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México

Brote de sarampión en hospital de Veracruz suma 16 casos y dos muertes

La Secretaría de Salud confirmó 16 contagios de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, la mayoría de ellos en personal de salud, por lo que reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica.
mar 15 septiembre 2026 12:17 PM
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Imagen ilustrativa. Un menor de edad con sarampión es revisado por personal médico.
La Secretaría de Salud envió una brigada a Veracruz para investigar el brote de sarampión identificado en los últimos días. (Foto: Irina Starikova/Getty Images)

Con 16 casos identificados, la Secretaría de Salud confirmó la existencia de un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, Veracruz.

Del total de contagios, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar. Además, están en estudio otros dos casos sospechosos.

También se reportan dos defunciones. Una corresponde a una paciente de 10 años que se encontraba en tratamiento por un tipo de cáncer llamado linfoma no Hodgkin.

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La segunda muerte corresponde a un paciente de 22 años, pero se encuentra pendiente de dictaminación para confirmar que la causa fue el sarampión. Se espera que los resultados estén listos el próximo jueves.

Las autoridades investigan el origen del brote mientras refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control.

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Para ello, la Secretaría de Salud federal envió a Veracruz personal especializado de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

La brigada partió este martes hacia Xalapa, informó la dependencia en un comunicado .

"Se despliega para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión", detalló.

Con el fin de contener el brote, las autoridades mantienen la búsqueda activa de casos, hacen seguimiento a las personas contagiados y a sus contactos.


Además trabajan en la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica.

"La Secretaría de Salud mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión", aseguró la dependencia.

El brote de sarampión en México

Desde 2025, el país registró un aumento de casos de sarampión. Aunque los contagios disminuyeron en los últimos meses, el brote no se ha contenido por completo.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026, las autoridades de salud han confirmado 19,553 casos de sarampión a nivel nacional y 47 defunciones.

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Por este brote, que cumple 18 meses, México podría perder su estatus de país libre de sarampión . Todavía está en espera una evaluación del país ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ahora, con los nuevos casos en el Centro Estatal de Cancerología, las alertas por el sarampión se prenden de nuevo. Este brote, además, ocurre en un hospital con pacientes en mayor riesgo de complicaciones por el cáncer.

La Secretaría de Salud reforzó las campañas de vacunación desde el año pasado y, a la fecha, se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales 1.5 millones se colocaron en el estado de Veracruz.

Las autoridades afirmaron que esta entidad cuenta con un inventario de más de 260,000 vacunas disponibles.

"La Secretaría de Salud mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y continuará informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones para su control", agregó la dependencia.

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