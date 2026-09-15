Brote de sarampión en hospital de Veracruz suma 16 casos y dos muertes

La segunda muerte corresponde a un paciente de 22 años, pero se encuentra pendiente de dictaminación para confirmar que la causa fue el sarampión. Se espera que los resultados estén listos el próximo jueves.

Las autoridades investigan el origen del brote mientras refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control.



Para ello, la Secretaría de Salud federal envió a Veracruz personal especializado de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

La brigada partió este martes hacia Xalapa, informó la dependencia en un comunicado .

"Se despliega para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión", detalló.

Con el fin de contener el brote, las autoridades mantienen la búsqueda activa de casos, hacen seguimiento a las personas contagiados y a sus contactos.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud refuerza acciones para investigar y contener brote de sarampión en Xalapa, Veracruz



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Además trabajan en la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica.

"La Secretaría de Salud mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión", aseguró la dependencia.

El brote de sarampión en México

Desde 2025, el país registró un aumento de casos de sarampión. Aunque los contagios disminuyeron en los últimos meses, el brote no se ha contenido por completo.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026, las autoridades de salud han confirmado 19,553 casos de sarampión a nivel nacional y 47 defunciones.