las autoridades, en donde de un día para otro criminales pueden quitarnos todo nuestro patrimonio”, dijo Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX al presentar el plan respaldado por legisladores y legisladoras de oposición esta semana.

Conferencia PAN Vecinos vs el despojo
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN Ciudad de México junto con los Diputados federal y voceros Federico Doring, Federico Chávez así como con legisladores locales y vecinos ofrecieron conferencia de prensa para hablar del proyectos 'Vecinos vs el despojo' que comenzará en la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Paulo García, rechazó las críticas del PAN y acusó al partido de encabezar el ‘Cartel Inmobiliario’ en la alcaldía Benito Juárez, una red de funcionarios que operaron en esta demarcación para apropiarse de inmuebles a cambio de autorizar proyectos de construcción.

Christian Von Roehrich, ex alcalde de Benito Juárez (2015-2018), fue detenido y puesto en prisión preventiva desde abril de 2023 por este motivo.

“Ridículo que el partido del ‘Cártel inmobiliario’ diga que va a defender el patrimonio de la gente. Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables, no vaya a ser que estén planeando más desarrollos”, respondió García a Acción Nacional.

Incluso el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, apuntó a otro ex alcalde de Benito Juárez (2018-2023) y ex candidato a la Jefatura de Gobierno para las elecciones de 2024 por su presunta relación con esta red de corrupción inmobiliaria.

"¿Se acuerdan de este personaje, Goliat (líder de la estrategia de seguridad Blindar BJ en la alcaldía Benito Juárez), el consentido de Santiago Taboada?

“Mucha gente de Benito Juárez lo dice: a partir de ese halo de impunidad que generaba ese Goliat se dieron muchos despojos y ahora el PAN viene a decir que tiene la solución”, dijo el funcionario a medios de comunicación este 3 de agosto.

Estrategia de CDMX contra el despojo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a no politizar el delito de despojo y anunció que este miércoles presentará la estrategia del gobierno capitalino para combatir este problema, luego de que el PAN diera a conocer una iniciativa para crear juzgados especializados en estos casos.

La mandataria cuestionó que Acción Nacional busque encabezar el debate sobre el tema al señalar que ese partido estuvo involucrado en el llamado 'Cártel Inmobiliario' de la alcaldía Benito Juárez, por el que exfuncionarios han sido investigados y procesados. "No se debe politizar el tema del despojo", afirmó.

Brugada adelantó que la estrategia incluirá 10 medidas orientadas a prevenir este delito, reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad, establecer protocolos de atención y reacción inmediata ante las denuncias, además de incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la respuesta de las autoridades.

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Ciudad de México Vivienda Seguridad CDMX

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