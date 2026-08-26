Una de cada seis viviendas propias en CDMX carece de escrituras y enfrenta mayor vulnerabilidad ante despojos

“Cinco sextas partes son impuestos, derechos y gastos, solo una sexta parte (del costo) son los honorarios del notario”, explica Beltrán Lara.
Escrituras, la defensa jurídica ante despojos
Los casos de despojo en la Ciudad de México, en particular en la alcaldía Benito Juárez, desataron preocupación en los capitalinos, por el modus operandi: personas buscan inmuebles deshabitados o viviendas donde los propietarios son personas vulnerables como adultos mayores, para apropiarse de ellos, o detectan casas donde los residentes están ausentes para entrar, cambiar cerraduras y usurpar la propiedad.
Al respecto, especialistas destacaron que las escrituras son el principal medio para comprobar la propiedad de una casa o departamento y, en caso de no contar con ellas, la titularidad del inmueble puede ser disputada.
Sin embargo, carecer de este documento es un problema común. Esto puede ocurrir al heredar una propiedad pero no escriturarla, al realizar una compraventa que no se formaliza ante el Registro Público o incluso en el caso de personas cuyas viviendas se encuentran en asentamientos irregulares.
La coordinadora de la Clínica Jurídica de la Ibero explica que el despojo no solo ocurre mediante la toma por la fuerza o de manera furtiva de una casa o departamento; también puede ejecutarse de forma más sofisticada a través de procesos judiciales irregulares.
“Muchos despojos vienen también de órdenes judiciales, vienen de expedientes que se inician de manera irregular, en donde nunca se notifica al propietario que hay un juicio. Son juicios falsos y terminan con una orden de desalojo, una orden de entrega del inmueble y eso también pues es un despojo”, detalla Sánchez.