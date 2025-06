Despojo de casas en el Edomex se dispara y esta es la estrategia del gobierno para combatirlo

Van por reforma para aumentar penas

El delito de despojo está tipificado en el Código Penal del Estado de México y prevé una pena de uno a cinco años de prisión, y de treinta a 125 días multa.

Sin embargo, debido al incremento de este fenómeno delictivo, el Congreso del Estado de México busca convertirlo en un delito grave que amerite hasta 10 años de cárcel.

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso mexiquense, explica que hasta ahora no hay sentencias por el delito de despojo, por lo que urge legislar para que sea un delito grave.

“La reforma lo que busca es modificar el artículo nueve del Código Penal para que el delito sea grave ¿Qué significa esto? Que no tengan ningún beneficio de ley y tengan que purgar la pena privada de su libertad", detalla el legislador en entrevista con Expansión Política.

"La pena sería de hasta 10 años de prisión y se agravaría la pena cuando se den algunos supuestos que tenemos identificados en el Estado de México, como son la participación de servidores públicos, aprovechar la ausencia de una familia, romper cerraduras e entrar al domicilio”.

La iniciativa ya fue presentada ante el Congreso estatal, que está en receso, por lo que se espera la posible realización de un periodo extraordinario para discutir y votar la iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo.

Mientras el endurecimiento de sanciones avanza, Joaquín se quedó con el temor y prácticamente la imposibilidad de regresar a su bodega.

“Ya no he podido regresar a mi empresa porque no solo me eché encima a los malos, sino ahora a la policía municipal le tengo un pésimo sabor de boca porque todo esto se dio en en complicidad con gente en el municipio”, lamenta.

NOTA DEL EDITOR: El nombre de "Joaquín" es ficticio y se puso a nombre del afectado para guardar su identidad por seguridad.