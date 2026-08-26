¿Cómo sacar las escrituras de tu vivienda en CDMX? Conoce el paso a paso

Las personas que no cuentan con escritura se encuentran en un mayor riesgo ante un posible caso de despojo, pues será más difícil acreditar la legítima propiedad de su inmueble en caso de ser víctimas de este delito.

¿Cómo es el trámite para escriturar un inmueble en CDMX?

- Elegir una Notaría Pública. La escrituración de una propiedad es realizada por un notario o notaria, por lo cual es necesario seleccionar una de las más de 200 Notarías Públicas que hay en la Ciudad de México. El Colegio de Notarios de la CDMX cuenta con un directorio.

- Documentación. Ya sea una escrituración por compra-venta, por sucesión a partir de una herencia o por regularización, se debe proporcionar la documentación necesaria a la Notaría para realizar la escritura.

- Certificados y constancias. La persona titular de la Notaría pedirá al Registro Público de la Propiedad certificados y constancias para avanzar en la escrituración, como de libertad de gravamen y de no adeudos fiscales (como de predial y agua, entre otros).

- Avalúo del inmueble. En caso de ser necesario, la Notaría solicitará un avalúo de inmueble que debe ser realizado por un perito valuador autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

- Proyecto de escritura. La Notaría proporciona un proyecto de escritura que debe ser revisado por las personas interesadas antes de realizar su firma e inscripción, para verificar que los datos sean correctos.