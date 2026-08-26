Una de cada seis viviendas propias en CDMX carece de escrituras y enfrenta mayor vulnerabilidad ante despojos

La falta de certeza jurídica sobre los inmuebles se vuelve relevante en una ciudad donde se han abierto 5,763 carpetas de investigación por el delito de despojo entre enero de 2025 y junio de 2026, la segunda cifra más alta del país, solo detrás del Estado de México.

Especialistas advierten que contar con una escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad puede ser una herramienta clave para acreditar la titularidad y defender el inmueble ante posibles conflictos o intentos de despojo.

“Cuando tu inmueble está escriturado y la escritura está inscrita en el Registro Público de la Propiedad tienes un escudo protector que te va a salvaguardar contra despojos, contra invasiones, contra fraudes”, señala el abogado Miguel Ángel Beltrán Lara, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda ‘María Luisa Aguilar’ de la Universidad Iberoamericana, señala que la irregularidad en la propiedad es un problema grave y muchas veces la razón de no poner en orden los papeles es el costo.

“La gente a veces vive en casas que están sin terminar de formalizar su titularidad, no hay programas que alcancen a veces a titular tantos inmuebles o es muy costoso”, explica.

La Encuesta de Servicios Notariales en la Ciudad de México señala que el 49% de las personas no cuentan con escrituras de su vivienda. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

El costo de escriturar en la CDMX ronda entre 6% y 8% del valor del inmueble. Esto incluye el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, los honorarios de la notaría, así como gastos de avalúo y operativos.