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CDMX

¿Cómo sacar las escrituras de tu vivienda en CDMX? Conoce el paso a paso

Escriturar una casa o departamento cuesta entre 5% y 8% del valor del inmueble, pero en la Jornada Notarial se ofrecen descuentos.
mié 26 agosto 2026 06:46 PM
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Las Jornadas de Asesoría Jurídica sirven a los capitalinos para informarse sobre cómo escriturar sus propiedades.
La escrituración es la mejor forma de proteger una propiedad en México. (Foto: Estrella Josento / Cuartoscuro.com)

Contar con las escrituras de tu casa o departamento es esencial, pues en la Ciudad de México es el documento que acredita la propiedad de un inmueble y se inscribe ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En la capital al menos 294,660 inmuebles carecen de escrituras, lo que representa el 16.5% del total de viviendas propias, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024.

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Las personas que no cuentan con escritura se encuentran en un mayor riesgo ante un posible caso de despojo, pues será más difícil acreditar la legítima propiedad de su inmueble en caso de ser víctimas de este delito.

¿Cómo es el trámite para escriturar un inmueble en CDMX?

- Elegir una Notaría Pública. La escrituración de una propiedad es realizada por un notario o notaria, por lo cual es necesario seleccionar una de las más de 200 Notarías Públicas que hay en la Ciudad de México. El Colegio de Notarios de la CDMX cuenta con un directorio.

- Documentación. Ya sea una escrituración por compra-venta, por sucesión a partir de una herencia o por regularización, se debe proporcionar la documentación necesaria a la Notaría para realizar la escritura.

- Certificados y constancias. La persona titular de la Notaría pedirá al Registro Público de la Propiedad certificados y constancias para avanzar en la escrituración, como de libertad de gravamen y de no adeudos fiscales (como de predial y agua, entre otros).

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- Avalúo del inmueble. En caso de ser necesario, la Notaría solicitará un avalúo de inmueble que debe ser realizado por un perito valuador autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

- Proyecto de escritura. La Notaría proporciona un proyecto de escritura que debe ser revisado por las personas interesadas antes de realizar su firma e inscripción, para verificar que los datos sean correctos.

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¿Qué pasos debo seguir para escriturar mi inmueble?

- Impuestos y derechos. La Notaría calcula los impuestos y derechos que se deben pagar para la escrituración. En caso de inmuebles de vivienda, con el programa de Jornada Notarial se puede acceder a descuentos.

- Firma de la escritura. Las personas interesadas realizan la firma de la escritura ante la persona titular de la Notaría Pública. También se retienen los impuestos correspondientes.

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- Inscripción de la escritura. La escritura es inscrita ante el Registro Público de la Propiedad de la CDMX. Su procesa. Ese proceso suele llevar entre tres semanas y tres meses.

- Notaría entrega la escritura. Una vez queda inscrita ante el Registro Público de la Propiedad de la CDMX, la Notaría entrega a la persona interesada un testimonio de la escritura.

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¿Cuánto cuesta escriturar en la CDMX?

El costo de escriturar un inmueble en la Ciudad de México ronda entre el 5% y 8% del valor de la propiedad. Esto incluye el pago de impuestos y derechos, así como los honorarios notariales.

  • ISAI (Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles)
  • Derechos de Registro Público
  • Certificados y constancias
  • Avalúo
  • Honorarios notariales

El programa de Jornada Notarial en la Ciudad de México, que se realiza de manera permanente durante el año, permite a las personas acceder a descuentos sobre los impuestos y honorarios notariales para escriturar sus viviendas. Aplica para inmuebles ubicados en la Ciudad de México de uso habitacional, no de uso comercial o terrenos.

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Los descuentos para escrituración varían entre el 10% y el 60%, mientras para sucesión oscila entre el 40% y 80%, de acuerdo con el valor del inmueble.

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Descuentos ofrecidos durante la Jornada Notarial en CDMX durante 2026. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

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Trámites Ciudad de México Vivienda

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